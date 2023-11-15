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Bublik1
Xiaomi показала свой первый электрический автомобиль – первый взгляд на новенький Xiaomi SU7
Производство Xiaomi SU7 уже стартовало, а продажи начнутся в феврале 2024 года

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Долгое время китайская компания Xiaomi позиционировалась в качестве бюджетной, предлагая товары в различных категориях по доступным ценам. При этом руководство делало акцент на том, что берёт минимальную наценку, что и позволяет удерживать стоимость на низком уровне. Несмотря на это каждый потенциальный покупатель мог рассчитывать на высокое качество, а китайская компания постоянно расширяла географию продаж и спектр товаров. Если вы ещё не в курсе, то под разными брендами у Xiaomi есть сотни товаров, многие из которых не касаются электроники. Например, китайцы выпускают удобные пробки для винных бутылок, ножи и многое другое, без чего не обойтись нормальному домохозяйству. Что любопытно, со временем продукция Xiaomi становится дороже, а компания проникает туда, где представлены мировые лидеры в своём классе. К примеру, китайцы постоянно сравнивают свои смартфоны с продукцией Apple, указывая на те или иные преимущества и значительную разницу в цене. Похоже, уже совсем скоро у Xiaomi появится ещё один повод для гордости, ведь компания сможет выпустить свой первый электрокар раньше, чем это сделает яблочная корпорация. 

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Напомним, ещё в марте 2021 года Xiaomi объявила о планах присоединиться к рынку электромобилей, заявив об инвестициях в проект на сумму 10 миллиардов юаней (1.4 миллиарда долларов). В августе 2023 года компания зарегистрировала домен XiaomiEV.com, ну а недавно китайский производитель подал заявку на лицензию, позволяющую выпустить на местный рынок электрокар. Пока автомобиль будет доступен только в Китае и фигурирует под названием Xiaomi SU7. Ниже вы можете рассмотреть фотографии, а фанаты компании уже заявили, что готовы заплатить за машину любые деньги. Инсайдеры как следует изучили источники и готовы назвать некоторые характеристики будущего хита Xiaomi. 

Сообщается, что за производство отвечает Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC). Изначально электрокар известен под названием MS11, но версия для Xiaomi имеет некоторые отличия. В целом, такой шаг кажется логичным, поскольку не требует инвестиций в разработку дизайна, конструкции и многие другие детали. Намного проще внести коррективы в уже готовую серийную машину, ну а Xiaomi именно так ведёт свои дела, поскольку не имеет собственных производственных мощностей. Журналисты пишут, что узнать информацию удалось благодаря стандартной практике Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ). Регулятор каждый месяц публикует список автомобилей, получивших необходимые разрешительные документы для продажи. Обычно автомобильные компании относятся к таким действиям неодобрительно, поскольку фотографии появляются намного раньше анонса, но Xiaomi не против подобной практики. 

Сообщается, что габариты Xiaomi SU7 составляют 4997/1963/1455 мм с колёсной базой 3000 мм. Доступны две версии колёс: 19 и 20 дюймов, оборудованные шинами 245/45 R19 и 245/40 R20 соответственно. Xiaomi показала две модели, одна из которых получит рабочий лидар за лобовым стеклом, тогда как другая окажется более бюджетным решением и обойдётся другими системами. Судя по всему, доступ к автомобилю или возможность завести мотор будет осуществляться при помощи функции распознавания лиц, что кажется довольно спорным решением. Силовая установка представлена двумя вариантами: заднеприводным с двигателем мощностью 220 кВт, а также полным приводом с общей мощностью 495 кВт (220 кВт + 275 кВт). Для более доступной комплектации используется аккумуляторный блок LFP от BYD, а премиальная получит тройной NMC от CATL. Вес автомобиля достигает 1980 килограмм, а максимальная скорость стандартной комплектации ограничена на уровне 210 км/ч, тогда как премиальная модель сможет разгоняться до 265 км/ч. К сожалению, информации об автономности машины инсайдеры не представили. 

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На выбор доступны три варианта с различной комплектацией приборов и отличающиеся как начинкой, так и активным задним антикрылом. Потенциальные покупатели Xiaomi SU7 смогут выбрать один из двух вариантов салона. Сердце автомобиля (электромотор TZ220XS000) произведено компанией United Automotive Electronics, а среди интересных функций значится ETC, которая позволяет водителям автоматически проходить платные дороги без остановки. Автомобильная система SU7 будет работать на операционной системе Xiaomi HyperOS, специально разработанной для устройств Xiaomi и впервые появившейся на смартфонах компании меньше месяца назад. Старт серийного производства 4-дверного 5-местного электромобиля SU7 запланирован на декабрь 2023 года, а поставки начнутся в феврале 2024 года. Производство уже началось на заводе BAIC, а инсайдеры уверяют, что десятки автомобилей уже готовы. Более того, BAIC является акционером компании Mercedes-Benz, владея 10% акций немецкого производителя, ну а оценить новый электрокар вы можете самостоятельно по фотографиям.

#xiaomi #автомобили #транспорт #xiaomi su7
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