Ноутбук кажется гостем из прошлого, но зато стоит недорого и порадует некоторыми любопытными характеристиками

До 2022 года российский рынок ноутбуков был поделён между ведущими зарубежными компаниями. Крупные игроки инвестировали в бизнес сотни миллионов долларов, развернули большую сеть центров обслуживания и явно не собирались никуда уходить. Вот только американские власти не оставили этим компаниям никакого выбора, поэтому с потерями пришлось смириться. HP, Acer и Lenovo нехотя закрыли свои представительства, оставив широкое поле для новых игроков. В настоящее время большую часть продаж составляют устройства указанных выше брендов, завезённые в рамках параллельного импорта. И всё же, если ещё несколько лет назад пробиться на российский рынок новичкам было невозможно, то сегодня всё кардинальным образом изменилось.

реклама

Особенно это касается российских компаний, места для манёвра у которых стало намного больше. Российская компания Echips существует с 2019 года. Долгое время представители бренда уверяли, что делают более сбалансированные по цене и качеству ноутбуки, чем HP, Acer и Lenovo, но в условиях конкуренции выбиться из тени лидеров было сложно. В настоящее время всё больше потенциальных покупателей поглядывают в сторону продукции отечественных компаний, ну а Echips позиционирует свою лэптопы, как «суровые челябинские». В какой-то момент рекламный слоган стал визитной карточкой Echips, а сегодня спрос на такие ноутбуки растёт. Не так давно российская компания представила новую модель в линейке Hot, которую можно отнести к начальному ценовому сегменту. Основатель Echips не раз критиковал иностранные бренды за уход с российского рынка, с теперь решил рассказать о преимуществах новой модели Hot.

Камиль Хужиахметов уверяет, что потенциальные покупатели получат всё тот же ноутбук, который ранее продавался под брендами HP, Lenovo и Acer. Компоновка мало чем отличается от продукции других компаний, а вот цена приятно порадует. Основатель Echips напомнил, что модель Hot поступила в продажу в ноябре 2023 года и доступна только в двух конфигурациях: 8 Гб оперативной памяти и SSD на 256 Гб, а также 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD. Процессор, дисплей и другие комплектующие аналогичны. Echips решила не отправлять свою продукцию в свободный полёт, поэтому вы не встретите новинку в большинстве торговых сетей электроники. Купить её можно только DNS и Ozon, а также в «Ситилинк». На официальном сайте сказано, что рекомендованная цена базовой версии стартует с 33 тысяч рублей, тогда как на Ozon можно купить данное устройство за 28 200 рублей. За модель с 16 Гб оперативной памяти просят 37 тысяч, но на том же Ozon доступна версия и за 32 000 рублей.

Производитель честно сообщает, что процесс сборки осуществляется на китайских заводах, поэтому неясно, по какому принципу стоит относить подобные устройства к «суровым челябинским». При этом отмечается, что процесс отечественной локализации не за горами, ведь сегодня ударными темпами в РФ возводится сразу несколько сборочных заводов. Первоначально, там будет производиться отвёрточная сборка из готовых деталей, а после процесс локализации предусматривает использование большей части комплектующих, выпущенных на территории РФ. Echips акцентирует внимание на наличии операционной системы Windows 11. На сайте производителя говорится, что даже самые доступные модели имеют самую новую ОС на борту. Никакого FreeDOS и пиратского ПО не предусмотрено. Внутри располагается SSD формата M2. Экран ноутбука имеет диагональ 15.6 дюйма и разрешение Full HD с неплохой матрицей IPS. Углы обзора максимальные и достигают 178 градусов. Что интересно, сам дисплей способен поворачиваться на 180 градусов. А вот с процессором дела обстоят не очень хорошо, поскольку используется Intel Core i3-1025G1, выпущенный в 3 квартале 2019 года. Здесь присутствует всего два ядра и четыре потока. Тактовая частота не может превышать 3.4 ГГц, а встроенная видеокарта UHD Graphics G1 с частотой до 900 МГц подходит для просмотра фильмов и других задач, но исключает игры.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Согласно описанию на официальном сайте Echips, в ноутбуке Hot используется оперативная память типа DDR4, хотя в магазине компании на Ozon упоминается LPDDR4. Процессор поддерживает работу с DDR4-3200 и LPDDR4-3733. Также устройство имеет два слота под SSD M2, три порта USB-A 3.2 Gen1, один порт USB-C 3.2 Gen1, microSD-ридер, HDMI 1.4, разъем для наушников и гигабитный Ethernet. Среди беспроводных модулей присутствуют Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Ёмкость литий-ионной батареи составляет 4000 мАч, что по заявлению производителя обеспечивает до 5 часов автономной работы. В магазине Echips на Ozon указано другое значение: 4500 мАч и время автономной работы – до 6 часов. Присутствует веб-камера на 2 МП с установленной шторкой. Корпус ноутбука изготовлен из пластика, а в целом устройство действительно относится к бюджетному классу. При этом наличие удобного механизма для экрана и 16 Гб ОЗУ в сочетании с 512 Гб твердотельным накопителем редко встречается в ценовой категории до 35 тысяч рублей.