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В начале ноября в Китае начались продажи смартфона Xiaomi Mi 14. Эксперты рассказывают об использовании нового процессора, тонких рамках и сравнивают камеры с флагманами Apple. Утверждается, что устройства предложат больше автономности, один из лучших экранов на рынке и многие другие мелочи, которые и отличают продукцию Xiaomi. Писать на эту тему можно долго, но есть важное замечание, которое вызывает вопросы у миллионов пользователей по всему миру. Всё дело в том, что в рамках Mi 14 была совершена настоящая революция. Напомним, сегодня все смартфоны китайской компании работают под управлением операционной системы Android, поверх которой интегрирована фирменная оболочка MIUI. Поскольку мы говорим о крупной компании, то изменений по сравнению с оригиналом множество, но суть в том, что ключевые элементы всегда остаются на своих местах. Google выдвигает определённые требования к партнёрам, ну а с появлением Mi 14 всё изменится. Причина в том, что Xiaomi решила последовать примеру Huawei, поэтому вместо создания оболочки для мобильной операционной системы Android будет использовать наработки проекта Android Open Source Project (AOSP). Это открытая операционная система, позволяющая отказаться от диктата со стороны американской компании, ну а Huawei активно развивает HarmonyOS как на местном, так и международном рынках. Что же, пришло время Xiaomi, но у многих пользователей остались неразрешённые вопросы.
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Начнём с того, что Mi 14 уже можно купить. Серые партии прибыли в Россию, где продаются со значительной наценкой. Пользователи, которые уже приобрели новый флагман Xiaomi, опробовали HyperOS и высказывают различные мнения на тему новой операционной системы. Все сходятся в том, что визуально она напоминает MIUI, но многие элементы непохожи. К новой ОС придётся привыкать, а сложнее всего с сервисами Google. Их приходится ставить своими руками, но важнее то, что подобная функция не предусмотрена изначально, поэтому в любой момент программы могут быть заблокированы. Mi 14 предназначен исключительно для китайского рынка, тогда как международная версия и вовсе отсутствует в пресс-релизах. Очевидно, что такой аппарат поступит в продажу в ближайшие месяцы, но новинка оказалась популярна, а быстро нарастить производство сложно.
Возможно, есть и другая причина. Пока информации слишком мало, но инсайдеры уверяют, что на глобальном рынке Mi 14 будет сильно отличаться от того аппарата, что продаётся на материковом Китае. Самое главное изменение кроется в HyperOS. Операционная система получила локализованную версию, сервисы Google и многие другие элементы. Мало того, десятки актуальных аппаратов также могут рассчитывать на получение HyperOS, которая не предложит уникальный опыт, поскольку Xiaomi не планирует шокировать фанатов своей продукции. Точные характеристики версии операционной системы для глобального рынка до сих пор неизвестны, а в итоге мы даже не знаем, будет ли HyperOS основана на AOSP или классическом Android. Вопросов намного больше, чем ответов, поэтому давайте познакомимся с предварительным списком смартфонов, которые должны обновиться до HyperOS.
В настоящее время в списке присутствует 107 аппаратов, но перечень будет пополняться. Например, к релизу в Китае готовится новая линейка Redmi Note 13, а также другие телефоны, которые ещё не были анонсированы. Добавлять их в перечень мы не будем, но помните, что количество актуальных смартфонов на этот раз рекордное. Рассылка стартует уже в 2024 году, поэтому пока можно расслабиться, ведь в настоящее время не решены ключевые вопросы, а обновления рассылаются по остаточному признаку.
- Xiaomi Mi MIX FOLD 3
- POCO F4
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Xiaomi Mi 13 Lite
- POCO F3 GT
- Redmi Note 11E
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi K60 Ultra
- Xiaomi Mi 11 LE
- Redmi Note 12
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Civi
- POCO C55
- Redmi K40
- Redmi Note 11T
- POCO M4 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi K50
- Xiaomi Mi 11 Pro
- POCO F3
- Redmi 5G
- Redmi K60e
- Xiaomi Mi 11T Pro
- POCO M5
- Redmi K50 Pro
- Xiaomi Mi 12X
- Redmi 12C
- Redmi Note 11
- Redmi K50 Ultra
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 12T
- Xiaomi Mi MIX FOLD 2
- M4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 10 5G
- Redmi K50 Gaming
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Redmi K40 Gaming
- POCO X5 5G
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Redmi Note 11 4G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- POCO M5s
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 14 Pro Titanium Special Edition
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Redmi Note 11 SE
- Redmi K60
- Xiaomi Mi MIX FOLD
- POCO F5
- Redmi 12
- Redmi K50i
- Xiaomi Mi 11 Hypercharge
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Xiaomi Mi 12S
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi K40S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Mi 13
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi 11T
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Xiaomi Mi 14
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi 14 Pro
- Redmi Note 11R
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Xiaomi Mi 13T Pro
- POCO F5 Pro
- Redmi 11 Prime
- POCO M4 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro Plus
- Redmi K60 Pro
- Xiaomi Mi 11
- POCO M6 Pro
- Redmi Note 12R
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi Note 10S
- Xiaomi Mi 12T Pro
- Redmi K40 Pro Plus
- Xiaomi Mi 11 LE
- POCO X4 Pro 5G
- POCO F4 GT
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Redmi K50i Pro
- Redmi Note 12S
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 12 Pro Plus
- POCO X4 GT
- Redmi Note 12R Pro
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra