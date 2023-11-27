Похоже, газа немцам хватит, а вот его конечная стоимость для потребителей вызывает опасения

Зима 2022 году могла стать настоящим испытанием для Европы, но погода выдалась на редкость тёплой, что позволило пройти зимний сезон без значительных потерь. Вот уже второй год Европа (большая её часть) живёт без российского газа. Поставки идут только по украинской газотранспортной системе, а также по Турецкому потоку. Северные потоки лежат на дне, тогда как трубопровод Ямал-Европа заблокирован. При этом годом ранее доля России на газовом рынке Европы превышала 40%, а потеря такой значительной части ресурсов стала настоящим шоком для потребителей. Крупные компании останавливали производство, а политики требовали экономить горячую воду, рассказывая о пользе грязного тела для организма. Шольц предлагал обираться влажными салфетками, но отопительный сезон 2022-2023 годов завершился на мажорной ноте. Холодная погода так и не пришла, что позволило Европе сохранить значительные запасы газа, а после заполнить хранилища за весенне-осенний период. Вот только на календаре конец ноября, а морозы подступают.

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По данным синоптиков, в Европу движутся первые заморозки, а снегопад накроет территорию от Германии до Британии. Это станет ещё одним испытанием для энергетической системы ЕС, которая в последнее время переживает не лучшие времена. Рисков остаться без топлива нет, поскольку подземные хранилища забиты под завязку, а вот опустошить кошельки рядовых европейцев холода могут. Bloomberg приводит следующий прогноз погоды: уже в среду в Берлине ожидается похолодание до -4,5°С, в то время как в понедельник в Хельсинки температура опустилась до -8°С. Предупреждения об ухудшении погодных условий были объявлены в некоторых районах Германии, где национальное метеорологическое агентство ожидает до 20 сантиметров снега. Некоторые горные районы Шотландии и северо-востока Англии накроют снегопады, тогда как во всю остальную часть туманного Альбиона придут проливные дожди. Даже в Лондоне температура опустится ниже нуля к концу недели.

Морозы наступают, но пока Европа лениво посматривает на непогоду, ведь запасы газа внушают некоторый оптимизм. При этом долговременные прогнозы погоды говорят о том, что эта зима может оказаться рекордно холодной (по другим прогнозам всё с точностью до наоборот), поэтому неясно, как в такой ситуации той же Германии обходиться без российского газа. Именно РФ многие годы увеличивала подачу голубого топлива, что позволяло удерживать цены на отопление на привычном уровне. В 2022 году жители целого ряда европейских стран впервые столкнулись с огромными счетами, а пока никто не знает, насколько дорогим может стать газ уже к концу декабря. Эксперты уверяют, что запасы топлива не предназначены для полного покрытия пикового спроса зимой. Отопительный сезон в некоторых регионах Германии стартовал ещё в октябре, а значит отбор газа уже начался. Прогнозы погоды на первый месяц зимы сильно разнятся. Maxar сообщила в своём ежедневном отчёте, что холодная погода остаётся предпочтительным сценарием для большей части Европы в ближайшие две недели, в то время как некоторые модели указывают на потенциальное повышение температуры воздуха в северо-западной части с 6 декабря. Данные с Глобальной системы прогнозирования не исключают некоторое потепление во Франции и на Пиренейском полуострове, но Германия может надолго уйти ниже нуля.

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Эксперты полагают, что за счёт подвоза СПГ текущую зиму удастся пройти без необходимости снижать температуру воздуха в помещении, как это было годом ранее. И всё же, негативный сценарий не исключён, а полное отсутствие альтернативных поставок вызывает у экспертов опасения. В Bloomberg предпочитают не запугивать европейцев, но уже вскоре мы узнаем, насколько в этом году подрастут цифры в платёжках рядовых немцев. Кстати, Франция благоразумно использует атомную энергетику, а Австрия закупает российский газ. Южная Европа потребляет российский газ из Турецкого потока, поэтому самый тяжёлый удар придётся именно по Германии. Пока власти заявляют, что полностью готовы к испытаниям природы, а значит осталось только запастись терпением, ведь годом ранее «Генерал Мороз» в Европу так и не дошёл.