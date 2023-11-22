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Bublik1
Huawei показала премиальный седан Luxeed S7 – электрокар с запасом хода 800+ км будет стоит $49 000
Базовая версия седана Luxeed S7 оценена в 35 тысяч долларов

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Ещё недавно казалось, что автомобили должны выпускать известные бренды, тогда как смартфоны можно доверить и китайцам. Вот только не зря власти Поднебесной создавали для европейских и американских компаний парниковые условия. За несколько десятилетий подросли специалисты высокого уровня, которые обучили сотни тысяч людей премудростям машиностроения. В производство инвестировались огромные деньги, а сегодня автомобильная промышленность Китая стремительно развивается. Никто не сказал, что местные жители перестали покупать иностранные машины. Скорее нет, ведь китайские производители не способны покрыть даже небольшой части потребностей, а многие просто не доверяют новоиспечённым брендам. Со временем ситуация изменится, а пока на рынке появляются довольно неожиданные конкуренты. 

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Сегодня любопытными подробностями поделились китайские журналисты, которые рассказали о новой линейке электрокаров Luxeed, созданной усилиями Huawei. Не удивляйтесь, ведь за разработку отвечали инженеры этой китайской компании, проектировавшей электрокар совместно с Chery. Luxeed S7 официально выйдет на рынок 28 ноября 2023 года, а в прессе пишут, что машина представляет собой результат сотрудничества в рамках инициативы Huawei Smart Choice. Программа предполагает, что китайская компания будет самостоятельно продвигать автомобиль, а седан уже доступен для предзаказа. Начальная стоимость зафиксирована на уровне 258 000 юаней (примерно 35 500 долларов). Но это не максимальная комплектация, поэтому стоит исходить из того, что потенциальным покупателям придётся выложить и больше. Очевидно, что первое время в наличии будут не все модели, а значит либо придётся подождать, либо брать с небольшой переплатой. 

В настоящее время автомобиль предлагается в четырёх комплектациях с запасом хода от 550 до 800+ километров по стандарту CLTC. Самая продвинутая версия оценена в 358 000 юаней (примерно 49 000 долларов) и не имеет визуальных отличий от базовой. Luxeed S7 построен на базе архитектуры E0X от Chery, которая активно используется при производстве других автомобилей. Это модели: Exeed Exlantix ES (Sterra ES) и Exeed Exlantix ET (Sterra ET). Электромобиль поддерживает зарядку от напряжения 800 В и оснащён продвинутой системой автономного вождения. Рассчитывать на то, что машина сама доставит водителя домой, не приходится, поскольку этому препятствуют местные законы. И всё же, возможности ИИ впечатляющие, о чём производитель намерен рассказать отдельно. Размеры Luxeed S7 составляют: 4971/1963/1474 мм при колёсной базе 2950 мм.

Таким образом можно сделать вывод, что перед нами полноразмерный седан, оснащённый пневматической подвеской и активной системой демпфирования CDC. Передняя ось имеет двухрычажную подвеску, а задняя – многорычажную независимую подвеску. В базовой версии Luxeed S7 установлен один электродвигатель мощностью 215 кВт на задней оси, в то время как версия 4WD оснащена двумя двигателями общей мощностью 365 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 3.3 секунды. Это выдающийся результат, а в итоге обычный семейный автомобиль окажется способен соперничать по скоростным показателям с самыми быстрыми суперкарами.  Электродвигатели работают от двух разных аккумуляторных блоков: 79.934 и 60.48 кВт*ч соответственно. В базовой комплектации используется литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP), а в флагманской– батарея CATL M3P, объединяющая троичные элементы и элементы LFP.

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Машина будет доступна во флагманских магазинах Huawei на территории Китая, а производитель обещает расширить линейку в самое ближайшее время. Автомобиль выглядит перспективно, учитывая выдающуюся дальность пробега и нацелен на соперничество не только с местными брендами, но и с более дорогим Tesla. При этом количество конкурентов продолжит расти. Напомним, ранее Xiaomi показала собственный электрокар SU7, который будет работать на базе операционной системы HyperOS. Релиз ожидается в декабре 2023 года, а в ближайшие годы на рынок может выйти Apple. Американская компания планирует значительные инвестиции, но пока не готова перейти к завершающему этапу подписания соглашения с одним из контрактных партнёров. 

#автомобили #транспорт #luxeed s7
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