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В РФ до 10 раз поднимут штрафы за утечку персональных данных – кто сливает личную информацию россиян
Законопроект прошёл первое чтение и получил ряд поправок

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Сегодня положение личных данных в интернете напоминает Дикий Запад. Международные гиганты обслуживают интересы десятков и сотен миллионов пользователей, а в итоге в сеть то и дело попадает конфиденциальная информация. Порой за деньги можно узнать паспортные данные любого человека, адрес проживания, кредитную историю и многие другие факты, которые должны быть защищены по закону. Увы, но законы здесь не работают, а проблема носит глобальный характер. Рано или поздно правительства разных стран смогут взять происходящее под контроль, а пока вводятся дополнительные меры, позволяющий снизить соблазн продавать третьим лицам данные миллионов пользователей. 

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Как стало известно, российские власти предлагают ужесточить наказания за утечку персональных данных граждан страны. Правительство выразило поддержку предложения о повышении штрафов за неосторожное обращение с чувствительной информацией, включая биометрические данные. Последние никак нельзя изменить, а значит подобные утечки крайне опасны для конкретного пользователя. К примеру, адрес электронной почти и телефон с паролями всегда можно изменить, а боиметрия останется с вами на всю жизнь. Согласно новой инициативе, предусмотрено финансовое наказание не только за утечки данных, но и за обработку персональной информации без письменного согласия её владельцев. В случае вступления новых мер в силу, размеры штрафов вырастут до 10-кратного значения и могут достигать 1.5 миллиона рублей. Как поясняют эксперты, многое будет зависеть от того, кто именно совершил правонарушение. 

К примеру, физические лица будут вынуждены заплатить до 15 тысяч рублей по сравнению с текущими 6-10 тысячами рублей, а должностные лица уже до 300 тысяч рублей. В настоящее время максимальный штраф достигает 40 тысяч, поэтому повышение кажется действительно существенным. Но куда более высокие штрафы предусмотрены для юридических лиц. Сегодня штраф не превышает 150 тысяч, но в рамках новой инициативы сумма может увеличиться до 500 тысяч рублей. Важно отметить, что все эти санкции применяются исключительно к первому установленному и доказанному случаю нарушения закона. При повторных нарушениях размеры штрафов будут ещё более суровыми: до 30 тысяч рублей для физических лиц, до 500 тысяч рублей для должностных лиц и до 1.5 миллиона рублей для юридических лиц. Сообщается о том, что идея резкого увеличения размеров штрафов за утечку персональных данных была поддержана правительственной комиссией по законодательной деятельности. Авторами новой инициативы выступили несколько чиновников, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Ирины Яровой. Председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев сообщил, что инициатива в настоящее время находится на стадии подготовки ко второму чтению в Государственной Думе. Он также отметил, что законопроект был частично пересмотрен, но конкретные изменения в размерах штрафов не были раскрыты.

О полной поддержке проекта заявил Департамент информационных технологий Правительства России. В своём отзыве ведомство указало, что в настоящее время биометрические данные используются для осуществления целого ряда юридически значимых действий, включая открытие банковских счетов и заверение документов у нотариуса. Утечки персональных данных в России стали проблемой, а многие операторы данных не соблюдают оговорённый в законодательстве уровень безопасности. Примером тому служит ситуация со Сбербанком, который в 2019 году допустил утечку чувствительной информации 60 миллионов своих клиентов, а в 2023 году оказался виновен в утечке данных более чем 47 миллионов участников программы лояльности «Сберспасибо». Подобные инциденты имеют место и в других компаниях. Например, в сервисах доставки еды, у интернет-провайдеров и дочерних компаниях мобильных операторов. За первое полугодие 2023 года операторы персональных данных слили в интернет более 200 миллионов записей о россиянах, что было подтверждено статистикой Роскомнадзора.

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При этом наблюдается постоянное увеличение количества утечек персональных данных. Оказывается, в 2022 году число утечек увеличилось в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. Это затронуло почти 100 миллионов человек, что составляет две трети населения России. Ясно, что указанные штрафы не испугают крупные компании, а вот для среднего и малого бизнеса они могут быть критичными. Особенно, если учитывать накопительную систему штрафов. 

#законы #личные данные
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