Canon представила новое оборудование для производства полупроводников по 5-нм нормам

Технологии не стоят на месте, а лидеры то и дело меняются местами. Ещё совсем недавно беспрекословным авторитетом пользовалась Intel, а сегодня эта американская компания оказалась в роли догоняющей. Руководство Intel намерено догнать и перегнать конкурентов, наладив выпуск процессоров по 2-нм технологическому процессу (18A), отставая на несколько поколений от тайваньской TSMC. Есть ещё Samsung, но проблема сводится даже не к тому, кто быстрее освоит выпуск чипов по новому технологическому процессу, а какое оборудование для этого использовать. Если вы не в курсе, то большую часть рынка занимает ASML, которая смогла монополизировать полупроводниковую отрасль за короткий срок. Ещё недавно считалось, что у нидерландской компании нет конкурентов, но совершенно неожиданно в дело вступил новый игрок.

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Как принято говорить: всё новое – это хорошо забытое старое. Похоже, такая поговорка неплохо отражает смысл происходящего, поскольку недавно на рынок полупроводников вышла Canon. Японская компания запустила поставку нового оборудования, предназначенного для производства микросхем, позволяющего выпускать чипы по 5-нм нормам. У ASML есть и более продвинутые экземпляры, но всё дело в деталях, которые порой имеют большее значение, чем голые цифры. Как выяснилось, Canon предлагает коммерческие поставки литографического оборудования, стоимость которого в 10 раз меньше, чем аналогичные решения ASML. При этом речь не идёт о субсидировании и попытке демпингового давления на конкурента, о чём сообщил глава японской компании Фудзио Митараи. По его словам, тот факт, что цену одного литографа ASML можно приобрести целых 10 литографов Canon, не должен никого удивлять. Оказывается, конечная стоимость зависит от целого ряда факторов, ну а технологии, которые используют японские инженеры, просто дешевле. При этом Митараи отметил, что ценовая политика на новое оборудование требует дальнейшего уточнения. Неясно, говорит ли это о том, что литографы в будущем подорожают, или нам намекают на дальнейшее удешевление.

Как уже было сказано выше, ASML является признанным лидером мирового рынка оборудования для литографии с общей долей порядка 90%. По оценкам экспертов новое оборудование производства Canon представляет серьёзную угрозу для доминирования ASML. Как оказалось, такое железо не только доступнее по цене, но и экономичнее в плане энергопотребления, что делает его крайне привлекательным для потенциальных клиентов. В качестве примера приводится базовая установка Canon FPA-1200NZ2C. Так, основное её отличие от аналогов ASML заключается не только в более низкой стоимости и экономичности, но также в использовании другой технологии производства полупроводников. В то время как ASML использует литографию с использованием глубокого и экстремального ультрафиолета (DUV, EUV), Canon предлагает так называемую «нанопечатную литографию» (NIL). Японская компания активно развивает эту технологию с 2014 года, а начало разработок было положено после покупки стартапа Molecular Imprints, имевшего перспективные разработки в этой области.

Известно, что технология NIL позволяет избежать необходимости использования оптической системы для передачи изображения, что обеспечивает более точную и экономичную печать. Теоретически, NIL может создавать сложные двухмерные или трёхмерные схемы всего за один проход, что сильно снижает конечную стоимость производства. Ну и при всех своих преимуществах новая технология имеет некоторые недостатки. Дело в том, что классическая фотолитография позволяет обрабатывать целые пластины одновременно, что значительно увеличивает скорость производства. NIL точная, экономная и энергоэффективная, но производство чипов на её основе занимает много времени, что может разочаровать потенциальных клиентов. Так, если у производителя не будет задачи быстро вывести на рынок новый продукт, то действительно можно сэкономить, но для прорывных решений подобная технология не годится. Не стоит забывать, что NIL-литография более чувствительна к наличию частиц и примесей, что может привести к дефектам и снижению производительности процесса. Требуется строгое управление процессами и высокая степень чистоты помещения, а иначе готовая продукция окажется нерабочей.

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Эксперты констатируют, что любая конкуренция на рынке – это хорошо, но в данном случае станет ли оборудование Canon популярным решит рынок. Считается, что японская компания уже передала тестовые экземпляры своих литографов ключевым производителям полупроводников. Скорее всего, подобное оборудование не будет экспортироваться на китайский рынок, поэтому пока неясно, на что рассчитывает Canon. Аналитики полагают, что в ближайшие годы спрос на полупроводники повышаться не будет, поэтому в настоящее время перспективы NIL-литографии кажутся туманными.