Российский пилот с позывным "Воевода" утверждает, что интервью и подробности появятся очень скоро

В августе российскую прессу потрясли новости о лётчике Максиме Кузьминове, который перешёл на сторону противника. Сообщалось, что пилот угнал вертолёт Ми-8 и посадил его на один из аэродромов Украины. Вместе с ним в кабине было ещё два бойца, которые не знали о предательстве и были убиты украинской стороной. Новость стала резонансной, а российские власти долгое время не хотели комментировать детали. В какой-то момент скрывать подробности стало невозможно, а в прессе писали, что пилот попал под влияние своей матери. Якобы, она уехала из России ещё раньше, а также склонила своего сына к такому поступку. В настоящее время о судьбе лётчика ничего не известно, но в РФ ещё долго будут помнить об инциденте.

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Известно, что недавно в СВО было отправлено первое подразделение, составленное из бывших украинских пленных. Каждый боец прошёл проверку, а в прессе утверждают, что в составе числятся только мотивированные солдаты, родные и близкие которых находятся в России. Проще говоря, причин для дезертирства нет, либо они минимальны, при этом российское командование проводит активную работу среди действующих военнослужащих ВСУ. К примеру, регулярно сбрасываются листовки, рассказывающие об истинном положении дел. Кроме того, всегда доступна частота «Волга», которая открыта для связи и уже позволила немалому количеству украинских бойцов спасти свои жизни. Словом, работа ведётся, но недавно случилось действительно важное событие. Оказывается, в Россию был доставлен украинский пилот, который добровольно перешёл через линию боевого соприкосновения и сдался армии РФ.

По словам действующего пилота российского вертолёта Ка-52 с позывным «Воевода», он был одним из тех, кто курировал переход и сделал всё, чтобы операция прошла успешно. Детали не раскрываются, а российский лётчик пишет, что его украинский коллега уже в России. «Воевода» называет операцию «Птичка в гнезде» и обещает выложить интервью в самое ближайшее время. Именно тогда мы узнаем больше подробностей, а пока вокруг произошедшего курсируют любопытные слухи. Прежде всего неясно, каким образом лётчик прибыл в Россию. По этому поводу некоторые утверждают, что пилот был доставлен при помощи сил специального назначения. Другие же уверяют, что он угнал у ВСУ истребитель Су-27. Заметим, что такая информация не была подтверждена, поэтому давайте относиться к ней как к очередному слуху.

Эксперты, знакомые с реальной обстановкой в СВО, рассказывают о том, что техника действительно ценна. Если украинский пилот смог прихватить с собой Су-27, то это действительно хорошо, но в данном случае важна не только техника, но и другие факторы. Так, особую ценность имеет сам лётчик, обучение которого длится годами, а бойцов с боевым опытом крайне мало. Кроме того, такой переход приведёт к очевидным последствиям для украинской армии, которая и без того деморализована. 5 месяцев изнурительного наступления дают свои плоды, а в настоящее время ВСУ испытывают сложности с поставками боеприпасов и не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны США. Моральный дух довольно низкий, а сегодня бойцы осознают, что рассказы о быстром продвижении оказались придуманы киевскими властями. Напомним, вчера советник офиса Зеленского рассказал о том, что планирование наступательной операции было основано на результатах компьютерного моделирования. Мало того, Подоляк уверяет, что союзники не дали обещанного количество оружия и техники, а всё это сказалось на эффективности украинской армии. Ну а на этом фоне интервью со сдавшимся боевым пилотом может иметь эффект разорвавшейся бомбы. Известно, что бойцы ВСУ смотрят российские Телеграм-каналы, поэтому обязательно узнают, где их товарищ, и что он думает о происходящем.

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«Воевода» сообщает, что речь идёт о действующем офицере ВВС ВСУ, который также является командиром звена. Сейчас с ним работают спецслужбы, поэтому с интервью придётся повременить. Сам пилот Ка-52 ещё раз указал на то, что украинский лётчик именно прилетел в Россию, что может говорить о правдивости слухов об угнанном Су-27. .