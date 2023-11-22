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Bublik1
Альтман вернулся в OpenAI – что произошло, и как авторитет Microsoft помог в разрешении конфликта
Журналисты полагают, что решить все противоречия между сторонами так и не удалось

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Ещё неделю назад казалось, что год закончится без громких скандалов, но 17 ноября стало известно об уходе руководителя OpenAI со своей должности. Сэм Альтман не объяснил причины, а за этим последовали крайне любопытные события. За босса вступились рядовые сотрудники, а эксперты полагают, что речь шла о банальной борьбе за власть. Похоже, первый раунд за Альтманом, поскольку вчера стало известно, что он вернётся на свою должность. В официальном заявлении от 21 ноября 2023 года пресс-служба OpenAI подтвердила достижение принципиальной договорённости с бывшим руководителем. Одним из условий этого соглашения является изменение состава совета директоров, который и был ответственен за увольнение Альтмана. В обновлённый совет войдут ранее не участвовавшие там лица, включая бывшего CEO Salesforce Брета Тейлора, экс-министра финансов США Ларри Саммерса и главу Quora Адама Д’Анджело. Последний будет защищать интересы исключённых из предыдущего состава членов совета. В The Verge пишут, что новый совет будет заниматься созданием более широкой структуры управления, состоящей из девяти членов. Кто и когда сможет войти в правление, пока неизвестно.

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Похоже, значительное влияние на происходящее оказала компания Microsoft. Софтверный гигант является самым крупным инвестором OpenAI, поэтому делал всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Предпринимались попытки включить своего представителя в расширенный состав совета директоров, а Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft) заявил, что принятые решения позволят компании избежать подобных сюрпризов в будущем. Неясно, насколько успешно удалось разрешить конфликт в OpenAI, ведь эксперты уверены, что ещё ничего не закончено. Нам предстоит познакомиться с результатами независимого расследования, которое приоткроет завесу тайны над интригами внутри компании. Обе стороны конфликта согласились на проведение независимого расследования, а происходящее вызывает у знакомых с происходящим улыбку. Очевидно, что Альтман и его противник в совете директоров прекрасно знают, что и почему произошло. Похоже, обе стороны вынуждены играть по правилам, опасаясь последствий, ведь скандал в итоге можно просто замять. 

Как всё повернётся, нам ещё только предстоит узнать, ну а пока журналисты считают, что борьба за власть в одной из ведущих компаний по искусственному интеллекту ещё далека от завершения. В прессе пишут, что осталось уладить некоторые формальности, после чего Альтман сможет приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Сам Альтман уже успел прокомментировать итоги противостояния и рассказал, что делал всё, чтобы не разрушить единство в компании и позволить другим сотрудникам исполнять свои обязанности в полном объёме. Инвестиционная компания Thrive Capital, которая также входит в тройку крупнейших инвесторов OpenAI, приветствовала возвращение Альтмана, называя это лучшим исходом для компании, её сотрудников, а также миллионов пользователей со всего мира. А вот Хелен Тоунер, который и стал одним из инициаторов отстранения Альтмана, отказалась комментировать события. Интрига зависла в воздухе, поскольку Тоунер предпочёл уйти в тень.

Как уже было сказано выше, Альтман был отстранён от должности в пятницу 17 ноября 2023 года. Мира Мурати была назначена временным руководителем, а плавление плохо аргументировало происходящие изменения. Новое руководство уверяло сотрудников в недостаточной прозрачности тех или иных поступков экс-гендиректора и необходимости защиты миссии OpenAI по разработке искусственного интеллекта для блага человечества. Увольнение Альтмана не нашло понимания у инвесторов и сотрудников, численность которых превышает 700 человек. Большинство из них выразили готовность покинуть компанию и перейти в Microsoft, если Альтман и Брокман не вернутся на свои посты. Илья Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, который изначально поддержал увольнение Альтмана, в итоге перешёл на его сторону в воскресенье 19 ноября 2023 года. Такой шаг сильно подорвал позиции оставшейся троицы в совете директоров. В этот же день временным CEO компании был назначен бывший гендиректор Twitch Эммет Шир. По информации издания, он даже грозил уйти, требуя от совета директоров предоставить документы, подтверждающие проступки Альтмана, которые и привели к отстранению. Журналисты уверены, что решающим был именно голос Microsoft, но подробности не разглашаются. 

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Кстати, если мы подняли тему громких скандалов текущего года, то вам стоит почитать об уходе со своего поста Чанпэна Чжао. Глава Binance казался непотопляемым, но пошёл ко дну под давлением со стороны правительства США.

#openai #интересное
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