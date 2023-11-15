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Bublik1
В Бразилии создают истребитель танков – EE-9M уступает даже французскому колёсному танку AMX-10RC
EE-9M будет создан путём модернизации старых разведывательных машин EE-9 Cascavel 6х6

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Ещё несколько лет назад военные эксперты полагали, что высокий уровень бронирования и электронная начинка Leopard 2 делает этот танк одним из самых прокачанных на планете. Считалось, что за счёт значительных технологических преимуществ над советской техникой, немецкая кошка не имеет соперников среди российских танков, а прицельная дальность стрельбы позволяет поражать технику противника с дистанции выше 6 километров. Как оказалось, Leopard 2 плохо приспособлен для ведения реальных боевых действий, а преимущество в воздухе играет против украинской армии. Танки не продемонстрировали своих сильных сторон, а в результате за 5 месяцев с начала их применения, ВСУ не смогли показать ни одного успешного боя с участием Leopard 2. Точно такая же ситуация и с британскими Challenger 2. Несколько машин были сожжены после их включения в состав штурмовых частей, а после командование украинской армии вывело технику с передовых позиций. Американские Abrams и вовсе не участвовали ни в одном сражении, а в итоге вся мощь блока НАТО вынуждена простаивать в ангарах, становясь добычей пролетающих мимо «Ланцетов». Но если всё перечисленное выше можно отнести к танкам, называя те или иные минусы подобной техники, то французские AMX-10RC кроме сожаления не вызывают ничего. 

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Известно, что Франция выпускала такие машины с 1976 по 1994 года, а в итоге смогла сделать 457 единиц. Большая часть поступила на вооружение местной армии, тогда как около ста удалось продать в Марокко и Катар. AMX-10RC позиционировался как истребитель танков. На бумаге всё выглядело очень даже перспективно. Казалось, что колёсный танк будет на скорости 80 километров врываться в бой, делать пару кругов, закружив противника, а после расстреляет врага из 120-мм пушки. Вот только на практике разогнаться до 80 км/ч можно только по трассе в Германии, тогда как по пересечённой местности скоростные показатели сильно отличаются от заявленных. Мало того, орудие никого не пробивает, тогда как лёгкий корпус и колёсная конструкция превратили AMX-10RC в самую настоящую мишень, не представляющую опасности для потенциальных противников. Даже в Украине признали, что французский колёсный танк бесполезен и отправили все полученные машины на склад, где они до сих пор и пылятся. Не исключено, что часть танков используют для перевозки личного состава в тыловых лагерях, но в атаках и стремительных прорывах AMX-10RC больше не участвует. Похоже, в Бразилии плохо изучали опыт СВО, поскольку там готовятся инвестировать средства в ещё одного истребителя танков, который на деле оказывается ещё более жалкой копией французского AMX-10RC. 

Начнём с того, что бразильские инженеры представили свежий образец EE-9M, созданный на основе разведывательной машины EE-9 Cascavel 6х6. Ранее эта техника активно выпускалась силами местной компании Engensa. Производство стартовало в далёком 1974 году, а техника не имеет каких-либо выдающихся черт и в целом считается вполне заурядной. Похоже, бразильские власти решили не сдавать на металлолом накопившиеся EE-9 Cascavel 6х6, отдав команду инженерам доработать и усилить ударную мощь. Именно так появился EE-9M, который унаследует от старой машины двухместную башню, 90-мм пушку и пару пулемётов на 7.62 и 12.7-мм. По данным инсайдеров, часть вооружений останется на своём месте, тогда как планируется установка противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Скорее всего, речь идёт об израильских Spike LR, новой системы управления огнём, баллистического компьютера и системы электрического поворота башни. А вот повышать прочность брони или хотя бы добавлять динамическую защиту никто не будет. Похоже, это слишком дорого, а в итоге характеристики истребителя танков окажутся даже менее значительными, чем у французского AMX-10RC. 

Отдельно сообщается, что EE-9M получит новый прицел для наводчика, тепловизор для командира и камеру для водителя. Тестовая версия ещё не может похвастать наличием ПТУР, а значит интегрировать это оружие только предстоит в будущем. Известно, что будут изготовлены два прототипа и 7 машин в составе опытной партии. Планируется модернизация от 98 до 201 единиц техники из имеющихся на вооружении бразильской армии 409 EE-9 Cascavel 6х6. В каком состоянии находится большинство разведывательных машин, никто не знает. Но зато власти уже поставили разработчикам, ответственным за модернизацию, главное условие. Требуется. Добиться минимальных расходов, а в идеале окончательная стоимость работ не должна превысить 30% от цены итальянской пушечной бронемашины Centauro II. Именно эта итальянская техника позиционируется в качестве колёсного истребителя танков, ну а мы с вами видели, как подобные боевые единицы показали себя в реальных условиях в СВО.

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#военные технологии #бронетехника #ee-9m
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