Подоляк заявил, что если бы союзники в Европе выполнили свои обязательства, до дела пошли бы намного лучше

Сегодня Байден пошёл на уступки Республиканцам и подписал закон, предполагающий финансирование федеральных ведомств. На первый взгляд, происходящее логично и правильно, вот только решение далось президенту США нелегко и сопровождалось ожесточёнными спорами. Так, сам сонный Джо хотел увязать проект с выделением помощи Израилю и Украине, ну а Республиканцы блокировали все подобные инициативы. В итоге федеральные ведомства могут спокойно работать до 19 января, а пока у действующих американских властей есть время, чтобы изыскать новые каналы финансирования украинского конфликта. Российские военкоры утверждают, что снижение боеспособности ВСУ станет заметным не сразу, но дефицит оружия и боеприпасов со временем обязательно себя проявит. Похоже, в Киеве хотят заранее подготовиться к неминуемому, поэтому приступили к поиску виновных в своих проблемах.

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Сегодня решил высказаться советник главы офиса президента Украины. Михаил Подоляк выразил недовольство значительными задержками в поставках оружия, которое страны Запада давно должны были поставить. По его словам, поставки должны осуществляться в течение недели, но на практике процесс занимает от трёх до четырёх месяцев. Оказывается, когда ВСУ согласовывает с Пентагоном определённые тактические шаги, то операция будет проведена в самое ближайшее время, при этом командование на что-то рассчитывает. Предполагается, что оружие будет доступно максимум через 10 дней, но ничего подобного не происходит, ведь часто приходится ждать в 10 раз дольше. Несоблюдение сроков снижает боеспособность украинской армии, а европейские союзники никуда не спешат. Советник офиса президента признал, что контрнаступление не укладывается в первоначальные сроки. При этом он ссылается на оперативную обстановку и утверждает, что внимательно следит за боевыми действиями. В оправдание медленной наступательной компании Подоляк и вовсе сделал неожиданное заявление. Оказывается, когда Зеленский рассказывал о том, что летом ворвётся в Крым, то исходил из математических расчётов. Похоже, американцы запустили один из своих суперкомпьютеров и закинули туда множество переменных, включая количество оружия, сроки поставок, численность войск и другие факторы. Очевидно, что компьютер ошибся, либо американские специалисты, занимающиеся оценкой ситуации на Запорожском направлении, оказались слишком оптимистичны.

Вот и выходит, что в Киеве нашли очередного виновника, называя ошибочной математическую модель прогнозирования. Стоит учитывать, что подобные алгоритмы не способны давать даже точный прогноз погоды на неделю, а военная операция намного сложнее, не говоря уже о таких переменных, как конфликт на Ближнем Востоке, просчитать который было нереально. Ну а что до поставок боеприпасов, то Подоляк был отчасти прав, поскольку в Европе признали, что не смогут дать Украине 1 миллион снарядов к весне 2024 года. В Киеве очень недовольны таким развитием событий, ну а в Европе разводят руками. К примеру, министр обороны Нидерландов подчеркнула, что у всех членов ЕС заключены соответствующие контракты. Кайса Оллонгрен уверяет, что проведены совместные закупки, но теперь промышленность должна ускорить производство, а иначе обязательства выполнить не удастся. Как оказалось, не всё так плохо, как принято рассказывать, ведь даже сегодня европейские производители боеприпасов поставляют 40% своей продукции на мировой рынок.

Промышленная ассоциация ЕС уже столкнулась с гневом некоторых политиков, но уверяет, что ничего нельзя сделать. Проблема в том, что производители боеприпасов ни в чём не виноваты. Получается, что компании не имели достаточно времени для подготовки к выполнению заказов для Украины, так как промышленность занималась пополнением запасов собственных стран. Несколько десятилетий ВПК ЕС испытывал проблемы с финансированием, поэтому просто не может развернуть выпуск в достаточных количествах. В итоге сегодня промышленники столкнулись с двойной задачей: увеличить производство как для поддержки Украины, так и для усиления арсеналов вооружённых сил Европы. Кроме того, требуется соблюдать ранее заключённые контракты, вымывающие те самые 40% всей готовой продукции. В ассоциации уверены, что смогут нарастить выпуск боеприпасов, но сделают это не в те сроки, что себе придумали политики. Это сложный процесс, требующий тщательного долгосрочного планирования и учёта различных факторов, таких как узкие места в цепочке поставок, увеличение расходов на сырьё, недостаток квалифицированных кадров, сложности с регулированием и административными барьерами, а также дефицит реальных заказов.

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Промышленники уверены, что долгосрочные инвестиции в расширение производства должны сопровождаться долгосрочными контрактами от европейских заказчиков. Вот только таких заказов не было, а после завершения украинского конфликта боеприпасы будет просто некому продать. Дело пошло бы быстрее, если бы политики уже вчера заключили все необходимые долгосрочные контракты, а не требовали от военных заводов невозможного. Проще говоря: утром деньги – вечером стулья, но деньги вперёд.