Сегодня самое лучшее время для покупки недорогого твердотельного накопителя, ведь уже вскоре цены пойдут вверх

Если вы обратите внимание на рынок твердотельных накопителей, то сможете заметить несколько любопытных противоречий. Так, стоимость недорогих SSD объёмом 1 Тб почти не отличается от цены такой же ёмкости жёсткого диска, а многие эксперты отмечают, что отрасль находится в системном кризисе. Якобы, перепроизводство привело к тому, что многие производители были вынуждены снижать цены на свою продукцию, а пользователи успели привыкнуть к дешевизне. Например, более быстрые твердотельные накопители с интерфейсом подключения М.2. оказываются дешевле медленных аналогов SATA 3, а нехватка финансирования может сказаться на развитии отрасли. Звучат самые разнообразные мнения на эту тему, но есть все основания полагать, что уже совсем скоро стоимость SSD начнёт стремительно повышаться.

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По данным Digitimes, компания Phison предупредила ведущих игроков о надвигающемся дефиците контроллеров. Проблема назревала уже давно, а нехватку комплектующих почувствуют не только компании, выпускающие твердотельные накопители PCIe 5.0, но и более массовые модели с интерфейсами PCIe 4.0 и PCIe 3.0. Похоже, речь идёт о дефиците материалов, необходимых для производства чипов NAND, а представители Phison уверяют, что делают всё возможное, чтобы не нанести рынку существенного урона. Руководство уже сделало предоплату поставщикам чипов NAND, пытаясь обеспечить наличие достаточного количества устройств на рынке, но избежать дефицита не удастся, поэтому следует готовиться к подорожанию готовой продукции. Инсайдеры полагают, что даже тот факт, что Phison внесла предоплату уже приведёт к росту цен на чипы NAND, а дефицит материалов окажет ещё больше влияние. Насколько точно подорожают SSD, сказать сложно, но многие производители давно ожидали удачного момента, поэтому попытаются компенсировать свои затраты и могут повысить цены непропорционально надвигающемуся дефициту.

Аналитики отмечают, что на рынке твердотельных накопителей наблюдается уменьшение спроса на твердотельные накопители. Многие заказы были сделаны ещё во времена полупроводникового кризиса и пришлись на пандемию коронавируса, когда спрос находился на максимальном уровне. Производители контроллеров и готовой продукции переоценили спрос, а в результате цены на твердотельные накопители упали до самых низких отметок за всю историю существования подобных продуктов. Предполагается, что в будущем стоимость 1 Гб SSD уже никогда не будет такой выгодной. Больше года производство превышало спрос, а снижение цен было основным способом стимулирования спроса. Производители стремились уменьшить количество выпускаемой готовой продукции, пытаясь сбалансировать предложение и спрос, но подобные действия не оказывали на ценообразование решающего влияния, поскольку всегда были те, кто наращивал производство. Похоже, дефицит контроллеров способен унять аппетиты производителей, а у потенциальных покупателей просто нет выбора. Эксперты советуют уже сегодня присмотреться к новому твердотельному накопителю, поскольку завтра может быть поздно. Цены неминуемо пойдут вверх, а значит у нас есть не так много времени на раздумья.

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Ну а сегодня мы видим, как на фоне приближающегося дефицита происходит сокращение запасов и уменьшение производства. Цены на твердотельные накопители стабилизировались и перешли к росту, хотя частично это может быть связано с подготовкой розничных магазинов к предстоящим скидкам в рамках «Чёрной пятницы» и других праздников. Некоторые популярные модели твердотельных накопителей, которые ранее были доступны по низким ценам, теперь стали редкостью на рынке, что привело к увеличению их стоимости и повышению спроса. Всё это радует производителей, которые больше года страдали от избыточного предложения. В мае Phison предупреждала о возможных последствиях для рынка из-за низких цен на NAND. Тогда представители компании указывали на то, что крупнейшие производители терпят значительные финансовые убытки. Ну а сегодня, когда наблюдается рост цен и приближается дефицит контроллеров, проблемы производителей SSD подходят к концу.