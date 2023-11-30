Программу создания продвинутой системы РЭБ планируют завершить к 2028 году

Уже не раз отмечалось, что именно украинский конфликт стал местом для изучения тактических особенностей применения техники НАТО в рамках ограниченных ресурсов. Пока итоги неутешительные, поскольку украинская армия не смогла эффективно использовать сотни танков, тысячи броневиков и миллионы снарядов калибра 155-мм. И это не говоря о значительном количестве артиллерии и других типов вооружения. Эксперты замечают, что вклад танков оказался слишком переоценён, тогда как минные поля и авиация способны остановить даже вооружённую до зубов армию. Неплохо себя показали беспилотники, но особое внимание сегодня уделяется средствам радиоэлектронной борьбы. Недавно сообщалось, что новая система РЭБ РФ оказалась настолько эффективной, что смогла заглушить работу спутникового интернета Илона Маска. Starlink не работает в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также постоянно теряет пакеты и тормозит в Херсонской и Николаевских областях.

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Похоже, выводы из СВО делают не только в России, поскольку недавно стало известно о решении немецких военных создать такую систему, которая сможет уничтожить ПВО потенциального противника без одного выстрела. Ясно, что о физическом устранении речь не идёт, а в качестве остановы ляжет истребитель Eurofighter. В Бундесвере заявили, что новый комплекс бортового оборудования Arexis будет интегрирован с системами самолёта, а всего планируется выпустить 15 машин. Электроника будет закупаться у шведской компании Saab, которая использует аналогичное решение на истребителях Gripen E/F. Главная особенность комплекса заключается в том, что он имеет модульную конструкцию, а значит может быть интегрирован в другие самолёты без значительных затрат. Система имеет компактные размеры, что не мешает ей выполнять задачи с высокой эффективностью.

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Эксперты поясняют, что Arexis отвечает за создание помех и подавление ПВО противника. Комплекс использует возможности искусственного интеллекта, который в реальном времени анализирует большие потоки радиолокационных данных. Вся информация обрабатывается прямо в самолёте, где компьютер принимает решение о том, какие меры предпринять для остановки работы радаров противника. Журналисты European Security & Defence сообщают, что модернизация 15 истребителей Eurofighter должна завершиться к 2028 году. Полную сертификацию НАТО самолёты получат к 2030 году, а в будущем заменят действующие Tornado ECR, также оборудованные средствами радиоэлектронной борьбы. Шведская компания Saab заявила, что украинский конфликт доказал особую роль средств радиоэлектронной борьбы, а комплекс Arexis представляет собой одно из лучших решений в данной области на мировом рынке. При этом средства РЭБ стремительно развиваются за счёт использования возможностей искусственного интеллекта. Это позволяет ускорить обработку информации и сделать комплекс настоящий оружием, что ранее было невозможно. Также сообщается, что модернизированные Eurofighter получат новые типы вооружения, включая противорадиолокационные ракеты AGM-88 AARGM.