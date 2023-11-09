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Bublik1
В Южной Корее робот принял человека за коробку, что привело к гибели сотрудника предприятия
Проблема носит системный характер, поскольку речь идёт о нарушении норм безопасности работы с опасными механизмами

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В прессе то и дело можно услышать пессимистичные прогнозы аналитиков, рассказывающих о смутной эре ИИ. Оказывается, искусственный интеллект вот-вот вырвется на свободу, а после возьмёт под контроль все наши ресурсы и устроит на нашей планете самый настоящий геноцид человечества. Что любопытно, недавно такие опасения высказывал даже Илон Маск, но сегодня миллиардер и сам включился в гонку ИИ. При этом в фантастических фильмах мы можем увидеть, как роботы берут в руки оружие и начинают истреблять людей. Кто-то пишет, что такой сценарий никогда не станет реальным, тогда как другие уверяют, что роботы уже занимают наши рабочие места, а в будущем получат ещё больше прав. Как бы там ни было, но реальность далека от фильмов и книг, но опасные происшествия случаются. 

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Как стало известно, в Южной Корее зафиксирован трагический инцидент, в рамках которого погиб человек. Кто-то скажет, что сегодня в Секторе Газа гибнут тысячи людей, но в данном случае речь идёт не об убийстве себе подобных, а о смерти в результате действий робота. Оказывается, сотрудник цеха сельскохозяйственного сортировочного центра должен был проверить датчики промышленного робота. Он подошёл к сложному механизму и попытался выполнить свою работу. В этот момент робот загружал коробки с готовой продукцией в поддон, но по непонятной причине подхватил человека и нанёс ему ранения, не совместимые с жизнью. По данным предварительной экспертизы, машина совершила ошибку и перепутала человека с коробкой. Что странно, инцидента можно было избежать, если бы руководство выполнило свои обязательства и провело тестирование робота в запланированный строк. Журналисты узнали, что провести отладку и тесты механизма планировали ещё 6 ноября, но после обнаружили проблемы с датчиком и отложили операцию.

Инцидент случился в этот вторник вечером 7 ноября, поэтому можно сделать вывод, что меры безопасности оказались нарушены, а руководство разрешило нерабочему механизму выполнять свои задачи. При этом при осмотре робота его по какой-то причине не отключили, не говоря уже о том, что машина перепутала человека с коробкой. Не исключено, что речь идёт о старой серии, поскольку даже примитивные современные алгоритмы способны неплохо распознавать объекты. Местные журналисты пишут, что полиция намерена провести расследование в отношении руководителей службы безопасности сортировочного центра, чтобы выяснить, были ли допущены какие-либо нарушения в соблюдении стандартов безопасности при использовании робота.

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Неудивительно, что сразу же после инцидента владелец предприятия рассказал о планах создать более безопасный алгоритм работы с роботизированными механизмами. Похоже, бизнесмен опасается того, что полиция выявит значительные нарушения в работе сельскохозяйственного комплекса. Погибшему сотруднику было 40 лет, но это не первый случай, когда человек страдает от воздействия роботов. Так, в марте этого года в Южной Корее пятидесятилетний сотрудник компании по производству автомобильных запчастей получил серьёзные травмы в ходе контакта с индустриальным роботом. В обоих случаях виноват человек, поскольку речь идёт о нарушении регламентных норм, в рамках которых требуется отключать опасные механизмы при ремонте или настройке. Увы, но руководство предприятий и сами сотрудники часто игнорируют подобные нормы, поскольку отключение робота дорого обходится для бизнеса. Эксперты отмечают, что роботы становятся всё более сложными, но пока ожидать от них революции не приходится. Было бы куда лучше, если бы власти тех или иных стран наказывали нерадивых промышленников, вынуждая их чётко следовать регламенту и поддерживать безопасность на производстве. 

#роботы #интересное #истории
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