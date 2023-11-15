Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Невезучий покупатель из Британии вместо iPhone 15 Pro Max за $1500 получил дешёвый клон на Android
Пока неясно, согласится ли компания возместить покупателю ущерб

реклама

Каждый год, ещё до того, как в продажу поступят новые модели смартфонов от Apple и Samsung, китайские компании выпускают официальные клоны. Аппараты трудно отличить от оригинала, а армия фанатов такой техники остаётся стабильной. По большей части клоны чаще всего можно встретить на рынке Поднебесной, в Индии или Вьетнама, ну а наиболее привлекательная черта подобных аппаратов – это демократичная цена. Известно, что лидеры рынка просят за новинки от 1000 долларов, а в некоторых случаях вам и вовсе придётся заплатить под 1500 долларов, что связано с особенностями налогового обложения. Клоны намного дешевле, правда и отличаются по качеству сборки и характеристикам. Вообще, если задаться целью, то можно найти как качественные клоны, так и довольно бюджетные модели, но в данном случае это не имеет никакого значения. 

реклама

Как правило, выбор зависит от кошелька покупателя, но бывают случаи, когда человек платит полную сумму, но получает неприятный сюрприз. Именно такая история произошла с одним из пользователей Reddit с именем theEdmard. Оказывается, парень заказал в одном официальных британских онлайн-магазинов новенький iPhone 15 Pro Max. Речь шла именно о флагманской модели, получившей максимальную комплектацию и оценённой в более чем 1500 долларов. Посылка пришла довольно быстро, ну а сам покупатель принял её из рук курьера, а после начал распаковывать. Каково же было удивление theEdmard, когда в коробке вместо жаленного iPhone 15 Pro Max обнаружился обычный клон. Первое, что бросилось в глаза, защитная плёнка на экране. Обычно Apple такой щедростью не славится. Мало того, в памяти обнаружились популярные приложения YouTube и TikTok, тогда как яблочная компания не занимается предустановкой подобного ПО. Присмотревшись получше покупатель стал замечать странности в операционной системе, а потом и вовсе понял, что перед ним обычный клон. 

theEdmard пишет, что ему достался дешёвый клон, но если судить по тому, что пользователь не сразу разобрался в случившемся, то можно сделать вывод, что аппарат действительно качественный, а операционная система очень напоминает оригинальную iOS, хотя и основана на Android. Неудачливый покупатель уже обратился в Apple, но пока получил никакого положительного ответа. Знакомые с проблемой отмечают, что подобные странности случаются уже не в первый раз, а значит доказать факт подлога будет трудно. Если сам theEdmard не врёт, то под подозрение попадает курьер. Иногда бывает, что коробки подменяют ещё на складе, а отследить такое мошенничество крайне сложно. При этом Apple требует доказательства от покупателя, а многие советуют раскрывать посылки на видео. В этом случае можно рассчитывать на некоторое понимание со стороны яблочной компании, тогда как менее удачливым фанатам смартфонов Apple приходится платить дважды. Ну или можно пользоваться клоном, ведь со стороны он действительно напоминает оригинал.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Кстати, в этом году пресса неоднократно писала об ещё более дерзких подлогах. Например, жительница Китая вместо смартфона Apple получила коробочку лапши быстрого приготовления. Если ориентироваться на новости прессы, то несчастная так и осталась ни с чем. Подобных фактов множество, а крупные компании то и дело фиксируют случаи обмана. При этом можно встретить мошенников по обе стороны. Это значит, что обмануть систему пытаются как курьеры и работники складов, так и сами покупатели, которые хотят получить вместо одного iPhone 15 Pro Max сразу два телефона. Ну а если мы узнаем какую-то дополнительную информацию о судьбе theEdmard, то обязательно вам об этом сообщим. 

#истории #iphone 15 pro max
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британцу, заказавшему на Apple Phone 15 Pro прислали копию на базе Андроид
Вместо 4-х iPhone 15 Pro Max везучий покупатель получил 60 топовых смартфонов iPhone 15 Pro Max 1Tb
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
28
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
16
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
11
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
4
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
2
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
6
Tesla запретила перепродажу Cybertruck в течение года
+
GTA V скоро получит мод DLSS 3, улучшающий АА и повышающий FPS в два раза
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
15
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
15
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
4
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
22
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
7
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Александр Вишневский
17:17
Говно не сразу отмывается. По Банковской не щёткой, а Ониксом следует, а таких как Руслан Руслан надо не давить, а выжигать!
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
Михаил Лермонтов
17:13
Энергоэффективнее без энергрэффективных ядер? Сомневаюсь
Vivo X100, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300, увеличил производительность на 40%
Евгений Попов
17:12
Все таки не понятно по, ему российским пользователям не светит. Потому что не получим соответствующее обновление? Так наверняка можно будет у тановить вручную.
Microsoft вытесняет Photoshop из Windows 11 – утилита Photos получит функционал платного Photoshop
ЧВК Вагнер 1
17:09
Страна 404 притягивает к себе всю падаль и отбросы общества жаждущих войны и заработка на ней . Свои им люди не нужны , идут в утиль лишь бы счета росли у наркомана и его прихвостней . Рано или поздно...
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
_ErOp_
17:09
Это не то что стоило упоминать. Разве ББ, остальное не стоило своих денег даже по скидке.
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Саша Фильков
17:09
Вес конечно играет роль, но когда он уже больше 8кг этого достаточно, как минимум от толщины железа и шумка зависит. В принципе когда есть выбор это уже хорошо, можно под свои сценарии подогнать, но т...
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
Александр Вишневский
17:09
Оккупанты Русских Земель, Малороссии и Новоросии!!! Для вас, националистов, бандеровцев, нацистов и фашистов есть только два варианта. 1. Освободить наши, русские земли, забрав с собой всех своих неоф...
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
seedkls
17:05
Сегодня Су-7, завтра Су-25
Xiaomi показала свой первый электрический автомобиль – первый взгляд на новенький Xiaomi SU7
ЧВК Вагнер 1
17:01
Работайте братья на славу России , на зависть врагам и Оленеводам.
Группа Вагнера совместно с Армией Мали освободили город Кидаль
ЧВК Вагнер 1
16:57
Рано или поздно любой наркоман деградирует и отрывается от реальности . Вырос и состоялся в России , а теперь ширый патриот страны 404. Наркотики это зло .
Илон Маск назвал Зеленского мясником, живущим в своей выдуманной реальности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем