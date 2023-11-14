За то время, что ЧВК "Вагнер" зашли в Мали, удалось освободить больше 20 населённых пунктов

Ещё до того, как самолёт Пригожина попал в аварию, у ЧВК «Вагнер» начались проблемы за рубежом. В прессе писали, что представители Минобороны настаивали на том, чтобы бойцы подписали контракты с военным ведомством, тогда как сам Пригожин требовал независимости. Что в итоге случилось, неясно, поскольку командиры «вагнеровцев» неохотно делятся с прессой такой информацией. Известно, что часть «музыкантов» вступила в Росгвардию, а недавно можно было узнать о том, что силами ЧВК «Вагнер» строится военный лагерь под Скадовском. При этом утверждается, что подразделение возглавил сын Пригожина, ну а о том, кому сегодня подчиняются бойцы в Африке, не указывается.

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В любом случае, кто бы не управлял «вагнеровцами», они продолжают выполнять свои задачи с высокой эффективность. Как стало известно, вооружённые силы Мали при поддержке «музыкантов» взяли под контроль город Кидаль. Населённый пункт был освобождён от радикальных группировок, которые удерживали его целых 10 лет, фактически терроризируя местное население. Кидаль расположен на северо-востоке Мали, недалеко от границы с Алжиром и Нигером. До того как город перешёл под контроль боевиков, там состоялось восстание Туарегов, которые планировали сформировать там собственное государство. В ходе противостояния с другими группировками Кидаль захватили исламисты, державшие местное население в страхе целых 10 лет. Сегодня город освобождён, а силы исламистов рассеяны.

Что любопытно, долгое время в Мали находился французский военный контингент. Макрон и его предшественники уверяли, что солдаты активно сражаются против терроризма, но на деле поддерживали группировки боевиков, пытаясь не допустить объединения страны. Таким образом у Франции всегда был повод располагать свои базы в Мали, ну а против хорошо вооружённых французским оружием боевиков у местной армии не было шансов. Известно, что радикалы активно использовали технику, оставленную миротворческими миссиями, но при помощи бойцов ЧВК «Вагнер» удалось добиться вытеснения большинства группировок из страны. Сегодня правительство Мали проводит зачистку оставшейся под контролем радикалов территории, а с начала операции было освобождено около 20 населённых пунктов.

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Считается, что освобождение Кидаля играет важную роль, так как контроль над этим населённым пунктом позволяет развивать наступательную операцию в сторону антиправительственных группировок на северо-востоке страны. Большая часть территории Мали уже освобождена, а эксперты не сомневаются, что при поддержке ЧВК «Вагнер» правительственные силы уже совсем вскоре возьмут свою страну под контроль.