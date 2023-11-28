Своими рассуждениями на эту тему поделились эксперты издания Military Watch Magazin

В Киеве то и дело рассказывают о создании целой армии морских дронов, которая готова обрушиться на Крым, потопив корабли Черноморского флота и уничтожив Крымский мост. За время с начала СВО было два инцидента, когда при помощи подрыва автомобиля и беспилотника удалось повредить часть полотна, но в итоге мост продолжает работать в штатном режиме. Безопасность объекта существенно усилили за счёт боновых заграждений и комплексов ПВО по периметру. И всё же, есть эффективное средство борьбы с морскими дронами, о котором говорят даже в Киеве. Речь о российском истребителе Су-30СМ, который оказался наиболее эффективным в противостоянии с украинскими беспилотными катерами.

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Специалисты заявляют, что атаки, которые проводились в последние месяцы, не имели успеха ещё и потому, что территорию контролируют российские истребители. Так, только недавно сообщалось, что Су-30СМ потопил несколько морских дронов. На работу истребителя обратили внимание американские журналисты из издания Military Watch Magazin. В СМИ пишут, что ключевое преимущество Су-30СМ заключается в его мощном радаре, способном обнаруживать объекты даже на расстоянии до 400 километров. Отмечается, что истребитель продемонстрировал высокую эффективность в нейтрализации украинских беспилотных катеров в Чёрном море. Как будто создавался для поражения надводных целей, тогда как Су-35С лучше себя показывает в воздухе. Напомним, Су-30СМ представляет собой универсальный многоцелевой самолёт, способный выполнять разнообразные задачи. Он обладает большей дальностью полёта, высокой манёвренностью и современным вооружением, способным поражать как воздушные, так и наземные/надводные цели. РЛС с фазированной антенной N011М «Барс» предоставляет Су-30СМ расширенный обзор на больших дистанциях, облегчая наведение оружия, включая беспилотные катера украинского флота.

Вообще, у украинского флота беспилотников появились и другие проблемы. Недавно разбушевавшаяся стихия привела к настоящей катастрофе. Шторм века ломал деревья и линии электропередач, снося крыши домов, но также он унёс с места дислокации как минимум 6 украинских беспилотных дронов. Все они готовились для ударов по тем или иным объектам на территории Крыма, а об их судьбе ничего не известно. По последней информации, три дрона исчезли после того, как они были отправлены в море, ещё, по крайней мере, столько же беспилотных боевых средств были потеряны украинскими военными в районе Очакова, на своей базе. Согласно некоторым данным, среди потерянных морских беспилотников был и один британского производства. Ну а поскольку существуют риски попадания этих устройств в руки российских специалистов, то в Украине попытались отследить перемещение всех потерянных объектов.

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Эксперты отмечают, что проблема не только в том, что такие беспилотники выловит и изучит Россия. Всё дело в том, что дроны начинены под завязку взрывчаткой, поэтому представляют собой опасность для судоходства. Украинские мины уже не раз становились на пути гражданских кораблей, ну а морской дрон способен потопить небольшое судно за считанные минуты.