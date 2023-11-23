Министерство обороны Канады планирует увеличить военное присутствие в Латвии

Пока в США спорят о том, кому и сколько денег выделить, Канада увеличивает военный бюджет. Что примечательно, северная страна имеет огромные долги, проблемную экономику и полностью зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне. Возможно, именно по этой причине, сегодня в Ванкувере всё чаще говорят о необходимости и дальше бороться с Россией, ведь в Белом доме решают собственные проблемы. Ну а пока Байден занят, канадские власти подхватят флаг и понесут его хотя бы какое-то время. Как стало известно, всё это не праздные измышления, ведь в этом месяце канадская армия усилила своё присутствие в Латвии. В Прибалтийской стране было развёрнуто танковое подразделение, которое призвано способствовать миру и стабильности в Восточной Европе. Сложно сказать, как танки могут способствовать миру и стабильности, но в данном случае мы только приводим официальные заявления канадских властей.

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Сообщается, что в Латвию были переброшены 15 танков Leopard 2A4MCAN, прибывшие 10 ноября вместе с персоналом и дополнительным оборудованием. Стоит отметить, что ещё этим летом власти Канады планировали создать в Латвии военный плацдарм, ну а теперь реализовали намеченное. В Министерстве обороны уверяют, что Leopard 2A4M представляют собой один из самых эффективных инструментов противодействия российской угрозе в регионе. Танки обладают отличным бронированием, передовыми системами вооружения и хорошей мобильностью. Сложно сказать, на каком основании военное ведомство сделало такие странные выводы. Аналогичные танки уже применялись украинской армией и доказали свою полную несостоятельность. Дошло до того, что солдаты ВСУ начали устанавливать на них динамическую броню, поскольку действующие системы не справлялись с отражением российских снарядов.

Напомним, в июле правительство Канады обещало выделить 2.6 миллиарда долларов на расширение присутствия собственных вооружённых сил в Центральной и Восточной Европе. Деньги должны были поступать траншами в 2023, 2024 и 2025 годах. На данный момент в Латвии размещается около тысячи военнослужащих канадских вооружённых сил, а в планах увеличение контингента до полной бригады из 2200 бойцов к 2026 году. Действующий танковый парк Канады включает 82 танка Leopard 2, из которых 42 в модификации 2A4, 20 в старой модификации 2A4M и только 20 могут похвастать более современной 2A6M. Также имеются 52 танка Leopard 1C2, которые находятся в резерве и в настоящее время законсервированы. По данным Министерства обороны Канады, все танки Leopard 2A6M пройдут программу модернизации, включающую замену ключевых элементов в башне, таких как оптика и системы управления огнём. В планах есть также улучшение техники в модификации 2A4M. Неясно, что именно планируется предпринять, ведь у Leopard 2A6M останется более мощная 120-мм пушка L55.

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Что до Leopard 2A4M, или 2A4MCAN, то оба танка представляют собой модернизированную версию немецкого Leopard 2A4. Эта модификация оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой, которая способна стрелять различными боеприпасами на расстояние более 4000 метров. Улучшенные системы управления огнём способствуют точной стрельбе, особенно на больших расстояниях. 2A4M также может похвастать прокачанной системой бронирования, включающей использование композитных и модульных вкладок. Внутри был поставлен двигатель на 1500 лошадиных сил, заменена подвеска, а в итоге Leopard 2A4MCAN может развивать максимальную скорость около 65 км/ч и имеет дальность хода около 550 километров.