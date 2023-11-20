Собственным мнением с украинской прессой поделился Сергей Кривонос

Неясно, сколько точно страны НАТО отправили в Украину танков Leopard 2. Первоначально предполагалось, что Зеленский получит в своё распоряжение парк из 300 машин, но различные проблемы поставили крест на такой инициативе. Прежде всего выяснилось, что значительная часть техники находится на складах уже несколько десятилетий. Танки никто не использовал по прямому назначению, а в итоге вернуть Leopard 2 в строй быстро не получилось. Похоже, часть танков так и останется пылиться на складах, тогда как 60 единиц НАТО всё же собрало и отправило в Украину. С тех пор как минимум треть поставленных машин была уничтожена, ну а стремление насытить собственные потребности не позволяет странам Европы проявлять щедрость, которую мы видели в начале 2023 года.

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Ну а поскольку обещания были даны, то приходится делать хоть что-то. Чехия активно модернизирует старые советские Т-72, но техника заканчивается, а возможности для улучшения ограничены. Именно поэтому в Германии пошли на беспрецедентные меры, озвучив намерение передать ВСУ старые Leopard 1. Такие танки не раз подвергались критике со стороны международных экспертов, ну а недавно партия Leopard 1 пришла в боевые части. Судя по всему, украинские бойцы уже успели познакомиться с танками и остались сильно разочарованы. Любопытными подробностями поделился Сергей Кривонос. Экс генерал ВСУ пришёл на прямой эфир телеканала «Прямой», где посетовал на то, что Leopard 1 не годятся для современных боевых действий. Если оценивать реальную эффективность подобной техники, то её можно сравнить с каменным веком. Машины имеют нулевую защищённость, пробиваются даже из российских БМП, но не могут сами никого пробить. В итоге украинские военнослужащие не горят желанием принимать Leopard 1 на баланс, поскольку опасаются за свою жизнь.

Нечто подобное было с французскими колёсными танками. Когда AMX-10RC появились на передовой, то были быстро уничтожены или подорвались на минах. Потери оказались такими критическими, а техника настолько плохой, что её быстро убрали в тыл. Пока российские военкоры не видели Leopard 1 в бою, но есть все основания полагать, что танки повторят судьбу французских AMX-10RC и британских Challenger 2. Напомним, британцы считались неуязвимыми, но быстро оказались переброшены в тыл, когда всего две машины сгорели во время атаки. Остаётся неясно, будут ли брошены в бой в текущем году американские Abrams. Аналитики полагают, что в США постараются не допустить потерь среди своей техники, а значит не будут использовать Abrams без поддержки авиации.

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Что до Кривоноса, то генерал отметил, что немалая часть танков, которая ранее поступила на вооружение ВСУ, находилась в нерабочем состоянии. Подробностей насчёт того, каким образом удалось привести машины в порядок, не указываются. Не исключено, что в этом помогла Польша, разместившая на своей территории мощности для модернизации и ремонта боевых единиц. Нельзя не заметить, что подобные высказывания бывшего украинского генерала уже ранее звучали в американской прессе. К примеру, не так давно в Forbes писали о том, что Leopard 1A5 всё же прибыли в боевые части украинской армии. Вот только первые экипажи, которым предстоит на старых танках сражаться, были сильно удивлены. Как оказалось, танки не имеют никаких систем дополнительной защиты и могут предложить бронирование толщиной до 70 миллиметров. Но это в лучшем случае, а в итоге танк пробивается из самых примитивных орудий, а 105-мм пушка ввергла украинские экипажи в уныние.