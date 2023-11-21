Xiaomi готовит к выходу международную версию нового флагмана и пока не определилась с его релизом

В начале ноября в Китае начались продажи смартфона Xiaomi Mi 14. Эксперты рассказывают об использовании нового процессора, тонких рамках и сравнивают камеры с флагманами Apple. Утверждается, что устройства предложат больше автономности, один из лучших экранов на рынке и многие другие мелочи, которые и отличают продукцию Xiaomi. Писать на эту тему можно долго, но есть важное замечание, которое вызывает вопросы у миллионов пользователей по всему миру. Всё дело в том, что в рамках Mi 14 была совершена настоящая революция. Напомним, сегодня все смартфоны китайской компании работают под управлением операционной системы Android, поверх которой интегрирована фирменная оболочка MIUI. Поскольку мы говорим о крупной компании, то изменений по сравнению с оригиналом множество, но суть в том, что ключевые элементы всегда остаются на своих местах. Google выдвигает определённые требования к партнёрам, ну а с появлением Mi 14 всё изменится. Причина в том, что Xiaomi решила последовать примеру Huawei, поэтому вместо создания оболочки для мобильной операционной системы Android будет использовать наработки проекта Android Open Source Project (AOSP). Это открытая операционная система, позволяющая отказаться от диктата со стороны американской компании, ну а Huawei активно развивает HarmonyOS как на местном, так и международном рынках. Что же, пришло время Xiaomi, но у многих пользователей остались неразрешённые вопросы.

реклама

Начнём с того, что Mi 14 уже можно купить. Серые партии прибыли в Россию, где продаются со значительной наценкой. Пользователи, которые уже приобрели новый флагман Xiaomi, опробовали HyperOS и высказывают различные мнения на тему новой операционной системы. Все сходятся в том, что визуально она напоминает MIUI, но многие элементы непохожи. К новой ОС придётся привыкать, а сложнее всего с сервисами Google. Их приходится ставить своими руками, но важнее то, что подобная функция не предусмотрена изначально, поэтому в любой момент программы могут быть заблокированы. Mi 14 предназначен исключительно для китайского рынка, тогда как международная версия и вовсе отсутствует в пресс-релизах. Очевидно, что такой аппарат поступит в продажу в ближайшие месяцы, но новинка оказалась популярна, а быстро нарастить производство сложно.

Возможно, есть и другая причина. Пока информации слишком мало, но инсайдеры уверяют, что на глобальном рынке Mi 14 будет сильно отличаться от того аппарата, что продаётся на материковом Китае. Самое главное изменение кроется в HyperOS. Операционная система получила локализованную версию, сервисы Google и многие другие элементы. Мало того, десятки актуальных аппаратов также могут рассчитывать на получение HyperOS, которая не предложит уникальный опыт, поскольку Xiaomi не планирует шокировать фанатов своей продукции. Точные характеристики версии операционной системы для глобального рынка до сих пор неизвестны, а в итоге мы даже не знаем, будет ли HyperOS основана на AOSP или классическом Android. Вопросов намного больше, чем ответов, поэтому давайте познакомимся с предварительным списком смартфонов, которые должны обновиться до HyperOS.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В настоящее время в списке присутствует 107 аппаратов, но перечень будет пополняться. Например, к релизу в Китае готовится новая линейка Redmi Note 13, а также другие телефоны, которые ещё не были анонсированы. Добавлять их в перечень мы не будем, но помните, что количество актуальных смартфонов на этот раз рекордное. Рассылка стартует уже в 2024 году, поэтому пока можно расслабиться, ведь в настоящее время не решены ключевые вопросы, а обновления рассылаются по остаточному признаку.