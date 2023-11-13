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Bublik1
Украинская разведка: бойцы ЧВК «Вагнер» перебрасываются под Скадовск, где строят военную базу
Информация не была подтверждена официальными российскими лицами

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Несмотря на то, что с момента гибели Пригожина прошло достаточно много времени, информация о судьбе ЧВК «Вагнер» нечасто появляется в прессе. Известно, что некоторые бойцы остались в Беларуси, где стали частью вооружённых формирований страны, тогда как другие продолжают выполнять задачи в Африке. Военкоры отмечали, что все бойцы за пределами страны вошли в состав тех или иных подразделений Минобороны, тогда как костяк «вагнеровцев» предпочёл стать частью Росгвардии. Оказалось, что контроль над ЧВК «Вагнер» перешёл в руки сына Пригожина, который и раньше был тесно включён в дела компании «Конкорд». Поскольку ранее Росгвардия не имела в своём составе добровольческих подразделений, то пришлось скорректировать законодательную базу, а в настоящее время часть «музыкантов» уже находится в зоне проведения СВО, тогда как другая тренируется и участвует в строительстве нового лагеря. 

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Что любопытно, журналисты так и не смогли выяснить, где будет располагаться новый тренировочный лагерь, который станет временной базой ЧВК «Вагнер». Особый упор делался на том, что структура, порядок работы и командование подразделением останется без изменений, а вхождение в Росгвардию позволит сохранить эффективность и получить полную поддержку государства, включая необходимые боеприпасы и многие другое. Один из авторитетных командиров с позывным «Брест» подтвердил ранее курсирующую по сети информацию о вхождении «вагнеровцев» в Росгвардию. Он отметил, что в данный момент всё находится на стадии официального оформления, а находящимся на отдыхе бойцам уже скоро выпадет возможность отправиться на линию соприкосновения. Конкретных данных о направлении и задачах «Брест» не озвучил, поэтому оставалось только гадать, где потребуется участие ЧВК «Вагнер». 

Не факт, что появившаяся информация верна, но пока ничего более конкретного нет. Итак, сегодня в украинских пабликах появились слухи о переброске «музыкантов» на Херсонское направление. Оказывается, что в районе Скадовска ведётся строительство лагеря для размещения неуказанного количества бойцов. Информацию распространил Центр национального сопротивления, находящийся под контролем Сил специальных операций Украины. Украинская разведка заявляет, что совсем недавно было начато обустройство лагеря под Скадовском. В опубликованном сообщении утверждается, что «музыканты» только начинают прибывать, а где именно они будут задействованы, и сколько именно военнослужащих разместится на базе, пока неясно. 

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Как и ожидалось, информацию о строительстве лагеря ЧВК «Вагнер» под Скадовском российские ресурсы не подтверждают. Официальные лица ничего не комментируют, а пока даже неясно, о какой конкретно части «музыкантов» украинская разведка ведёт речь. Как уже указывалось выше, часть «вагнеровцев» подписала контракты с Минобороны РФ, тогда как другая стала основой добровольческого подразделения Росгвардии. Гадать бесполезно, но перемещение ЧВК «Вагнер» в Херсонскую область может свидетельствовать о планах российского командования. Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов, а личный состав подавлен после неудачной наступательной компании. Успешные действия «музыкантов» и взятие Артёмовска доказалои, что это подразделение обладает высокой эффективностью, поэтому сможет сыграть свою роль, когда будет решено перейти в наступление на Херсонском направлении.  

#сво #политика #чвк вагнер
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