Представьте себе ситуацию: в один и тот же компьютерный магазин приходит 10 человек. Так вот, 9 из них купят видеокарты производства NVIDIA, и только один решится выбрать продукцию от тётушки Су. Проблема заметна невооружённым взглядом и требует скорейшего решения. Ещё 4 года назад в AMD уверяли, что готовы на решительные меры в борьбе за рынок игровых видеокарт, но сегодня не проявляют никакой активности. Дженсен Хуанг торжествует, а доходы компании растут. Сегмент решений для обучения искусственного интеллекта приносит рекордные прибыли, ну а где-то в сторонке сидят маркетологи AMD, решительно игнорируя происходящее. Можно было бы сослаться на дефицит полупроводников или низкий спрос, вот только и у красных есть высокопроизводительные решения, которые по непонятной причины не идут в серию и не становятся потенциальными конкурентами для продукции NVIDIA.

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Разбирать причины происходящего можно долго, но в данном случае в этом нет никакого смысла. Если красные срочно не начнут предпринимать меры для спасения графического подразделения, то уже к 2026 году Intel сможет выйти на второе место, выпустив новую графическую архитектуру. А может и раньше, что тоже не так важно. Ну а пока продукция AMD ещё есть в магазинах. Увы, но количество таких видеокарт в разы меньше, чем у NVIDIA, а в последнее время выбор становится всё менее разнообразным. И всё же, сегодня мы сравним несколько наиболее интересных решений производства красного и зелёного лагеря. Никаких сенсаций не будет, а выводы мы подведём по каждому ценовому сегменту.

Если у вас есть 60 тысяч рублей, то вы можете себе позволить Radeon RX 7800 XT. Это почти идеальная видеокарта, у которой нет существенных минусов. Она быстрая, имеет отличную систему охлаждения и целых 16 Гб видеопамяти. Высокую пропускную способность памяти обеспечивает 256-битная шина, а тесты доказывают, что такая видеокарта справится с самыми требовательными играми последних лет даже в разрешении 4К. Огромный запас памяти обязательно даст о себе знать через несколько лет, ну а оценить Radeon RX 7800 XT по достоинству можно только путём прямого сравнения. Итак, за 66 тысяч рублей вас поджидает GeForce RTX 4070. На самом деле это одна из лучших видеокарт NVIDIA по соотношению быстродействия и стоимости на рынке. Она получила 12 Гб видеопамяти и довольно шустрая для своего класса. И всё бы ничего, если бы не существовало Radeon RX 7800 XT. Увы, но на этом фоне GeForce RTX 4070 смотрится несерьёзно, поскольку оказывается на 15% (в некоторых играх и больше) медленнее. Некоторые фанаты дядюшки Хаунга рассказывают о невероятных технологиях, которые предлагаем нам NVIDIA. Что же, давайте разбираться.

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Прежде всего GeForce RTX 4070 действительно выходит вперёд, когда речь заходит о трассировке лучей. Если вы имеете доступ сейчас или ранее сталкивались с такой технологией, то могли заметить, что эффекты не настолько впечатляющие, как пишут в рекламе. Порой, если не присматриваться специально, то увидеть их и вовсе не получится. Но это полбеды, ведь после включения трассировки лучей вы теряете как минимум половину кадров в секунду, а в некоторых случаях лучи слишком назойливы и мешают игровому процессу. Автор данного материала уже давно игнорирует подобную технологию, поскольку не считает сомнительные визуальные эффекты достаточно веским основаниям для потери быстродействия. Есть ещё DLSS 3.0. Здесь можно перечислить заметные плюсы и неприятные минусы. Например, технология действительно прибавляет до 50% количества кадров в секунду, но делает это за счёт ухудшения картинки. Часто заметить такие мелочи на экране не выходит, но бывает и так, что артефакты изображения бросаются в глаза. У AMD почти год назад должна была появиться FSR 3.0, но воз и ныне там, а в результате владельцы продукции красного лагеря вынуждены использовать технологию масштабирования второго поколения. Печально, ведь Лиза Су обещала её выпустить давно, но пока хранит молчание. Впрочем, ничего нового.

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Получается, что Radeon RX 7800 XT намного быстрее GeForce RTX 4070 в обычных сценариях, но уступает в трассировке лучей и не лучшим образом ведёт себя во время масштабирования картинки. Похоже, всех такой расклад сил на рынке устраивает, а иначе бы одна из компании уже что-то предприняла для исправления ситуации. Ну а дабы вы поняли реальный потенциал Radeon RX 7800 XT, давайте обратим внимание на GeForce RTX 4070 Ti. В большинстве игр видеокарта NVIDIA обходит Radeon RX 7800 XT на 5-7%, вот только мы советуем вам обратить внимание на цену. Фактически, вы заплатите на 25 тысяч больше, чтобы получить тот же уровень быстродействия, что вам даёт AMD. Если это не причина призадуматься, то мы даже не знаем, что ещё можно сказать. Кстати, Radeon RX 7700 XT немного медленнее GeForce RTX 4070, но зато стоит на 15 тысяч рублей дешевле и имеет те же 12 Гб видеопамяти. Чем не повод сэкономить?

За 45 тысяч рублей вы можете купить GeForce RTX 4060 Ti. Вообще, новое поколение видеокарт среднего и средневысокого сегмента стало полным разочарованием для геймеров. Прирост быстродействия у этой видеокарты примерно равен 10% по сравнению с поколением прошлым, что вызывает смешанные чувства. У AMD все точно также, поэтому не ждите от красных больших прорывов. И всё же, за те же деньги вы можете купить кое-то получше. Radeon RX 6750 XT по быстродействию примерно соответствует GeForce RTX 4060 Ti, но имеет 12 Гб видеопамяти. Если у вас монитор с разрешением 1080р, и вы не планируете его заменить в ближайшие два года, то 8 Гб от дядюшки Хуанга вам точно хватит. А вот в 2К есть игры, в которых 8 Гб уже впритык или даже мало. Это значит, что при прочих равных GeForce RTX 4060 Ti кажется неудачным вложением денег. Уж простите, но трассировка лучей и технология масштабирования – это неплохо, но когда вы просто не можете поднять настройки графики до высоких из-за ограничений в количестве видеопамяти, то выбор становится очевидным. Radeon RX 6750 XT вышла достаточно давно, но ещё способна 4 года неплохо держать удар, справляясь с любыми играми в 2К.

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А вот GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060 вызывают вопросы. Начнём с того, что более новая видеокарта получила 8 Гб видеопамяти, тогда как у продукции прошлого поколения памяти целых 12 Гб. Поскольку обе созданы для игр в 1080р, то проблема не так заметна, но дело даже не в этом, ведь GeForce RTX 4060 в большинстве игр почти не даёт прироста быстродействия. Полный провал, который невозможно спасти только программными заплатками, хотя есть у этой видеокарты и плюсы. Например, если у вас старый компьютер с отвратительным блоком питания, то GeForce RTX 4060 заработает без проблем. Можно было бы назвать такую видеокарту относительно неплохой, если бы рядом на полке не лежала Radeon RX 6650 XT. При прямом сравнении выясняется, что GeForce RTX 4060 медленнее и может предложить только DLSS 3.0. О преимуществах и недостатках программной части мы уже писали выше, поэтому не будет ещё раз рассказывать очевидные вещи. Всё просто, ведь когда через 3 года вы включите компьютер с видеокартой Radeon RX 6650 XT, то просто получите на 10% больше кадров в секунду (по сравнению с GeForce RTX 4060) и примерно такое же отставание с использованием технологии масштабирования. Вы, конечно, можете проверить наши заявления на практике, но лучше не экспериментировать. Уж лучше берите то, что быстрее здесь и сейчас, не пытаясь оправдать неверный выбор трассировкой лучей, сказками о проблемах с драйверами и тому подобной чушью.