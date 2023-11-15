Пока неясно, согласится ли компания возместить покупателю ущерб

Каждый год, ещё до того, как в продажу поступят новые модели смартфонов от Apple и Samsung, китайские компании выпускают официальные клоны. Аппараты трудно отличить от оригинала, а армия фанатов такой техники остаётся стабильной. По большей части клоны чаще всего можно встретить на рынке Поднебесной, в Индии или Вьетнама, ну а наиболее привлекательная черта подобных аппаратов – это демократичная цена. Известно, что лидеры рынка просят за новинки от 1000 долларов, а в некоторых случаях вам и вовсе придётся заплатить под 1500 долларов, что связано с особенностями налогового обложения. Клоны намного дешевле, правда и отличаются по качеству сборки и характеристикам. Вообще, если задаться целью, то можно найти как качественные клоны, так и довольно бюджетные модели, но в данном случае это не имеет никакого значения.

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Как правило, выбор зависит от кошелька покупателя, но бывают случаи, когда человек платит полную сумму, но получает неприятный сюрприз. Именно такая история произошла с одним из пользователей Reddit с именем theEdmard. Оказывается, парень заказал в одном официальных британских онлайн-магазинов новенький iPhone 15 Pro Max. Речь шла именно о флагманской модели, получившей максимальную комплектацию и оценённой в более чем 1500 долларов. Посылка пришла довольно быстро, ну а сам покупатель принял её из рук курьера, а после начал распаковывать. Каково же было удивление theEdmard, когда в коробке вместо жаленного iPhone 15 Pro Max обнаружился обычный клон. Первое, что бросилось в глаза, защитная плёнка на экране. Обычно Apple такой щедростью не славится. Мало того, в памяти обнаружились популярные приложения YouTube и TikTok, тогда как яблочная компания не занимается предустановкой подобного ПО. Присмотревшись получше покупатель стал замечать странности в операционной системе, а потом и вовсе понял, что перед ним обычный клон.

theEdmard пишет, что ему достался дешёвый клон, но если судить по тому, что пользователь не сразу разобрался в случившемся, то можно сделать вывод, что аппарат действительно качественный, а операционная система очень напоминает оригинальную iOS, хотя и основана на Android. Неудачливый покупатель уже обратился в Apple, но пока получил никакого положительного ответа. Знакомые с проблемой отмечают, что подобные странности случаются уже не в первый раз, а значит доказать факт подлога будет трудно. Если сам theEdmard не врёт, то под подозрение попадает курьер. Иногда бывает, что коробки подменяют ещё на складе, а отследить такое мошенничество крайне сложно. При этом Apple требует доказательства от покупателя, а многие советуют раскрывать посылки на видео. В этом случае можно рассчитывать на некоторое понимание со стороны яблочной компании, тогда как менее удачливым фанатам смартфонов Apple приходится платить дважды. Ну или можно пользоваться клоном, ведь со стороны он действительно напоминает оригинал.

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Кстати, в этом году пресса неоднократно писала об ещё более дерзких подлогах. Например, жительница Китая вместо смартфона Apple получила коробочку лапши быстрого приготовления. Если ориентироваться на новости прессы, то несчастная так и осталась ни с чем. Подобных фактов множество, а крупные компании то и дело фиксируют случаи обмана. При этом можно встретить мошенников по обе стороны. Это значит, что обмануть систему пытаются как курьеры и работники складов, так и сами покупатели, которые хотят получить вместо одного iPhone 15 Pro Max сразу два телефона. Ну а если мы узнаем какую-то дополнительную информацию о судьбе theEdmard, то обязательно вам об этом сообщим.