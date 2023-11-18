В Турции запретили Coca-Cola и Nestle

Мы живём в сложное время, когда иметь свою политическую позицию опасно, при этом давление на каждого члена общества нарастает, а держать нейтралитет становится всё сложнее. К примеру, многие зарубежные компании ушли из России в 2022 году, мотивируя такое решение моральными принципами поддержкой демократии. Вот только большая часть бизнесменов предпочла остаться, а со временем покинувшие территорию РФ столкнулись с финансовыми сложностями. При этом шансов вернуться становится всё меньше, а власти США и ЕС придумывают всё новые санкции, лишая бизнес надежды на возврат инвестиций. Обычные люди сталкиваются с практикой отмены и преследованием за каждое неосторожное слово, тогда как крупные компании и вовсе оказались в безвыходном положении. Поддержка любой позиции автоматически означает конфронтацию с противоположными силами, а геополитическая обстановка накалена до предела.

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Конфликт на Ближнем Востоке сделал проблему ещё более заметной, а аналитики полагают, что противоречия между Западом и глобальным Югом больше нельзя замалчивать. Несмотря на это в США и Европе высказались в поддержку военной операции армии Израиля, но любое решение имеет свои последствия. Планету захлестнули массовые протесты, а люди выходят на улицы от Вашингтона до Берлина, требуя от властей справедливости. Вот только с улиц протесты стремительно перекинулись в интернет, где предлагается бойкотировать бренды, выразившие поддержку Израилю. Согласно некоторым подсчётам, около 150 крупных компаний уже высказали свою позицию чётко и внятно, закрывая глаза на последствия ударов ЦАХАЛ по сектору Газа. Среди них такие гиганты как Procter & Gamble, Nike и другие, продукция которых продаётся во всём мире. Вот только спустя несколько недель после начала боевых действий работники этих компаний требуют от руководства выступить высказать свою позицию. Известно, что за это время погибло больше 11 тысяч мирных жителей, из которых 70% составляют женщины и дети. Протесты затронули как локальные компании, так и крупные иностранные бренды, действующие во множестве стран, включая Disney, Starbucks, McDonald’s, Puma, Dior, L’Oreal и другие, предпочитающие замалчивать проблему.

Сотни тысяч человек выходят на улицы, а активисты в Стамбуле пришли в Starbucks с колонками, транслирующими информацию о том, что потраченные в кафе средства идут на поддержку бомбардировок Палестины. Starbucks был обвинен в том, что руководство компании осудило пост в Twitter от профсоюза Starbucks Workers United, высказавшего поддержку Палестины. Компания заявила о несогласии с точкой зрения профсоюза, отметив, что такая позиция не отражает взгляды компании. Возникший конфликт перерос в судебное разбирательство: компания подала иск на профсоюз, а тот в ответ подал встречный иск. Спортивный бренд Puma принял другую точку зрения и объявил о полной приостановке выпуска спортивной формы для сборной Израиля по футболу. Досталось и американской McDonald’s. Выяснилось, что компания решила кормить бесплатно солдат израильской армии в одном из местных ресторанов быстрого питания. Осознавая надвигающиеся проблемы отделение McDonald's в Малайзии заявило о полной поддержке мусульман и пожертвовало средства на гуманитарную помощь в секторе Газа.

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Действия The Walt Disney Company вызвали негодование пропалестинских активистов, узнавших о намерении компании выделить Изиалю 2 миллиона долларов. В ответ на происходящее, парламент Турции отказался от продукции Coca-Cola и Nestle, объявив, что бойкотирует эти компании за открытую поддержку действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Протестные настроения распространились и на Казахстан. Блогер из Алма-Аты снял видео, в котором избавляется от золотой карты кофейни Starbucks. Он держит в руках флаг Палестины, ну а популярная визажистка заявила, что больше не будет использовать косметику Estee Lauder, L’Oreal и Clinique. Многие жители Казахстана призывают к массовому бойкоту Starbucks и McDonald’s через приложение 2ГИС. Несладко приходится и французской Dior, разорвавшей контракт с американской моделью Беллой Хадид, выступившей в поддержку Палестины. Как оказалось, Хадид была заменена израильской моделью Маей Тагер, что только усилило негатив в адрес бренда. Руководство не комментирует происходящее, но недовольство нарастает. Фанаты Хадид открыто призывают к байкоту Dior а некоторые пользователи предложили перестать покупать все бренды, входящие в группу LVMH. Это вызвало волну негодования по отношению к таким маркам, как Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy, Marc Jacobs, Kenzo, Fendi, Bvlgari, Sephora, Valentino и другим. Активисты по обе стороны лагеря констатируют, что компании позабыли о принципах демократии и пытаются удержаться на плаву. Вот только делать это становится всё сложнее, а простых решений нет, а попытки заявить о нейтралитете вызывают ещё больший негатив.