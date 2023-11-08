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Bublik1
Apple приостановила разработку iOS 18 и macOS 15 из-за ошибок и дыр в безопасности
Пауза затянется на неделю, но может продлиться и дольше

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Если немного покопаться в истории мобильных операционных систем, то можно сделать вывод, что Android всегда был дырявым решетом. ОС имела массу дыр и уязвимостей, а со временем проблема становилась всё более очевидной. Google добавляла новые технологии, расширяла функционал, но так и не смогла решить проблему с кривым кодом, огромным количеством ошибок и безопасностью. Но если всё это присуще так называемой «чистой» версии мобильной ОС, то у большинства производителей смартфонов на Android всё ещё хуже. Всё дело в том, что к базовым ошибкам добавляются уникальные особенности той или иной оболочки, поэтому хакеры то и дело эксплуатируют кривые разработки популярных прошивок. На этом фоне iOS долгое время считалась чуть ли не образцовой операционной системой, но в последнее время качество хромает и здесь. Количество ошибок превышает все допустимые пределы, а всё это ставит пользователей в сложное положение. 

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Похоже, в Apple знают о проблемах, с которыми столкнулись пользователи, поскольку сегодня стало известно о планах яблочной корпорации временно приостановить разработку новых версий операционных систем. Речь идёт о мобильной iOS 18 и настольной macOS 15. Оказывается, количество уязвимостей, наблюдаемых на обеих платформах, настолько велико, что требует незамедлительно участия специалистов. При этом проблемы долго накапливались, поэтому Apple сосредоточит усилия программистов именно на повышении стабильности и производительности. Напомним, последние версии iOS и macOS были выпущены всего несколько месяцев назад, а именно: iOS 17 и macOS 14 появились в свободном доступе в сентябре 2023 года. Ещё до официального выхода было ясно, что обе операционные системы содержат недоработки и ошибки, а причина в том, что Apple выпускает новые версии каждый год. Похоже, такой темп оставляет недостаточно времени для тщательной отладки, что приводит к частым жалобам пользователей на нестабильность и снижение производительности устройств.

Обычно Apple представляет новые версии своих операционных систем на конференции WWDC в начале лета. Это позволяет провести массовое бета-тестирование. За несколько месяцев пользователи отлавливают значительную часть ошибок, но залатать все дыры у энтузиастов и специалистов компании не выходит. По данным Bloomberg, Apple уведомила своих сотрудников о возможном переносе релизов iOS 18 и macOS 15. В настоящее время точные сроки остаются неясны, поэтому делать выводы слишком рано. Главная цель данной инициативы заключается в том, чтобы дать разработчикам как можно больше времени для устранения ошибок на обеих платформах. Apple планирует добиться исправления основных проблем, вызывающих проблемы с производительностью и неожиданными сбоями приложений, а после вновь начать работу над iOS 18 и macOS 15. Что любопытно, пауза в разработке новых версий операционных систем будет длиться всего неделю. Эксперты не исключают, что количество накопившихся проблем не позволит уложиться в указанные сроки, поэтом существует вероятность, что заморозка продлиться и дольше. 

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Известно, что недавно Apple завершила работу над версиями iOS 18 и macOS 15. Вот только обе операционные системы содержат слишком много ошибок, которые требуется исправить, прежде чем продукты будут готовы к стабильному релизу. К слову, на момент подготовки этого материала, Apple уже выпустила несколько обновлений для iOS 17, которые должны были исправить большую часть ошибок. Например, в iOS 17.1 были исправлены проблемы с выгоранием экрана на iPhone 15 и чувствительностью клавиатуры. Новые iPhone 15 и iPhone 15 Pro столкнулись с ошибкой, вызывающей цикличную перезагрузку при попытке перенести данные с предыдущего iPhone. Как уже указывалось выше, iOS 17 была официально выпущена 18 сентября 2023 года. За это время она получила целых 5 патчей: iOS 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.1 и 17.1.1. В прошлом году iOS 16 также получила пять обновлений в течение двух месяцев с момента выпуска в сентябре 2022 года. В то время как iOS 15 и iOS 14 имели четыре обновления за аналогичный период, а iOS 13, выпущенная в 2019 году, получила восемь обновлений. Платформа macOS Sonoma, выпущенная 26 сентября 2023 года, уже успела получить одно обновление (14.1). Большое количество ошибок вызывает раздражение у пользователей, поэтому нет ничего удивительного в том, что Apple стремится снять напряжение в рядах фанатов. 

#apple #ios 18 #macos 15
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