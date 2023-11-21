В таких действиях замечены Bybit, Bitstamp и другие

Крупные международные компании первыми сталкиваются с последствиями санкций. Гигантам сложно лавировать между политикой и бизнесом, поэтому иногда приходится принимать сложные решения. Не нужно ходить за примерами далеко, ведь конфликт на Ближнем Востоке затронул людей по всему миру. Так, мусульмане в десятках стран призвали к бойкоту McDonald’s и Dior, а в Турции и вовсе приступили к запрету целого ряда иностранных компаний. При этом всем очевидно, что происходит это по политическим мотивам, а власти требуют от бизнеса невозможного. Согласитесь, что довольно странно, если одна и та же компания в одной стране рисует карту России с Крымом, тогда как в другой указывает эту территорию в качестве части Украины. Пока неясно, как воспринимать подобные решения, а крупные международные игроки становятся заложниками политических игр.

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США пытается заставить как можно больше компаний соблюдать санкции против России, а всё это приводит к вполне ожидаемым последствиям. К примеру, самая крупная криптовалютная биржа в мире уже покинула российский рынок, тогда как более мелкие продолжают спокойно работать. Те страны, которые в большей мере зависят от США, давят на подобные компании, а вот нейтральные государства игнорируют запросы из Вашингтона. При этом именно в США впервые была опробована практика сотрудничества с криптобиржами, когда суд может наложить арест на цифровые активы того или иного человека. Похоже, нечто подобное начало применяться и в России, о чём сообщают Ведомости. Оказывается, с российскими властями начали сотрудничать международные криптовалютные биржи, раскрывающие полную информацию о накоплениях своих клиентов уполномоченным арбитражным управляющим. Таким образом происходит оценка цифровых активов того или иного человека, который имеет перед государством или частной структурой долги, либо преследуется по определённой уголовной статье. Информацию подтвердил глава отдела принудительного взыскания и банкротства Сбербанка.

Евгений Акимов утверждает, что удалось наладить сотрудничество с несколькими биржами. Это: дубайская Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io и OKX, которая на самом деле зарегистрирована на Сейшельских островах. Получение конфиденциальной информации возможно только после обращения из судебных инстанций, а в итоге криптобиржи предоставляют все данные своих клиентов, включая накопления на данный момент времени и проведённые за определённый период транзакции. Акимов уточнил, что некоторые из этих бирж предоставляют информацию по запросу в свободной форме, другие требуют официальных документов, включая запросы от правоохранительных органов. Третьи предоставляют информацию лишь при наличии решения суда, которое ещё нужно перевести на английский язык и заверить нотариально. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные данные, а в целом процедура отлажена несмотря на некоторые сложности. Отмечается, что российские суды имеют право требовать, чтобы должник предоставил управляющему логин и пароль для доступа к криптокошельку. Как оказывается, иногда должник передаёт неверные данные, а в итоге получить доступ к кошельку не удаётся. Похоже, подобные ситуации ранее возникали часто, поскольку сегодня бытует другая практика.

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Теперь для предотвращения таких неприятных ситуаций суд может потребовать, чтобы банкрот вошёл в кошелёк в присутствии нотариуса. Таким образом фиксируется баланс и другие сведения, а сам обвиняемый не теряет доступа к своим деньгам. Пользоваться ими он не имеет права, но может надеяться на то, что после завершения дела (при удачном исходе) никто у него не отнимет накопленных цифровых денег. При этом пока главной проблемой считается не доступ к информации, а процесс взыскания зафиксированных активов по решению суда. Не все биржи идут на уступки, но некоторые имеют собственные процедуры вывода. Обычно, всё происходит следующим образом: арбитражный управляющий получает подтверждение своих полномочий судебным актом, замораживает активы, открывает свой собственный кошелёк и туда переводит средства должника, после чего конвертирует их и переводит на основной счёт для выплаты кредиторам. Акимов предлагает дать арбитражным управляющим право самостоятельно продавать криптовалюты на иностранных биржах, а после выводить деньги в тут или иную валюту, что напоминает процедуру реализации имущества за рубежом. Пока такого закона нет, поэтому приходится основываться на судебных решениях и других правилах.