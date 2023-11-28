Проблемы в экономике Германии нарастают, как снежный ком

Многие российские обыватели с разочарованием восприняли новость о том, что экономика Германии пережила прошлую зиму без российского газа, а увеличение инфляции даже замедлилось. Прошлая зима оказалась довольно тёплой, ну а на этот раз всё может быть иначе. Холода уже наступают, а поставки газа из РФ, которые могли бы спасти замерзающую Европу, перекрыты. Хороших решений не осталось, а поступающий СПГ обходится значительно дороже трубного газа из России. Всё это основательно расшатало экономику Германии, но страна накопила слишком много ресурсов, чтобы упасть после первого же удара. Именно поэтому аналитики полагают, что снижение экономической мощи Германии растянется на долгие годы, а страна продолжит скатываться в яму, если не будут предприняты решительные меры. Пожалуй, пока перспективы для улучшения ситуации туманны, о чём поведали журналисты издания Wirtschaftswoche.

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Там указывают на новый отчёт компании по кредитному страхованию Allianz Trade. Оказывается, в Германии растёт число банкротств. Но на этот раз проблема действительно заметная, поскольку речь идёт о представителях крупного бизнеса с годовым оборотом свыше 50 миллионов евро. Эксперты уже бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на происходящее в стране. Отмечается, что предыдущий антирекорд был поставлен в 2020 году, но тогда виной всему был коронавирус, тогда как сегодня нет никаких внешних факторов, влияющих на падение немецкой экономики. В Allianz Trade указывают, что особенно сложно вести бизнес стало в области розничной торговли, моды, медицины и машиностроения. Согласно опубликованной статистике, за первые девять месяцев 2023 года было зафиксировано 45 случаев банкротства среди компаний с оборотом свыше 50 миллионов евро в год. Для сравнения, в 2022 году за тот же период было отмечено 26 банкротств, что на 30% больше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано всего 17 случаев. В 2020 году было зафиксировано наибольшее количество крупных банкротств с 2016 года: 58 за год и 44 случаев за первые девять месяцев. Аналитики ещё раз обращают внимание, что сравнивать 2020 и 2023 годы некорректно, поскольку глобальная пандемия загнала миллионе немцев в свои дома, а в результате бизнес стремительно терял доходы.

Также приводятся и другие данные. Так, с начала сентября 2023 года неплатёжеспособными оказались 12 крупных компаний в текстильной индустрии и розничной продаже одежды, а также шесть больниц. Это совпадает с данными Немецкого института больниц (DKI), согласно которым две трети немецких больниц оценивают свою финансовую ситуацию как плохую или очень плохую. Крупные банкротства также замечены в сфере машиностроения (5 за 9 месяцев), металлургии (4) и строительной отрасли (3). Согласно исследованию Allianz Trade, наибольшее количество банкротств среди компаний всех размеров отмечено в секторе строительства, за ним следуют торговля и предоставление услуг. Глава Allianz Trade в Германии полон пессимизма. Он полагает, что приближающееся Рождество станет довольно скудным и принесёт розничной торговле большие потери. Судя по всему, в этом году под ёлочкой у рядовых немцев будет совсем мало подарков.

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В отчёте также сказано, что цены на продукты питания остаются высокими, несмотря на снижение инфляции. Поэтому потребители экономят на всех остальных расходах: они реже выходят из дома, меньше покупают одежду и не смотрят в сторону рождественских подарков. Эксперты утверждают, что Германия находится в системном кризисе, выхода из которого сегодня не существует. Предполагается, что в начале 2024 года власти зафиксируют целую волну банкротств. Ну а мы писали в начале материала, что такая экономически развитая страна, как Германия, способна продержаться долго на накопленных ресурсах. Возможно, 5 или даже 10 лет, но проблема заметна уже сегодня, а со временем сложности будут нарастать, превращаясь в гигантский снежный ком. Стоит отметить, что статистика представлена по крупным игрокам с внушительным годичным оборотом. Это значит, что есть сотни менее значительных компаний, которые переживают банкротство, не говоря уже о тысячах частных предпринимателей, которые сегодня вынуждены просить помощи у государства.