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Сбербанк переходит на китайские банкоматы – в чём причина, и стоит ли волноваться жителям России
Представители банка уверяют, что большая часть клиентов не заметит никаких изменений

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Ещё в апреле 2023 года Сбербанк разработал уникальный банкомат без слотов для карт и бесконтактных панелей для них. Устройство предполагалось внедрить в ближайшее время, так как оно стоило дешевле как в производстве, так и в обслуживании по сравнению с традиционными банкоматами иностранного производства. Вот только спустя шесть месяцев после анонса решение так и осталось в подвешенном состоянии, а вместо использования российских решений Сбербанк перешёл на китайские технологии. По информации заместителя председателя правления банка, было принято решение заменить часть банкоматов на китайские. Александр Ведяхин отметил, что процесс будет быстрым, а первые китайские банкоматы станут доступны для клиентов финансового учреждения уже в 2024 году.

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Ведяхин уверяет, что банкоматы качественные, а жители России вряд ли заметят какие-то значительные отличия. Согласно озвученным планам, в сети Сбербанка могут быть заменены до 15% всех банкоматов, а пока нет чётких данных о том, какая часть из них будет китайского, а какая отечественного производства. Не были предоставлены детали о критериях выбора, а значит пока неясно, будет ли влиять возраст, функциональность или внешний вид на скорую замену банкомата. Известно, что Сбербанк уже какое-то время предпринимает попытки избавиться от американских банкоматов, а эксперты фиксируют стремительное сокращение подобных устройств в российской сети. Согласно данным Центробанка, на 1 января 2023 года в России было около 179 800 банкоматов, но уже к 1 апреля 2023 года их количество сократилось до чуть более 150 тысяч единиц. Получается, что всего за три месяца банки отключили порядка 30 000 банкоматов по всей стране, что затруднило россиянам доступ к снятию наличных. Центробанк должен был поделиться свежими данными ещё 1 июля, но пока информации на эту тему не предоставил. 

Известно, что решение перейти на китайские банкоматы связано с санкциями со стороны Запада, а также с уходом из России двух американских компаний: Diebold Nixdorf и NCR. Обе считаются крупнейшими производителями банкоматов в мире, а в России более 60% всех банкоматов имеют американское происхождение. В начале 2023 года Сбербанк начал использование китайских банкоматов в рамках пилотного проекта. Ведяхин подчеркнул, что эксперимент завершился успешно, но отметил, что только один поставщик соответствует стандартам банка. Это может означать, что Сбербанк будет закупать банкоматы только у одной компании, но пока имя её не разглашается. Эксперты полагают, что речь идёт о GRG Banking Equipment, поскольку компания входит в 5 самых успешных поставщиков устройств для снятия наличных. Это: Diebold Nixdorf и NCR из США, OKI Electric Industry из Японии и Hyosung TNS из Южной Кореи. Ну и нетрудно догадаться, что из этого списка только GRG Banking Equipment не вводила санкции против РФ.

Не стоит забывать, что GRG Banking Equipment уже давно проявляет интерес к работе с российскими партнёрами. У компании есть российский дистрибьютор «АТМ маркет», известный своим участием в производстве банкоматов на российских процессорах «Эльбрус» с весны 2023 года. Проект пошёл в серию летом 2023 года, а банкоматы производятся на предприятии в Москве. Не исключено, что Сбербанк мог заключить соглашения с компаниями KingTeller и Shenzhen Yihua Computer, которые считаются менее крупными китайскими производителями банкоматов. Напомним, весной 2023 года старший вице-президент и руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка сообщила, что только 5% всех банкоматов банка имеют американское происхождение. По данным Татьяны Галкиной, в ближайшие три года удастся полностью избавиться от американских технологий. И всё бы хорошо, вот только пока Сбербанк не рассматривает отечественные альтернативы. При этом отсутствие интереса к российским банкоматам не ограничивается только Сбербанком, поскольку многие участники рынка опасаются, что такой шаг может привести не к развитию, а к деградации сети банкоматов. Аналитики отмечают, что российские банкоматы значительно уступают иностранным в функциональности, но при этом стоят примерно одинаково, а перечень отечественных решений крайне небольшой. На сегодня в реестре российской электроники числится несколько производителей, а первым туда попал САГА С-200АТМ, созданными компанией «Сага технологии».

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#санкции #сбербанк
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