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США провалили санкции против Huawei и SMIC – Китай увеличил закупку литографов в Европе на 96%
Санкции работают, но совсем не так, как надеялись в Белом доме

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США продолжают затягивать петлю на полупроводниковой отрасли Китая. Недавно сообщалось, что прибыль местной SMIC за 3 квартал рухнула на 80%, ну а причины лежат в области противостояния ограничениям со стороны Америки. Китайская компания активно инвестирует в разработку новых технологий, закупает оборудование, а также тратит значительные средства на поиск высококлассных специалистов. Многие аналитики указывают, что сегодня в Поднебесной идёт настоящая охота за профессионалами, а местные корпорации не скупятся на щедрые заработные платы. Вообще, торговая война и попытки США замедлить развитие полупроводниковой отрасли Китая не имеют перспектив, поскольку на местном рынке появляются альтернативные решения, а ограничения только подстёгивают власти страны к более быстрому отказу от Западных технологий. При этом приходится констатировать, что иногда решения представителей Белого дома и вовсе носят абсурдный характер. 

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К примеру, недавно появилась информация о том, что вскоре NVIDIA будет запрещено поставлять в Китай свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090. Выглядит такое решение абсурдно, ведь значительную часть комплектующих для графических чипов NVIDIA выпускают в Китае, не говоря уже о том, что сборочные цеха расположены в самой Поднебесной. Одно дело, когда власти США запретили экспорт в Россию, но совсем другое, когда речь идёт о Китае. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию, а сегодня становится очевидно, что производители полупроводниковой продукции из Китая хотят запрыгнуть в последний вагон уезжающего поезда. По данным агентства Reuters, компании из Китая увеличили инвестиции в закупку американского оборудования для создания передовых интегральных микросхем. Журналисты ссылаются на отчёт американо-китайской комиссии по экономике и безопасности при Конгрессе США. Что примечательно, эксперты забыли, что оборудование произведено компанией ASLM из Нидерландов и имеет к американским технологиям довольно опосредованное отношение. 

Напомним, Министерство торговли США запретило поставки в Китай литографического оборудования, которое могло бы использоваться для изготовления микросхем с технологией 14-нм (а также более тонких техпроцессов). В Reuters прознали, что китайским импортёрам часто удаётся убедить поставщиков, что приобретаемое оборудование будет использоваться для производства чипов по более старым технологическим процессам. Проверить те или иные сценарии использования оборудования крайне затруднительно, а всё это вызывает у американских властей беспокойство. Указывается, что несмотря на ограничения, Huawei смогла наладить выпуск своих процессоров Kirin 9000S на мощностях SMIC. Китайская контрактная компания использовала для этих целей 7-нм технологический процесс, тогда как до этого в США полагали, что ничего подобного в Поднебесной не будет ещё несколько лет. В результате Huawei Mate 60 Pro теснит Apple в Китае, а это настоящий вызов для яблочной корпорации. 

В Reuters пишут, что каким-то образом китайским компаниям удаётся получить доступ к санкционному оборудованию, но правительственная комиссия пока не нашла виновных. Известно, что Huawei и SMIC находятся в чёрном списке Министерства торговли США с 2019 и 2020 годов соответственно, поскольку обе компании рассматриваются американскими властями как потенциальная угроза национальной безопасности. Именно поэтому янки так встревожены тем, что кто-то передал одной из компаний запрещённое оборудование, не говоря уже о доступе к ПО, без которого заставить железо работать не выйдет. Журналисты констатируют, что сегодня SMIC может массово выпускать чипы по 7-нм нормам и готовится к переходу на 5-нм техпроцесс. Вопрос о том, какое оборудование для производства чипов попадает в Китай, остаётся актуальным. Появление 7-нм микросхем, созданных SMIC и используемых в Huawei Mate 60 Pro, свидетельствует о том, что усилия китайцев не были напрасными. 

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Ну а эксперты из TechInsights и вовсе полагают, что китайцам удалось скопировать технологии тайваньской TSMC. К таким выводам удалось прийти на основе глубокого исследования чипов SMIC, которые поразительно похожи на решения крупнейшего контрактного производителя микросхем в мире. Эксперты полагают, что SMIC могла закупить значительные объёмы американского литографического оборудования до введения более строгих ограничений. Неясно, о каком конкретно оборудовании говорят эксперты TechInsights. Известно, что выпускать чипы с технологическим процессом меньше 14 нанометров возможно только на литографах ASML и Nikon. Обе компании прекратили отгрузку своего оборудования в Китай в прошлом месяце, ну а американцы сетуют на то, что за это время Huawei и SMIC купили достаточно литографов, позволяющих разработать собственные решения и продолжить выпуск чипов без помощи TSMC и Samsung. В подтверждение этого факта приводятся крайне любопытные факты. Так, в период с января по август 2023 года Китай купил в Нидерландах оборудования для производства полупроводников на сумму 3.2 миллиарда долларов, что на 96.1% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Общий объём импорта оборудования для производства полупроводников в Китай оценивается в 13.8 миллиардов за первые восемь месяцев 2023 года. Подобные цифры вызывают у американских экспертов уныние, поскольку пока заблокировать полупроводниковую отрасль Китая не выходит.

#полупроводники #huawei #smic
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