Речь идёт о проекте Q-Star, который способен сравниться по интеллектуальному уровню с человеком

Обстановка в правлении OpenAI остаётся напряжённой. Сэм Альтман вернулся на пост главы компании, но страсти вокруг его увольнения кипят. Был сформирован новый совет директоров, а при поддержке со стороны Microsoft и большей части сотрудников Альтман продолжит выполнять свои обязанности. Предстоит разобраться в причинах, послуживших возникновению конфликта, а пока появились крайне любопытные детали, вызывающие тревогу у экспертов. Как оказалось, незадолго до отстранения Альтмана, несколько сотрудников компании направили письмо совету директоров, предупреждая о большом прорыве. Сообщалось, что был разработан новый алгоритм, который позволяет создать более совершенный ИИ, способный превзойти человека и представляющий угрозу для населения нашей планеты. Информацией поделились два различных источника, поделившиеся столь неожиданными новостями с агентством Reuters.

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Информаторы уверяют, что письмо стало лишь одним из факторов, который привёл к увольнению Альтмана, но были и другие претензии. Например, одна из проблем была связана с опасениями по поводу коммерциализации научных достижений без должного внимания к их последствиям. Reuters обратилось к OpenAI, но компания, отказалась от комментариев. При этом признаётся существование некого проекта под названием Q*, но чем именно занимается такое подразделение, остаётся тайной. Представитель OpenAI заявил, что сообщение, рассылаемое бывшим руководством Мирой Мурати, информировало сотрудников о том, что в прессе будут упоминать отдел Q*. Некоторые сотрудники OpenAI полагают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом в создании общего искусственного интеллекта (AGI). Компания OpenAI определяет AGI как системы, автономные и способные превзойти человеческие возможности в большинстве значимых задач. С учётом значительных вычислительных ресурсов, новая модель научилась решать математические задачи. Пока алгоритм способен справляться с поставленными задачами на уровне начальной школы, но Q* быстро совершенствуется. Такой стремительный интеллектуальный рост вызывает у исследователей опасения, поскольку перспективы умного алгоритма пока неясны.

Учёные в OpenAI рассматривают математику как передовую грань развития генеративного ИИ. В настоящее время генеративный ИИ успешно создаёт тексты и переводит их, статистически предсказывая следующее слово, при этом ответы на один и тот же вопрос могут значительно отличаться. Но умение применять математику там, где существует только один правильный ответ, предполагает, что ИИ будет обладать большей способностью к рассуждениям, приближенной к человеческому интеллекту. Сообщается, что в отличие от обычного калькулятора, способного выполнять ограниченные операции, AGI способен обобщать, учиться и понимать поставленные задачи. В обращении к совету директоров исследователи подчеркнули нарастающую мощь ИИ и её непредсказуемость. Стоит отметить, что учёные, общественные деятели и политики уже давно ведут дискуссии о потенциальных угрозах, которые могут представлять высокоинтеллектуальные машины. Не исключается, что ИИ решит, что уничтожение человечества соответствует интересам выживания самого алгоритма. Предсказать, что придумает такой ИИ, невозможно, поскольку по уровню мыслительной активности он приблизится или превзойдёт людской мозг.

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Исследователи уверяют, что программа Q* была сформирована посредством объединения нескольких команд. Это: «Code Gen» и «Math Gen», изучающих методы оптимизации существующих моделей ИИ с целью улучшения их рассуждений и, в конечном итоге, выполнения научных задач. Журналисты полагают, что подробности о новой разработке могут быть представлены в рамках разбирательства причин увольнения Альтмана. Возможно, тогда мы больше узнаем о новом ИИ, которому приписывают уровень развития, схожий с человеком.