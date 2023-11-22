Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Чанпэн Чжао уходит, а Binance заплатит штраф $4.3 млрд – неожиданный итог соглашения с властями США
Соглашение с американским регулятором обойдётся для Binance очень дорого

реклама

Возникает ощущение, что крупный бизнес всё ещё не привык, что правительство США может вести себя довольно агрессивно и часто открыто вымогает деньги за право и дальше продавать товары и услуги обычным американцам. Простой пример, китайская ZTE достигла соглашения со всеми нужными регуляторами и выплатила 1 миллиард долларов. Несмотря на это преследование продолжилось, а сегодня компания имеет небольшое влияние на рынок смартфонов, хотя и никуда не исчезла. Ещё более трагичная судьба ждала Huawei, которая потеряла огромную часть рынка и до сих пор сталкивается с последствиями санкций. Поведение американских регуляторов больше похоже на рэкет, а у многих компаний просто не остаётся выбора. Нужно либо платить здесь и сейчас, либо столкнуться с крайне нежелательными последствиями.

реклама

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что очередной жертвой закулисных игр стала Binance. Криптовалютную биржу сложно назвать идеальным примером для подражания, а самого Чанпэна Чжао не раз обвиняли в манипулировании рынком и поглощении конкурентов с использованием довольно сомнительных методов. И всё же, это рынок, а в итоге ни одно обвинение не было доказано и даже не дошло до суда. При этом противоречия между Binance и американским регулятором были заметны достаточно давно. Всех подробностей мы не знаем, но эксперты уверены, что нужные люди в правительстве США имеют доступ к любой информации о счетах любого жителя страны. Кроме того, власти могут брать под контроль кошельки подозреваемых в тех или иных преступлениях, а такое уже не раз случалось. Похоже, противоречия становились всё более заметны, а в итоге дело дошло до того, что Binance просто ушла с американского рынка, оставив вместо себя дочернюю биржу. Ясно, что бесконечно долго так продолжаться не могло, а сегодня стало известно о соглашении между главой криптобиржи и американскими властями. 

Утром всем тем, кто зарегистрирован на Binance, на электронную почту пришло письмо, но случилось это уже после публикации материала в The Wall Street Journal. Давайте разберёмся в произошедшем. Итак, Чанпэн Чжао уходит со своего поста и больше не имеет отношения к решениям, которые будут приниматься биржей. Мало того, глава Binance не сможет получить должность в совете директоров и полностью теряет контроль над компанией. Ему разрешили оставить все акции биржи, что выглядит довольно щедро, но только взамен на то, что Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении требований американского уголовного законодательства, связанных с противодействием отмыванию денег. Судебный процесс над биржей не закончен, поэтому неясно, какой будет итог. Пока у уже бывшего главы биржи всё относительно нормально, но не факт, что так будет продолжаться и дальше. Никто не знает, какие последствия для рынка будет иметь настойчивое давление со стороны американского регулятора. Поскольку Чанпэн Чжао владеет значительным пакетом акций биржи, то способен обрушить рынок, если давление на него продолжится. Пока же обошлось штрафом. 

Так, Binance заплатит 4.3 миллиарда, а всё это было официально объявлено в рамках пресс-конференции Минюста. Соглашение с Binance вступило в силу, а эксперты полагают, что это даст бирже некоторую передышку. Во время заключения соглашения об урегулировании обвинений в уголовных преступлениях, предъявленных к бирже, кроме Минюста США участвовали представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства финансов США. Ранее против биржи были выдвинуты три уголовных обвинения, включая операции без лицензии в финансовой сфере, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях. На место руководителя придёт Ричард Тенг, а пока Чанпэн Чжао согласился с предложением суда уплатить штраф и осуществить конфискацию активов на сумму 2.51 миллиарда долларов.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Из указанных выше средств (4.2 миллиарда) Binance уплатит штраф в размере 3.4 миллиарда подразделению Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и 968 миллионов OFAC. В настоящее время против биржи открыты два гражданских иска. Один из них был подан в марте Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а другой в июне Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Не исключено, что биржу вынудят дать ещё денег, что вполне ожидаемо и часто практикуется американскими властями. Накануне курс криптотокена биржи BNB вырос до 271, поскольку все ожидали не такого соглашения с американскими властями. После того как стало известно об уходе Чанпэна Чжао, курс BNB резко пошёл вниз. Ожидается, что токен будет ещё какое-то время лихорадить, но пока оттока капитала с Binance не фиксируется. Аналитики полагают, что какое-то время биржа продолжит работу в стабильном режиме, ну а что будет дальше, зависит от последующих претензий со стороны американских властей. 

#binance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Binance заплатит $4 млрд штрафа, а Чанпэн Чжао признался в отмывании денег и готов уйти в отставку
Гендиректор Binance Чанпэн Чжао пошел на сделку со следствием и выплатит 4 млрд долларов
Генеральным директором Binance стал бывший госслужащий из Сингапура
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
38
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
6
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
11
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
4
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
2
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
7
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
16
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
+
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
16
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
58
7 мифов об электромобилях и реальность
13
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
Почему мы не можем сжигать весь наш мусор в вулканах или не все вулканы одинаково полезны
1

Сейчас обсуждают

Вассисуалий Лоханкин
11:49
Угомонись уже, Гаденыш Залупович, спроси у санитара вкусную таблеточку...
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Николай Олейников
11:47
Цена будет точно ниже в районе 800баксов
Камера Oppo Find X7 Pro может оказаться лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra
Николай Олейников
11:47
У файнд и так камера лучше чем у ультры по всем параметрам что за бред будет лучше с24 , если что виво уже лучше по съёмке х100 чем айфон Который не обогнать было , а Китайцы делают уже давно и по цен...
Камера Oppo Find X7 Pro может оказаться лучше, чем у Samsung Galaxy S24 Ultra
Nvtt
11:46
Пхаха. Логика бота. По твоей логике кто поддерживает убийство российских солдат тот враг - получается бункерного маразматика ты во враги записал ?
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Вассисуалий Лоханкин
11:46
Редкостный долбоёб)))
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Truth Sееker
11:45
Но есть факт, что оштрафовали даже за не комменты, а за лайк. Черное зеркало отдыхает
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Вассисуалий Лоханкин
11:44
Тебе-то с этого зелёнка отслюнявил грошик)))
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Truth Sееker
11:42
А вот в США негров линчуют (с) И где на западе заводят дела за лайки, или сажают за комменты? ЗЫ. Ты бы лучше прочитал инфографику, которую я скинул
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
OgoGoLog
11:41
Из материалов дела: "Доказательств отсутствия вины лица, привлекаемого к административной ответственности, в совершении данного административного правонарушения суду не представлено." Она даже не отр...
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Truth Sееker
11:41
Опять же, ссылку на закон, в котором запрещён флаг Украины
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем