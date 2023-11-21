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Bublik1
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
Xiaomi готовит к выходу международную версию нового флагмана и пока не определилась с его релизом

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В начале ноября в Китае начались продажи смартфона Xiaomi Mi 14. Эксперты рассказывают об использовании нового процессора, тонких рамках и сравнивают камеры с флагманами Apple. Утверждается, что устройства предложат больше автономности, один из лучших экранов на рынке и многие другие мелочи, которые и отличают продукцию Xiaomi. Писать на эту тему можно долго, но есть важное замечание, которое вызывает вопросы у миллионов пользователей по всему миру. Всё дело в том, что в рамках Mi 14 была совершена настоящая революция. Напомним, сегодня все смартфоны китайской компании работают под управлением операционной системы Android, поверх которой интегрирована фирменная оболочка MIUI. Поскольку мы говорим о крупной компании, то изменений по сравнению с оригиналом множество, но суть в том, что ключевые элементы всегда остаются на своих местах. Google выдвигает определённые требования к партнёрам, ну а с появлением Mi 14 всё изменится. Причина в том, что Xiaomi решила последовать примеру Huawei, поэтому вместо создания оболочки для мобильной операционной системы Android будет использовать наработки проекта Android Open Source Project (AOSP). Это открытая операционная система, позволяющая отказаться от диктата со стороны американской компании, ну а Huawei активно развивает HarmonyOS как на местном, так и международном рынках. Что же, пришло время Xiaomi, но у многих пользователей остались неразрешённые вопросы.

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Начнём с того, что Mi 14 уже можно купить. Серые партии прибыли в Россию, где продаются со значительной наценкой. Пользователи, которые уже приобрели новый флагман Xiaomi, опробовали HyperOS и высказывают различные мнения на тему новой операционной системы. Все сходятся в том, что визуально она напоминает MIUI, но многие элементы непохожи. К новой ОС придётся привыкать, а сложнее всего с сервисами Google. Их приходится ставить своими руками, но важнее то, что подобная функция не предусмотрена изначально, поэтому в любой момент программы могут быть заблокированы. Mi 14 предназначен исключительно для китайского рынка, тогда как международная версия и вовсе отсутствует в пресс-релизах. Очевидно, что такой аппарат поступит в продажу в ближайшие месяцы, но новинка оказалась популярна, а быстро нарастить производство сложно. 

Возможно, есть и другая причина. Пока информации слишком мало, но инсайдеры уверяют, что на глобальном рынке Mi 14 будет сильно отличаться от того аппарата, что продаётся на материковом Китае. Самое главное изменение кроется в HyperOS. Операционная система получила локализованную версию, сервисы Google и многие другие элементы. Мало того, десятки актуальных аппаратов также могут рассчитывать на получение HyperOS, которая не предложит уникальный опыт, поскольку Xiaomi не планирует шокировать фанатов своей продукции. Точные характеристики версии операционной системы для глобального рынка до сих пор неизвестны, а в итоге мы даже не знаем, будет ли HyperOS основана на AOSP или классическом Android. Вопросов намного больше, чем ответов, поэтому давайте познакомимся с предварительным списком смартфонов, которые должны обновиться до HyperOS. 

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В настоящее время в списке присутствует 107 аппаратов, но перечень будет пополняться. Например, к релизу в Китае готовится новая линейка Redmi Note 13, а также другие телефоны, которые ещё не были анонсированы. Добавлять их в перечень мы не будем, но помните, что количество актуальных смартфонов на этот раз рекордное. Рассылка стартует уже в 2024 году, поэтому пока можно расслабиться, ведь в настоящее время не решены ключевые вопросы, а обновления рассылаются по остаточному признаку. 

  1. Xiaomi Mi MIX FOLD 3
  2. POCO F4
  3. Xiaomi Mi 12 Lite
  4. Xiaomi Mi 13 Lite
  5. POCO F3 GT
  6. Redmi Note 11E
  7. Xiaomi Mi 11 Lite NE
  8. Redmi Note 11S 5G
  9. Redmi K60 Ultra
  10. Xiaomi Mi 11 LE
  11. Redmi Note 12
  12. Xiaomi Mi 12 Pro
  13. Redmi Note 10 Pro
  14. Xiaomi Civi
  15. POCO C55
  16. Redmi K40
  17. Redmi Note 11T
  18. POCO M4 Pro
  19. Xiaomi Mi 11i
  20. Redmi K40 Pro
  21. Redmi Note 12 Pro
  22. Redmi Note 11T Pro Plus
  23. Redmi K50
  24. Xiaomi Mi 11 Pro
  25. POCO F3
  26. Redmi 5G
  27. Redmi K60e
  28. Xiaomi Mi 11T Pro
  29. POCO M5
  30. Redmi K50 Pro
  31. Xiaomi Mi 12X
  32. Redmi 12C
  33. Redmi Note 11
  34. Redmi K50 Ultra
  35. POCO X5 Pro 5G
  36. Redmi Note 12 5G
  37. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  38. Xiaomi Mi 12T
  39. Xiaomi Mi MIX FOLD 2
  40. M4 Pro 5G
  41. Redmi Note 11 Pro
  42. Redmi Note 10 5G
  43. Redmi K50 Gaming
  44. Redmi Note 12 Turbo
  45. Redmi Note 11T Pro
  46. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  47. Redmi K40 Gaming
  48. POCO X5 5G
  49. Xiaomi Mi 13 Pro
  50. Redmi Note 12 Pro Explorer
  51. Xiaomi Mi 11 Pro
  52. Redmi Note 11 4G
  53. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  54. POCO M5s
  55. Xiaomi Mi 11X
  56. Xiaomi Mi 14 Pro Titanium Special Edition
  57. Redmi Note 12 Pro Speed
  58. Xiaomi Mi 12S Ultra
  59. Redmi Note 11 SE
  60. Redmi K60
  61. Xiaomi Mi MIX FOLD
  62. POCO F5
  63. Redmi 12
  64. Redmi K50i
  65. Xiaomi Mi 11 Hypercharge
  66. Xiaomi Mi 13 Ultra
  67. Xiaomi Mi 12S
  68. Xiaomi Mi 11X Pro
  69. Xiaomi Mi 11i
  70. Redmi K40S
  71. Xiaomi Civi 2
  72. Xiaomi Mi 13
  73. Xiaomi Mi MIX 4
  74. Xiaomi Mi 11T
  75. Redmi Note 12 Pro 4G
  76. Xiaomi Mi 14
  77. Redmi Note 10 Pro 5G
  78. Xiaomi Mi 14 Pro
  79. Redmi Note 11R
  80. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  81. Xiaomi Mi 13T Pro
  82. POCO F5 Pro
  83. Redmi 11 Prime
  84. POCO M4 5G
  85. Redmi Note 11 Pro 5G
  86. Redmi Note 11 Pro Plus
  87. Redmi K60 Pro
  88. Xiaomi Mi 11
  89. POCO M6 Pro
  90. Redmi Note 12R
  91. Xiaomi Mi 12
  92. Xiaomi Civi 1S
  93. Redmi Note 10S
  94. Xiaomi Mi 12T Pro
  95. Redmi K40 Pro Plus
  96. Xiaomi Mi 11 LE
  97. POCO X4 Pro 5G
  98. POCO F4 GT
  99. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  100. Redmi K50i Pro
  101. Redmi Note 12S
  102. Xiaomi Civi 3
  103. Redmi Note 12 Pro Plus
  104. POCO X4 GT
  105. Redmi Note 12R Pro
  106. Xiaomi Mi 12S Pro
  107. Xiaomi Mi 11 Ultra
#android #операционные системы #hyperos
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