Уровень проникновения российских технологий обещают подтянуть до 100% уже к 2026 году

В настоящее время на мировом рынке есть несколько крупных компаний, выпускающих банкоматы. Спрос на подобные устройства в целом по миру снижается, а конкуренция растёт, поскольку всё больше людей предпочитает оплачивать товары и услуги при помощи безналичных средств. И вот в таких условиях, когда важен каждый клиент, американские производители решили уйти с российского рынка. На самом деле банкоматы не так сложны в производстве, как процессоры, и не требуют использования самых современных технологий, поэтому на место бизнесменов из США начали приходить китайцы. Известно, что отказ от американских банкоматов уже привёл к снижению подобных устройств, а в результате только за первые три месяца 2023 года было убрано чуть меньше 30 тысяч банкоматов по всей России. Как уже было сказано выше, на их место придёт оборудование из Китая. Что де, сегодня выяснилось, что в России есть и свои компании, способные выпускать современное оборудование, поскольку в Москве уже начали появляться банкоматы, разработанные и изготовленные на территории промышленного парка «Руднево». Объект входит в так называемую специальную экономическую зону «Технополис Москва», а любопытной новостью в Telegram-канале поделился мэр Москвы.

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Сергей Собянин отметил, что в настоящее время уже три банка получили первые отечественные банкоматы. Названия финансовых учреждений не раскрывается, а мэр города указывает, что несколько других банков в настоящее время проходит тестирование новых устройств. Не стал Собянин раскрывать и производителя, лишь указав, что выпуск сосредоточен в «Руднево» и стартовал в конце весны 2023 года. Есть мнение, что речь идёт о компании ООО «Банковские и финансовые системы» (BFS). Всё дело в том, что именно в конце весны сообщалось, что данная компания приступила к производству отечественных банкоматов с использованием российских процессоров «Эльбрус». Мэр Москвы утверждает, что банкоматы, поставленные московским банкам, почти полностью состоят из отечественных компонентов. Оказывается, около 80% деталей созданы на территории России, при этом программное обеспечение также на 80% разработано отечественными специалистами. Что примечательно, примерно аналогичные характеристики имеют банкоматы компании BFS. Ну и добавим, что визуально российский банкомат трудно отличить от зарубежного, включая программное обеспечение и интерфейс.

Собянин заявил, что производитель не планирует остановиться на текущем уровне локализации своей продукции и намерен достичь 100% использования отечественных комплектующих и ПО. Согласно установленному плану, такая цель будет достигнута к 2026 году, когда будут заменены оставшиеся 20% деталей зарубежного производства. Известно, что все поставленные банкоматы оснащены картоприёмником и специальной зоной для карт с чипом NFC. Это простой способ взаимодействия для тех, кто не хочет, чтобы его карта застряла внутри банкомата. Можно использовать также смартфон, поддерживающий модуль NFC. Если у человека есть мобильный телефон, к которому привязана банковская карта российского банка, то можно легко снять деньги или пополнить счёт без использования физических носителей.

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Московский производитель банкоматов даже предоставил устройство, позволяющее совершать операции без мобильного телефона или карты с помощью биометрической камеры. Пока такая технология не пользуется популярностью, поскольку россияне предпочитают не доверять свои биометрические данные государству и частным структурам. Благо, банкомат оснащён всеми востребованными методами ввода и получения наличных средств, а значит можно воспользоваться сенсорным экраном или специальными кнопками под дисплеем. Согласно официальной статистике Центробанка России на июль 2023 года, в стране насчитывается около 149.7 тысяч банкоматов, большинство из которых выпущены иностранными компаниями. Как уже было сказано, иностранные производители ввели санкции и покинули Россию (например, Diebold Nixdorf и NCR). Обе компании не только прекратили поставки новых банкоматов, но и уже больше года не осуществляют техническую поддержку устройств. Ну а поскольку российский вендор готов выпускать только 15 тысяч аппаратов в год, то приходится полагаться на китайские компании. Известно, что со временем BFS окажется способна выйти на 30 тысяч устройств в год, но пока всё это только планы, а значит полностью заменить парк американских банкоматов удастся только через 10 лет. Эксперты уверены, что последний американский банкомат будет отключён в России намного раньше, поскольку к производству подключатся и другие отечественные компании.