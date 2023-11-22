Журналисты полагают, что решить все противоречия между сторонами так и не удалось

Ещё неделю назад казалось, что год закончится без громких скандалов, но 17 ноября стало известно об уходе руководителя OpenAI со своей должности. Сэм Альтман не объяснил причины, а за этим последовали крайне любопытные события. За босса вступились рядовые сотрудники, а эксперты полагают, что речь шла о банальной борьбе за власть. Похоже, первый раунд за Альтманом, поскольку вчера стало известно, что он вернётся на свою должность. В официальном заявлении от 21 ноября 2023 года пресс-служба OpenAI подтвердила достижение принципиальной договорённости с бывшим руководителем. Одним из условий этого соглашения является изменение состава совета директоров, который и был ответственен за увольнение Альтмана. В обновлённый совет войдут ранее не участвовавшие там лица, включая бывшего CEO Salesforce Брета Тейлора, экс-министра финансов США Ларри Саммерса и главу Quora Адама Д’Анджело. Последний будет защищать интересы исключённых из предыдущего состава членов совета. В The Verge пишут, что новый совет будет заниматься созданием более широкой структуры управления, состоящей из девяти членов. Кто и когда сможет войти в правление, пока неизвестно.

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Похоже, значительное влияние на происходящее оказала компания Microsoft. Софтверный гигант является самым крупным инвестором OpenAI, поэтому делал всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Предпринимались попытки включить своего представителя в расширенный состав совета директоров, а Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft) заявил, что принятые решения позволят компании избежать подобных сюрпризов в будущем. Неясно, насколько успешно удалось разрешить конфликт в OpenAI, ведь эксперты уверены, что ещё ничего не закончено. Нам предстоит познакомиться с результатами независимого расследования, которое приоткроет завесу тайны над интригами внутри компании. Обе стороны конфликта согласились на проведение независимого расследования, а происходящее вызывает у знакомых с происходящим улыбку. Очевидно, что Альтман и его противник в совете директоров прекрасно знают, что и почему произошло. Похоже, обе стороны вынуждены играть по правилам, опасаясь последствий, ведь скандал в итоге можно просто замять.

Как всё повернётся, нам ещё только предстоит узнать, ну а пока журналисты считают, что борьба за власть в одной из ведущих компаний по искусственному интеллекту ещё далека от завершения. В прессе пишут, что осталось уладить некоторые формальности, после чего Альтман сможет приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей. Сам Альтман уже успел прокомментировать итоги противостояния и рассказал, что делал всё, чтобы не разрушить единство в компании и позволить другим сотрудникам исполнять свои обязанности в полном объёме. Инвестиционная компания Thrive Capital, которая также входит в тройку крупнейших инвесторов OpenAI, приветствовала возвращение Альтмана, называя это лучшим исходом для компании, её сотрудников, а также миллионов пользователей со всего мира. А вот Хелен Тоунер, который и стал одним из инициаторов отстранения Альтмана, отказалась комментировать события. Интрига зависла в воздухе, поскольку Тоунер предпочёл уйти в тень.

Как уже было сказано выше, Альтман был отстранён от должности в пятницу 17 ноября 2023 года. Мира Мурати была назначена временным руководителем, а плавление плохо аргументировало происходящие изменения. Новое руководство уверяло сотрудников в недостаточной прозрачности тех или иных поступков экс-гендиректора и необходимости защиты миссии OpenAI по разработке искусственного интеллекта для блага человечества. Увольнение Альтмана не нашло понимания у инвесторов и сотрудников, численность которых превышает 700 человек. Большинство из них выразили готовность покинуть компанию и перейти в Microsoft, если Альтман и Брокман не вернутся на свои посты. Илья Суцкевер, главный научный сотрудник OpenAI, который изначально поддержал увольнение Альтмана, в итоге перешёл на его сторону в воскресенье 19 ноября 2023 года. Такой шаг сильно подорвал позиции оставшейся троицы в совете директоров. В этот же день временным CEO компании был назначен бывший гендиректор Twitch Эммет Шир. По информации издания, он даже грозил уйти, требуя от совета директоров предоставить документы, подтверждающие проступки Альтмана, которые и привели к отстранению. Журналисты уверены, что решающим был именно голос Microsoft, но подробности не разглашаются.

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