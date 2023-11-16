Немецкие журналисты полагают, что агрессивная политика ЕС приводит к снижению туристического потока из РФ, что приводит к значительным экономическим потерям

Спустя полтора года после введения санкций становится ясно, что Европа не готова остановиться на достигнутом и продолжит придумывать всё новые способы навредить России. При этом многие аналитики констатируют, что основные ресурсы для противодействия исчерпаны, а ограничения не работают. Доходит до того, что даже Пентагон участвует в цепочке закупки российских нефтепродуктов, а всё это снижает эффективность санкционного давления. При этом если какое-то время ограничения мешали только крупному российскому бизнесу, то с недавнего времени они стали действовать и против обычных людей. Широко известны случаи, когда на европейской таможне занимаются конфискацией автомобилей, косметики и электроники.

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Подобные шаги приводят к очевидным последствиям, а в результате всё меньше россиян отправляются в Европу. Очевидно, что многие не могут так просто разорвать контакты, поскольку имеют там родственников и близких, тогда как некоторые продолжают вести бизнес. Сложно сказать, насколько агрессивной будет оставаться политика ЕС в дальнейшем, но пока можно сделать вывод, что Старый свет недосчитался значительных сумм. Согласно статистике издания Die Welt, одной из самых пострадавших отраслей Европы стала туристическая. Оказывается, за 2022 год наблюдалось 84% снижение числа приезжающих российских граждан по сравнению с 2021 годом. Данные по 2023 году пока не готовы, но есть все основания полагать, что туристический поток в текущем году обрушился, поскольку последние инициативы с конфискацией появились относительно недавно. Журналисты отмечают, что снижение туристического потока обусловлено необходимостью проходить длительную процедуру получения визы. К примеру, Прибалтийские страны, Бельгия и Чехия полностью приостановили выдачу разрешений на въезд россиянам. В Германию за период с января по май 2023 года прибыло лишь 52 тысячи граждан России, в то время как в 2021 году 365 тысяч россиян пересекли немецкую границу. Авторы Die Welt полагают, что это нанесло огромный ущерб туристической отрасли Европы и в целом экономике, но власти предпочитают проблему замалчивать. Политические решения пока преобладают над законами логики и ведения бизнеса, а в итоге пока ждать изменений не приходится.

Но если рядовые жители ЕС полагают, что, закрыв границы для россиян, они смогли добиться хотя бы какого-то результата, то журналисты Die Welt приходят к выводу, что Европа потеряла деньги, но не смогла заставить граждан РФ перестать путешествовать. Оказывается, россияне просто сменили холодную Европу на горячие пляжи и тропические страны, оставив европейцев смотреть на то, как миллиарды долларов уходят в руки более прагматичным странам. По данным издания, в первой половине 2023 года количество туристических поездок в Таиланд из РФ увеличилось на 1000% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подсчитано, что до июня в страну прибыло 792 тысячи россиян. Это позволило Юго-Восточной Азии занять третье место в списке популярных направлений для отдыха среди граждан РФ.

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Ну и бессменным лидером остаётся Турция, куда в первой половине 2023 года прибыло 2.6 миллиона российских туристов. Для въезда в страну не требуется виза, а сегодня существует шесть прямых авиарейсов между российскими и турецкими городами. Сейчас россияне составляют наибольшую группу туристов в Турции, опережая немцев, которых за этот период прибыло 2.27 миллиона. Второе место среди популярных направлений для российских туристов занимают Объединённые Арабские Эмираты, где только за первую половину текущего года отдохнуло 800 тысяч человек. В частности, только в Дубаи прибыло 554 тысячи граждан России с января по май. Таиланд занимает третье место в списке, но сегодня российских туристов можно встретить в Египте, Шри-Ланке и Мальдивах. Многие предпочитают поездки в Индию, на Кубу, во Вьетнам, Малайзию и Индонезию, а с 1 августа Китай открыл безвизовый въезд для россиян. Популярностью пользуется и внутренний туризм. Из-за близости Крыма к линии фронта число отдыхающих там уменьшилось в 2022 году и продолжает снижаться в 2023, но остаётся стабильно высоким. Также абхазские пляжи пользуются популярностью, ведь в прошлом году их посетило 1 миллион туристов. Прогнозируется, что в нынешнем сезоне этот показатель возрастёт до 1.5 миллиона, что сделает Абхазию вторым по популярности направлением после Турции.