К 2040 году ВВП стран БРИКС достигнет 45%, тогда как G7 будет вносить вклад в размере 21% мирового ВВП

В 2001 году доля стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляла 19%. Уже тогда союз пяти государств вызывал опасения у Западных аналитиков, ну а сегодня тревога усилилась, поскольку потенциал БРИКС продолжает увеличиваться, тогда как удельная доля G7 снижается. По данным аналитиков, после присоединения к союзу Аргентины, Египта, Иран, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии показатель ВВП объединения вырастет до 36% мирового ВВП. В Bloomberg пишут, что американские власти внимательно следят за происходящим, а прогнозы вызывают недовольство у хозяина Белого дома. Всё дело в том, что уже к 2040 году удельный вклад указанных выше государств в мировой ВВП достигнет 45%, но это без учёта тех государств, которые за это время захотят к БРИКС присоединиться. Подобная перспектива Западным экспертам кажется не радужной, поскольку ВВП союза в 2 раза превысит вклад в мировую экономику со стороны стран «Большой семёрки».

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Аналитики Bloomberg пришли к выводу, что усиливающаяся роль БРИКС уже начала оказывать влияние на мировую экономику. Отмечается, что наблюдаются довольно противоречивые тенденции. С одной стороны члены БРИКС менее активно поддерживают идеи свободного рынка и демократии, чем развитые экономики. С другой – это не мешает развитию торговых отношений, а как следствие экономики стран растут, а это приводит к повышению влияния на международной арене. В Bloomberg напоминают, что на начальном этапе создания БРИКС для вступления в союз существовало всего два критерия: большая экономика и тенденция к быстрому росту. Таким образом, Бразилия, Россия, Индия и Китай сформировали блок, а первые буквы названий стран образовали аббревиатуру. В Bloomberg полагают, что идея оказалась чрезвычайно успешной, ведь позднее к объединению присоединилась Южная Африка, а недавно члены БРИКС приняли принципиально решение открыть двери для всех заинтересованных государств. Новая аббревиатура для союза ещё не была придумана, но есть все основания полагать, что объединение переименуют в БРИКС+.

Также были изменены критерии для вступления. Например, Индонезия по размеру экономики больше, чем Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Несмотря на это эта страна не получила приглашения, а значит вопросы одобрения на членство в БРИКС связаны в большей степени с политическими соображениями. Расширение направлено на вызов доминированию США, отказ от доллара в качестве главной мировой валюты и создание альтернативных институтов, конкурирующих с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Всё это и многое другое находится под прямым контролем Вашингтона, поэтому нет никаких сомнений, что альтернативные международные инструменты будут созданы уже в этом десятилетии.

Ну и эксперты отмечают, что благодаря огромным размерам и потенциалу БРИКС имеет несколько преимуществ над странами «Большой семёрки». Во-первых, БРИКС уже превосходит G7 по уровню ВВП, поскольку в 2022 году доля этого объединения в мировой экономике составила 36%, в сравнении с 30% для G7. Как уже было сказано, к 2040 году разница возрастёт до 45% и 21% соответственно, а это говорит не только о возрастающем финансовом, но и политическом влиянии на глобальные проблемы человечества. Во-вторых, в состав БРИКС входят крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Если им удастся перевести нефтяные расчёты в другие валюты, это повлияет на позицию доллара в мировой торговле и мировых валютных резервах. В-третьих, страны БРИКС изначально нацелены на уменьшение зависимости от доллара. Например, Китай продвигает использование цифрового юаня, Бразилия говорит о необходимости альтернативы доллару, а Россия переходит к национальным валютным расчётам в условиях санкций. Несмотря на всё это в Bloomberg видят определённые проблемы, с которыми сталкивается БРИКС. Прежде всего речь идёт о быстром экономическом росте Китая. Хотя темпы роста экономики Поднебесной и замедляются, страна остаётся центром силы и имеет непропорционально большую экономику по сравнению с другими членами. Не стоит забывать, что Китай и Индия имеют значительные противоречия, а на данный момент БРИКС даже не приступили к созданию альтернатив МВФ и Всемирному банку.

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Сформировать подобные институты оказалось достаточно сложно, а заявления некоторых аналитиков о появлении единой валюты и вовсе вызывают у американских аналитиков сомнения. Причина в том, что страны БРИКС продвигают кардинально разную денежно-кредитную политику. Наконец, внутри БРИКС+ отсутствует полный консенсус и сплочённость. Некоторые страны имеют территориальные споры, другие участвуют в опосредованных конфликтах. В Bloomberg указывают на то, что пока амбиции так и остались на бумаге, поскольку новые институты БРИКС проявляют минимальную активность на международной арене. При всём этом американские журналисты уверены, что расширение БРИКС окажет решающее влияние на мировую экономику. Центральное политическое и экономическое влияние будет переходить на Восток и Юг, где преобладают частично свободные и недемократические системы. Экономический вклад стран, не соответствующих стандартам демократии (по мнению американских журналистов, у которых своё понимание демократии), уже значительно вырос с 24% в 1990 году до 49% в 2022 году, и по прогнозам Bloomberg, к 2040 году это значение увеличится до 62%. Таким образом, БРИКС изменит мир, но американские эксперты уверены в том, что скорее всего, это произойдёт в большей степени из-за высокой доли в ВВП, а не из-за реализации грандиозных политических планов.