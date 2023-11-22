Соглашение с американским регулятором обойдётся для Binance очень дорого

Возникает ощущение, что крупный бизнес всё ещё не привык, что правительство США может вести себя довольно агрессивно и часто открыто вымогает деньги за право и дальше продавать товары и услуги обычным американцам. Простой пример, китайская ZTE достигла соглашения со всеми нужными регуляторами и выплатила 1 миллиард долларов. Несмотря на это преследование продолжилось, а сегодня компания имеет небольшое влияние на рынок смартфонов, хотя и никуда не исчезла. Ещё более трагичная судьба ждала Huawei, которая потеряла огромную часть рынка и до сих пор сталкивается с последствиями санкций. Поведение американских регуляторов больше похоже на рэкет, а у многих компаний просто не остаётся выбора. Нужно либо платить здесь и сейчас, либо столкнуться с крайне нежелательными последствиями.

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Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что очередной жертвой закулисных игр стала Binance. Криптовалютную биржу сложно назвать идеальным примером для подражания, а самого Чанпэна Чжао не раз обвиняли в манипулировании рынком и поглощении конкурентов с использованием довольно сомнительных методов. И всё же, это рынок, а в итоге ни одно обвинение не было доказано и даже не дошло до суда. При этом противоречия между Binance и американским регулятором были заметны достаточно давно. Всех подробностей мы не знаем, но эксперты уверены, что нужные люди в правительстве США имеют доступ к любой информации о счетах любого жителя страны. Кроме того, власти могут брать под контроль кошельки подозреваемых в тех или иных преступлениях, а такое уже не раз случалось. Похоже, противоречия становились всё более заметны, а в итоге дело дошло до того, что Binance просто ушла с американского рынка, оставив вместо себя дочернюю биржу. Ясно, что бесконечно долго так продолжаться не могло, а сегодня стало известно о соглашении между главой криптобиржи и американскими властями.

Утром всем тем, кто зарегистрирован на Binance, на электронную почту пришло письмо, но случилось это уже после публикации материала в The Wall Street Journal. Давайте разберёмся в произошедшем. Итак, Чанпэн Чжао уходит со своего поста и больше не имеет отношения к решениям, которые будут приниматься биржей. Мало того, глава Binance не сможет получить должность в совете директоров и полностью теряет контроль над компанией. Ему разрешили оставить все акции биржи, что выглядит довольно щедро, но только взамен на то, что Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении требований американского уголовного законодательства, связанных с противодействием отмыванию денег. Судебный процесс над биржей не закончен, поэтому неясно, какой будет итог. Пока у уже бывшего главы биржи всё относительно нормально, но не факт, что так будет продолжаться и дальше. Никто не знает, какие последствия для рынка будет иметь настойчивое давление со стороны американского регулятора. Поскольку Чанпэн Чжао владеет значительным пакетом акций биржи, то способен обрушить рынок, если давление на него продолжится. Пока же обошлось штрафом.

Так, Binance заплатит 4.3 миллиарда, а всё это было официально объявлено в рамках пресс-конференции Минюста. Соглашение с Binance вступило в силу, а эксперты полагают, что это даст бирже некоторую передышку. Во время заключения соглашения об урегулировании обвинений в уголовных преступлениях, предъявленных к бирже, кроме Минюста США участвовали представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства финансов США. Ранее против биржи были выдвинуты три уголовных обвинения, включая операции без лицензии в финансовой сфере, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях. На место руководителя придёт Ричард Тенг, а пока Чанпэн Чжао согласился с предложением суда уплатить штраф и осуществить конфискацию активов на сумму 2.51 миллиарда долларов.

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Из указанных выше средств (4.2 миллиарда) Binance уплатит штраф в размере 3.4 миллиарда подразделению Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и 968 миллионов OFAC. В настоящее время против биржи открыты два гражданских иска. Один из них был подан в марте Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а другой в июне Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Не исключено, что биржу вынудят дать ещё денег, что вполне ожидаемо и часто практикуется американскими властями. Накануне курс криптотокена биржи BNB вырос до 271, поскольку все ожидали не такого соглашения с американскими властями. После того как стало известно об уходе Чанпэна Чжао, курс BNB резко пошёл вниз. Ожидается, что токен будет ещё какое-то время лихорадить, но пока оттока капитала с Binance не фиксируется. Аналитики полагают, что какое-то время биржа продолжит работу в стабильном режиме, ну а что будет дальше, зависит от последующих претензий со стороны американских властей.