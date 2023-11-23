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«Чёрная пятница» добралась до ОС Windows – самые низкие цены на самой большой распродаже 2023 года

Ещё никогда цены на лицензионное ПО не были такими низкими, как на распродаже "Чёрной пятницы" в магазине Keysoff
[ ] для раздела Блоги

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Современные операционные системы очень сложны и включают огромное количество дополнительных элементов. При этом по мере усложнения наблюдаются проблемы с устаревшими версиями, которые давно не получали обновлений безопасности. Microsoft следит за тем, чтобы актуальные ОС не содержали уязвимостей, тогда как владельцы устаревшего ПО остаются в зоне риска. Многим кажется, что покупка лицензионного ключа обходится слишком дорого, но на самом деле это не так. 

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Всё дело в том, что на носу «Чёрная пятница» а магазин Keysoff проводит большую распродажу, предлагая самые востребованные продукты по минимальным ценам. Итоговые скидки доходят до 95% по сравнению с первоначальной стоимостью, а выгоднее всего покупать лицензионные пакеты. В этом случае Windows 10 Pro можно получить за 8.48 доллара. Ну а если ваш компьютер окажется совместимым с новой Windows 11, то можно обновиться совершенно бесплатно. И это далеко не всё, что предлагает Keysoff. Давайте изучим наиболее выгодные предложения, доступные в рамках распродажи «Чёрной пятницы» 2023 года. 

  Популярные продукты

  • Начнём с самых популярных продуктов. Сегодня операционная система Windows 10 Professional (версия на 32 или 64-бит) доступна всего за 8.48 доллара. Это самый популярный продукт на рынке, при этом спрос остаётся высоким, поскольку у многих пользователей компьютеры не соответствуют минимальным требованиям для Windows 11.
  • Если вы купили компьютер или ноутбук для школьника, то обратите внимание на Windows 10 Home. Что любопытно, всего за 8.24 доллара вы получите так называемую версию CD-KEY. Она идеально подходит для домашнего компьютера и позволяет контролировать доступ вашего ребёнка в мировую паутину. 
  • Windows 11 Pro в версии CD-KEY обойдётся в 11.24 доллара. Как мы уже писали выше, всегда можно купить менее дорогую Windows 10 и обновиться бесплатно, но иногда время важнее экономии в несколько долларов. К тому же данный продукт имеет все преимущества коробочной версии, а значит вы сможете активировать его даже после того, как замените материнскую плату или купите новый компьютер. 
  • Windows 11 Home имеет всё те же преимущества, что и предыдущая версия Windows 10 Home, но предлагает некоторые новые функции и более длительную техническую поддержку из коробки. Стоит такое удовольствие 11.24 доллара. 
  • Согласитесь, что без офисных приложений сегодня невозможно, ну а в рамках большой распродажи Office 2021 Professional Plus доступен всего за 25.24 доллара.
  • Ощутимо дороже Office 2021 Home and Business for Mac, но в этом нет ничего удивительного, ведь программное обеспечение для продукции Apple традиционно дороже аналогов для Windows. Стоит такая программа 42.99 доллара.
  • За Office 2019 Professional Plus придётся выложить 24.25 доллара. Принципиальных отличий от более новой версии нет, а цена слегка ниже. 
  • Можно также обратить внимание на Office 2019 Home and Business for Mac, которая на этот раз предлагается за 26.69 долларов. А вот это уже выгодное предложение, которое понравится экономным пользователям. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional (32/64 Bit) 1 PC 8.48 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) 1 PC  8.24 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Pro CD-KEY 1 PC 12.24 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home Key (1 PC) 11.24 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus 25.24 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Home and Business for Mac 42.99 Перейти в магазин Keysfan
Office 2019 Professional Plus  24.25 Перейти в магазин Keysfan
Office 2019 Home and Business for Mac  26.69 Перейти в магазин Keysfan

Выгодные предложения

  • Как уже было сказано выше, выгоднее брать несколько ключей, что позволит сэкономить немало денег. Например, 2 лицензии Office 2021 Professional Plus обойдутся вам в 47.24 доллара или 23.61 доллара за единицу. Ну а сразу 5 ключей будут стоить 75.24 доллара или всего 15.05 за единицу.
  • Есть выгодные предложения для владельцев техники Apple. 2 ключа Office 2021 Home and Business for Mac оценены в 84.24 доллара или 42.12 доллара за единицу. 
  • Ну а если у вас есть сразу два компьютера, то смело берите 2 ключа Windows 10 Professional. В этом случае одна лицензия будет стоить всего 7.62 доллара или 15.14 доллара за весь пакет. 
  • Аналогичная ситуация с Windows 10 Home, где два ключа обойдутся в 15.65 доллара или 7.83 доллара за единицу.
  • 2 лицензии для Windows 11 Professional стоят 23.68 доллара или 11.84 да единицу. Ну а 2 ключа для Windows 11 Home обойдутся в 22.24 доллара или 11.12 доллара за единицу. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Office 2021 Professional Plus - 2 Keys 47.24 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Professional Plus - 5 PCs 75.74 Перейти в магазин Keysfan
Office 2021 Home and Business for Mac - 2 Keys  84.24 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Professional - 2 Keys  15.24 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Home - 2 Keys 15.65 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Professional - 2 Keys 23.68 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Home - 2 Keys 22.24 Перейти в магазин Keysfan

Пакеты Windows + Office со скидкой 62%

  • Но на этом скидки не заканчиваются, ведь при покупке пакета из операционной системы и офисного ПО можно сохранить пару долларов. Обязательно введите купон «SKKBF62» перед оплатой, что позволит неплохо сэкономить. К примеру, пакет Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus оценён в 33.59 доллара.
  • За пакет Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus придётся выложить 30.47 доллара. Пакет Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus предлагает самые новые версии ОС И офисного ПО, поэтому стоит 36.99 доллара. Ну а пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus немного дешевле (35.59 доллара) и можно назвать компромиссным решением.
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package SKKBF62 33.59 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package SKKBF62 30.47 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package SKKBF62 36.99 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package SKKBF62 35.59 Перейти в магазин Keysfan

Разумный выбор 

  • Если вы являетесь владельцем частного бизнеса и давно ломаете голову над тем, где купить лицензионное ПО вы выгодным ценам, то самое время обратить внимание на предложения ниже. Итак, 50 ключей Windows 10 Pro стоят 325 долларов или 6.5 доллара за единицу.
  • Купив 100 ключей Windows 10 Pro придётся заплатить 600 долларов, но в этом случае одна лицензия будет оценена в 6 долларов. Точно такая же ситуация и с более новыми операционными системами. Смотрите: 50 ключей Windows 11 Pro оценены в 400 долларов или по 8 долларов за единицу. Ну а уже 100 ключей Windows 11 Pro позволят сэкономить, заплатив 7.5 доллара за лицензию или 750 долларов за пакет.
  • 50 ключей Microsoft Office 2021 Pro стоят 1050 долларов или 21 долларов за ключ. Целых 100 ключей Microsoft Office 2021 Pro предлагаются за 2000 долларов или по 20 долларов за ключ.  
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Pro - 50 Keys 325 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Pro - 100 Keys 600 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Pro - 50 keys 400 Перейти в магазин Keysfan
Windows 11 Pro - 100keys 750 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Pro - 50 Keys 1050 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Office 2021 Pro - 100 Keys 2000 Перейти в магазин Keysfan

Продукты со скдкой 50%

  • Предоставляются также дополнительные 50% скидки на указанные ниже продукты. Важно не забыть указать купон «SKKBF50» во время покупки. За самую новую версию Microsoft Visio Professional 2021 просят 30.23 доллара. Microsoft Project Professional 2021 оценена в 33.82 доллара. 
  • Не менее популярная Microsoft Visual Studio 2022 Enterprise будет вам стоить 60 долларов, но многие программисты не могут обойтись без данного ПО. 
  • Windows Server 2022 Standard продаётся за 35.36 доллара. Сэкономить можно на Windows Server 2019 Standard, которая стоит всего 16.06 доллара. Прошлая версия не так плоха и всё ещё получает официальные обновления. 
  • Windows Server 2022 Datacenter оценена в 37.51 доллара. За Windows 10 Enterprise 2021 LTSC просят 12.81 доллара. Ну а целых 10 ключей востребованной Windows 10 Enterprise 2019 LTSC стоят всего 50.99 доллара. Многие пользователи оценили удобство и функционал этих операционных систем, поэтому перечислять их особенности мы не будем. Отметим, что 10 ключей Windows 10 Enterprise 2021 LTSC оценены в 54.99 доллара, что является одним из лучших предложений на рынке. Узнать подробности. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Visio Professional 2021 SKKBF50 30.23 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Project Professional 2021 SKKBF50 33.82 Перейти в магазин Keysfan
Microsoft Visual Studio 2022 Enterprise SKKBF50 60 Перейти в магазин Keysfan
Windows Server 2022 Standard SKKBF50 35.36 Перейти в магазин Keysfan
Windows Server 2019 Standard SKKBF50 16.06 Перейти в магазин Keysfan
Windows Server 2022 Datacenter SKKBF50 37.51 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC SKKBF50 12.81 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (10 PCs) SKKBF50 50.99 Перейти в магазин Keysfan
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (10 PCs) SKKBF50 54.99 Перейти в магазин Keysfan

Полезные утилиты

  • Не забывайте, что Keysoff предлагает скидки не только на операционные системы и офисное ПО, но и популярные утилиты. Так, один из лучших редакторов Ashampoo PDF Pro 3 стоит всего 19.99 доллара. 
  • IObit Driver Booster 11, которая позволяет навести порядок с драйверами и найти ПО даже для самых редких устройств, обойдётся вам в 16.39 доллара.
  • Adguard не нуждается в представлении, ведь эта утилита избавляет вас от рекламы навечно. Целых 3 ключа стоят 27.66 доллара. 
  • MacBooster 8 Lifetime Subscription, которая открывает широкие возможности для настройки операционной системы MacOS, стоит 10.24 доллара.
  • Ну и завершим наш обзор на Advanced SystemCare 17 Pro. Пожизненная лицензия оценена в 20.49 доллара, а сама программа имеет широкий спектр возможностей и считается одной из популярных в своём классе. Узнать подробности. 

Помните, что специалисты Keysoff готовы оказать вам круглосуточную техническую поддержку и ответить на любые вопросы. Магазин имеет постоянную клиентскую базу и получил оценку 4.9 баллов из 5 на сайте Trustpilot. Покупатели отмечают качественное обслуживание, понятный интерфейс и многие другие особенности магазина Keysoff. После оплаты ключ приходит на электронную почту в течение нескольких минут, а всё это работает стабильно и без выходных. 

Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Ashampoo PDF Pro 3  19.99 Перейти в магазин Keysfan
IObit Driver Booster 11 16.39 Перейти в магазин Keysfan
Adguard – 3 Devices – Lifetime 27.66 Перейти в магазин Keysfan
MacBooster 8 Lifetime Subscription 10.24 Перейти в магазин Keysfan
Advanced SystemCare 17 Pro – 1 PC – Lifetime Subscription 20.49 Перейти в магазин Keysfan

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