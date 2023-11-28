Ограничения вступят в силу уже 1 декабря

Судя по всему, торговая война между Китаем и США только начинается. Если год назад американские власти запретили экспорт в Поднебесную графических чипов NVIDIA для профессионального сегмента, то недавно очередь дошла и до GeForce RTX 4090. На самом деле это далеко не всё, поскольку янки планируют остановить разработки полупроводниковой отрасли Китая. Пока это выходит плохо, но американцы не собираются останавливаться. Вводятся дополнительные ограничения, ну а китайское правительство делает ответные выпады. Недавно там запретили эксперт нескольких газов, включая гелий. Похоже, пришло время для тяжёлой артиллерии, поскольку с 1 декабря в силу вступят ограничения на экспорт графита.

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Как стало известно, международные компании, зависящие от поставок графита из этой страны, уже бьют тревогу, пытаясь найти альтернативных поставщиков. В числе тех, кто уже попытался найти соответствующее решение, значатся японские Mitsubishi Chemical и Panasonic. Обе компании выпускают аккумуляторы для потребительского сектора и электромобилей, ну а без графита создать подобный продукт невозможно. Напомним, графит используется в батареях для электромобилей при производстве отрицательных электродов в литий-ионных аккумуляторах. Новые требования относительно экспорта не предлагают полного запрета, но получить лицензию у специального китайского ведомства практически невозможно. По данным Nikkei Asian Review, Япония может столкнуться с серьёзными проблемами, так как более 80% необработанного графита, используемого японскими компаниями, поставляется из Китая.

По самым оптимистичным прогнозам, на получение лицензии от китайского правительства может уйти несколько месяцев. Может так быть, что решение и вовсе будет негативным, что вполне ожидаемо для японских компаний, который открыто выступают против полупроводниковой отрасли Поднебесной. Японские компании уже заявили, что не собираются полностью отказываться от своих долгосрочных логистических связей с Китаем. Mitsubishi Chemical рассматривает возможность увеличения собственного производства материалов для электродов в китайской провинции Шаньдун, чтобы уменьшить влияние на бизнес от ограничений на экспорт графита. Некоторые компании ищут другие пути для защиты от возможного дефицита графита, который обязательно возникнет из-за новых требований китайских властей. Они стремятся к диверсификации источников, а лучшим решением кажется разработка графитовых месторождений в Мозамбике и Норвегии. Ищет альтернативы и Panasonic Energy. Там говорят о совместных исследованиях с некой канадской компанией, нацеленной на массовое производство электродных материалов.

Ну а поскольку графит является ключевым материалом для производства аккумуляторов, то многие производители батарей для электрокаров вынуждены будут искать новых поставщиков. В настоящее время Китай доминирует в этой сфере, обеспечивая 70% всего производства графита в мире. Несмотря на то, что сырой графит поставляется и из других стран, Китай также лидирует в очистке этого материала, обладая самой большой производственной базой на планете. Эксперты указывают, что причина такого состояния рынка в самом обычном демпинге. Так, в какой-то момент китайские компании начали торговать графитом по выгодным ценам, разорив большую часть конкурентов. Аналогичная тактика использовалась и в других областях, например, при производстве галлия, германия и других редкоземельных элементов.

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Эксперты полагают, что ограничения со стороны Китая могут привезти к неожиданным последствиям. Так, группа компаний Kanto Denka Kogyo тестирует соединения лития из различных регионов, чтобы использовать их в производстве электролитов для аккумуляторов. Компания также сотрудничает с Sumitomo Metal Mining для переработки лития из отработанных аккумуляторов электромобилей. В итоге графит из Китая может потерять рыночную привлекательность, поскольку цены на этот материал обязательно подрастут, а значит у производителей будет стимул увеличивать поставки.