Китайский полупроводниковый гигант испытывает мощное давление со стороны США

Ошибочно полагать, что санкции не оказывают никакого влияния на российскую или китайскую экономику. Давление со стороны США и союзников действительно мощное, а страдают критические отрасли. Страны вынуждены переориентироваться на другие рынки, теряя прибыль и клиентов, но этот процесс неизбежен, поскольку мир всё больше разделяется на Запад, Восток и Юг. Но если наладить выпуск продуктов питания или одежды не так сложно, то с полупроводниками всё намного запутаннее. Россия только пытается освоить передовые технологии, тогда как китайские власти уже давно осознали неизбежность противостояния с США по этому вопросу. В развитие национальной отрасли инвестируются огромные суммы, а первые результате впечатляют. Например, Huawei уже может выпускать смартфоны, процессоры которых созданы по 7-нм технологическому процессу.

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Может показаться, что дела идут неплохо, но это поверхностное мнение, которое не соответствует действительности. Как стало известно, китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) отчиталась о значительном снижении чистой прибыли в предпоследнем 3 квартале 2023 года. За указанный период этот показатель сократился на 80% по сравнению с тем, как обстояли дела в 2022 году. Приводятся следующие данные: с 471 миллиона долларов прибыль упала до 94 миллионов. Эксперты отмечают, что проблемы у китайского полупроводникового гиганта начались ещё в 2019 году во время пандемии коронавируса, ну а сегодня санкции оказывают дополнительное давление. При этом совокупная выручка контрактного производителя уменьшилась на 15%, достигнув 1.62 миллиарда долларов. Не исключено, что на чистый доход оказали давление новые мощности и разработка более тонкого технологического процесса, но более подробной информации в отчёте нет.

Американские аналитики уже потирают руки и констатируют, что на финансовые показатели SMIC повлияли различные глобальные факторы, такие как общее состояние мировой экономики и высокий уровень инфляции, который приводит к уменьшению расходов потребителей, в том числе на технику, использующую микрочипы. Согласно отчётам Canalys, в третьем квартале 2023 года мировой рынок смартфонов сократился на 1% по сравнению с прошлым годом. Восстановление рынка ожидается в 2024 году, но в данном случае потери китайской компании намного выше, чем в целом по отрасли. В итоге главная причина падения выручки заключается в экспортных ограничениях, введённых в отношении китайского высокотехнологичного сектора со стороны США. Компании, желающие продавать оборудование SMIC, изготовленное с использованием американских технологий, должны получать специальные экспортные лицензии от американских властей, ну а сделать это крайне сложно.

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Считается, что дальнейшее ужесточение санкций может ухудшить положение SMIC. Инициатива правительства Нидерландов, вступившая в силу в сентябре 2023 года, запрещает ASML (занимает до 90% рынка литографического оборудования) обслуживать ранее поставленную продукцию в КНР без специальной лицензии. Это может серьёзно повлиять на бизнес SMIC уже в обозримом будущем. Китайская полупроводниковая компания уже отстала от TSMC, Intel и Samsung, а под давлением санкций испытывает сложности не только с разработкой новых технологических норм, но и доступом на международные рынки. Как оказалось, даже крупные заказы от Huawei не способны спасти SMIC, а значит должно пройти время, чтобы китайский полупроводниковый гигант смог адаптироваться к последствиям санкций, найти рынки сбита и заменить значительную часть продукции конкурентов на внутреннем рынке.