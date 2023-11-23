Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
OpenAI совершила прорыв в создании ИИ – это могло стать одной из причин увольнения Альтмана
Речь идёт о проекте Q-Star, который способен сравниться по интеллектуальному уровню с человеком

реклама

Обстановка в правлении OpenAI остаётся напряжённой. Сэм Альтман вернулся на пост главы компании, но страсти вокруг его увольнения кипят. Был сформирован новый совет директоров, а при поддержке со стороны Microsoft и большей части сотрудников Альтман продолжит выполнять свои обязанности. Предстоит разобраться в причинах, послуживших возникновению конфликта, а пока появились крайне любопытные детали, вызывающие тревогу у экспертов. Как оказалось, незадолго до отстранения Альтмана, несколько сотрудников компании направили письмо совету директоров, предупреждая о большом прорыве. Сообщалось, что был разработан новый алгоритм, который позволяет создать более совершенный ИИ, способный превзойти человека и представляющий угрозу для населения нашей планеты. Информацией поделились два различных источника, поделившиеся столь неожиданными новостями с агентством Reuters.

реклама

Информаторы уверяют, что письмо стало лишь одним из факторов, который привёл к увольнению Альтмана, но были и другие претензии. Например, одна из проблем была связана с опасениями по поводу коммерциализации научных достижений без должного внимания к их последствиям. Reuters обратилось к OpenAI, но компания, отказалась от комментариев. При этом признаётся существование некого проекта под названием Q*, но чем именно занимается такое подразделение, остаётся тайной. Представитель OpenAI заявил, что сообщение, рассылаемое бывшим руководством Мирой Мурати, информировало сотрудников о том, что в прессе будут упоминать отдел Q*. Некоторые сотрудники OpenAI полагают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом в создании общего искусственного интеллекта (AGI). Компания OpenAI определяет AGI как системы, автономные и способные превзойти человеческие возможности в большинстве значимых задач. С учётом значительных вычислительных ресурсов, новая модель научилась решать математические задачи. Пока алгоритм способен справляться с поставленными задачами на уровне начальной школы, но Q* быстро совершенствуется. Такой стремительный интеллектуальный рост вызывает у исследователей опасения, поскольку перспективы умного алгоритма пока неясны.

Учёные в OpenAI рассматривают математику как передовую грань развития генеративного ИИ. В настоящее время генеративный ИИ успешно создаёт тексты и переводит их, статистически предсказывая следующее слово, при этом ответы на один и тот же вопрос могут значительно отличаться. Но умение применять математику там, где существует только один правильный ответ, предполагает, что ИИ будет обладать большей способностью к рассуждениям, приближенной к человеческому интеллекту. Сообщается, что в отличие от обычного калькулятора, способного выполнять ограниченные операции, AGI способен обобщать, учиться и понимать поставленные задачи. В обращении к совету директоров исследователи подчеркнули нарастающую мощь ИИ и её непредсказуемость. Стоит отметить, что учёные, общественные деятели и политики уже давно ведут дискуссии о потенциальных угрозах, которые могут представлять высокоинтеллектуальные машины. Не исключается, что ИИ решит, что уничтожение человечества соответствует интересам выживания самого алгоритма. Предсказать, что придумает такой ИИ, невозможно, поскольку по уровню мыслительной активности он приблизится или превзойдёт людской мозг.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Исследователи уверяют, что программа Q* была сформирована посредством объединения нескольких команд. Это: «Code Gen» и «Math Gen», изучающих методы оптимизации существующих моделей ИИ с целью улучшения их рассуждений и, в конечном итоге, выполнения научных задач. Журналисты полагают, что подробности о новой разработке могут быть представлены в рамках разбирательства причин увольнения Альтмана. Возможно, тогда мы больше узнаем о новом ИИ, которому приписывают уровень развития, схожий с человеком. 

#искусственный интеллект #openai #q-star
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Дронам с ИИ вскоре могут позволить самостоятельно действовать на поле боя, ряд стран обеспокоен
Reuters: Сэм Альтман возвращается на пост генерального директора OpenAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
7
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
12
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
4
Сверхзвуковой самолет НАСА сможет сократить полет из Нью-Йорка в Лондон до 90 минут
5
Журнал Military Watch назвал белорусскую Полонез М самой опасной РСЗО в Европе
1
Инсайдер раскрыл точную дату выхода первого трейлера GTA 6
1
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
В России задумались о создании истребителя 6-го поколения – США и ЕС инвестируют в авиацию миллиарды
1
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
60
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
4
Европарламент «случайно» опубликовал карту с Крымом в составе России, но затем извинился и отредактировал её
2
Российские войска добились некоторых успехов на Бахмутском направлении
+
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
10
Иран представил свой новый усовершенствованный дрон-камикадзе Shahed-238
+
ВКС поразили немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T на Украине
+
Прорыв в области натрий-ионных аккумуляторов Northvolt обеспечивает плотность, превосходящую LFP
+
Учёные выявили высокую эффективность работы искусственного интеллекта в режиме человеческого мозга
1
MediaTek Dimensity 8300 обещает на 20% более быстрый CPU и на 3,3 раза более быстрый ИИ
+
В России построят большой завод по производству смартфонов – идея принадлежит компании «Бештау»
5

Популярные статьи

Собираем мощный и надежный игровой ПК, которого хватит для требовательных игр еще на много лет
24
Мои критические замечания об электромобилях
8
Мое мнение о Xbox series S - халявный сыр бывает только в мышеловке
16
Какие iPhone стоит покупать в конце 2023 года
13
Распространение электромобилей поднимает вопросы жизненного цикла аккумуляторных батарей
1
7 мифов об электромобилях и реальность
20
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
35
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
8
«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:38
Ну и какие выгоды с 2014 года Украина получила? Это союзничество похоже на паразитизм. Граждан Украины обменяли на безопасность США и прихлебателей. Плюсы то для Украины где?
Путин о боевых действиях на Украине: мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию
Александр Вишневский
16:36
Моя Россия скатилась до нельзя. Молодые отморозки не просто уже не умеют читать, но и чуть подумать. Я им одно, а они мне про "патриотизм" на диване! Сколько же вас пидаров развелось?! Пришибленных не...
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
Платон Александров
16:36
Все переврали. Блок 600 МВт или установленная мощность станции? Также мощность Билибинской АЭС 48 МВт при вводе в эксплуатацию и 36 МВт на текущий момент.
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
Платон Александров
16:33
А на Колыме, что не люди? А главное зачем она на Колыме? Станции нужно строить непосредственно у центров потребления. Передать электроэнергию на расстояние очень большая проблема. Приморский край дефи...
На Дальнем Востоке может появиться атомная электростанция мощностью по 600 мегаватт
UzBas
16:31
uBO Minus for Chromium-based browsers уже есть в бета версии.
Google отключит все блокировщики в Chrome
OgoGoLog
16:24
Пора проходить. Думаю ничего концептуально нового в игру не завезут, т.к. авторы уже допиливают игру по WH40k
Pathfinder: Wrath of the Righteous получила «ледяное» дополнение Lord of Nothing
PanzerK
16:22
Voodoo 2 нынче в цене, храните её бережно... легендарная всё таки карта, да и Riva TNT под PCI тож найти сложно.
Пятёрка видеокарт в мою коллекцию, в том числе очередной ATi Radeon 7000
devchidable
16:16
Та нет, напротив.
Израильская армия арестовала директора больницы "аль-Шифа" и других врачей в Газе
Апшеронский скакел
16:15
Гудериан об этом знал, но не хохлы, которые своей истории не знают
Asus провела эксперимент: подключила RTX 4090 к другой видеокарте 4060 Ti со встроенным слотом M.2
22870
16:12
На Украине остались только "застолбилы", "одобрямсы" и "соглашатели". Пусть все замерзнут, это карма.
На Украине заявили о хрупкости энергосистемы страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем