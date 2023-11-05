Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Польша намеренно уничтожает украинскую экономику, а потери несёт немецкий бизнес и бюджет ЕС
О скрытой экономической атаке со стороны Варшавы рассказали журналисты Der Spiegel

реклама

Может показаться, что Польша стала самым большим другом Украины. Сразу же после начала СВО на территории этой страны разместились склады с оружием для ВСУ, ремонтные мастерские и цеха, занимающиеся модернизацией танков и другой бронированной техники. Именно сюда доставляется повреждённая на передовой техника, а сама Польша передала Украине значительное объёмы оружия. В Варшаве стараются не афишировать, что за всё было уплачено из европейских фондов, и обывателю кажется, что дружба между странами будет вечной.

Именно поэтому в Европе так удивились недавней размолвке между правящими элитами Украины и Польши, хотя знающие люди отмечают, что на самом деле ни о какой дружбе речь не идёт. Польша давно вынашивает идею получить часть украинских территорий, а сегодня она планомерно уничтожает экономику соседней страны, совершая довольно агрессивные действия. Возможно, если бы не боевые действия, то в Киеве тут же обратились бы в различные международные инстанции, но в данной ситуации Зеленскому нет дела до местного бизнеса.  

реклама

Прежде всего нужно понимать, что, несмотря на боевые действия, многие украинские предприятия не прекращали работу. Российская армия не наносит ударов по объектам, где нет складов с оружием, техникой и не содержится личный состав ВСУ, поэтому многие заводы исправно отправляют продукцию на экспорт.

Вот только так было ещё совсем недавно, ведь в последнее время всё больше компаний жалуется на продолжительные таможенные процедуры на польско-украинской границе. Немецкий журнал Der Spiegel попробовал разобраться в проблеме и сделал вывод, что таким образом находящаяся в более выгодном положении Польша стремиться уничтожить конкуренцию в Украине. Ничего личного, только бизнес, ведь там осознают, что рано или поздно конфликт завершится, а значит нужно подорвать эффективность украинского бизнеса уже сегодня. Приводится любопытный пример. Так, немецкая компания Leoni, имеющая заводы на Украине, обвиняет польских пограничников в задержках на границе, которые угрожают рабочим местам 5500 украинцев, работающих на немецкую фирму. По данным Der Spiegel, время ожидания для грузовиков из Украины на границе за неделю значительно увеличилось. В октябре грузовики компании, специализирующейся на производстве автомобильной проводки, ожидали таможенного досмотра в среднем 11 дней и 13 часов, в то время как в августе ожидание редко превышало 5 часов от подачи заявки на досмотр до прохождения границы.

Для немецкой компании это серьёзная проблема. Один из руководителей Leoni заявил, что производство в Украине остаётся целесообразным, но только в том случае, если продукция может быть доставлена в Германию в течение 5-12 дней. Вот только если ситуация на границе не улучшится, компания вынуждена будет задуматься о релокации заводских мощностей. А это потеря тысяч рабочих мест, что снизит поступления в бюджет и выбросит людей на улицу. При этом не исключается, что вернуться обратно Leoni уже не захочет, поскольку пустующие цеха могут быстро разворовать местные или занять военные. В Der Spiegel считают происходящее полным абсурдом. Известно, что весь Европейский союз помогает Украине в стабилизации бюджета, оплате военных расходов и компенсации потерь от налоговых поступлений. Брюссель и Берлин активно поддерживают европейских инвесторов, вложивших свои средства в украинскую экономику. Но вместо того, чтобы помочь, Польша только ухудшает и без того сложное положение, что вынудит Европу дать Украине ещё больше денег за счёт собственных бюджетов. 

Имеют своё мнение и представители берлинской консалтинговой фирмы Berlin Economics. Там отмечают, что задержки на границе нельзя объяснить только увеличением грузопотока из-за уборки урожая и закрытия Черноморского экспортного пути для зерна. Статистика показывает, что количество досмотров со стороны польских пограничников не увеличилось, а сильно сократилось. В октябре польские пограничники пропустили намного меньше грузов, чем в предыдущем месяце. Журналисты Der Spiegel получил подтверждение озвученной выше информации от нескольких немецких компаний, которые утверждают, что польские чиновники намеренно задерживают проверку грузов. Один из немецких менеджеров, работающих с украинскими поставщиками, называет это скрытым саботажем польских таможенников. Сама польская таможня утверждает, что была вынуждена усложнить процедуру прохождения границы из-за увеличившейся контрабанды сигарет из Украины. Ясно, что немецкие предприниматели не удовлетворены подобными отговорками.

Издание Der Spiegel объясняет, что задержки вызваны давними конфликтами между Польшей и Украиной. Если ещё совсем недавно Польша стремилась помочь соседней стране, то сейчас ведёт себя совсем иначе. Противоречия между лидерами и многие другие вопросы оказываются нерешёнными, а наибольшую проблему представляет украинский аграрный экспорт. Закрытие границы для сельскохозяйственной продукции вызвало множество гневных заявлений со стороны киевских властей, тогда как в Польше не хотят жертвовать своим аграрным сектором для спасения украинских бизнесменов. Напомним, в конце лета текущего года Польша ввела эмбарго на импорт зерновых, а Украина даже намеревалась оспорить такое решение в ВТО. Несмотря на то, что Киев отозвал свою жалобу, напряжённость между странами осталась. Немецкий журнал отмечает, что Польша использует ситуацию на границе как средство давления

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время немецкие инвесторы ищут способы обхода польской таможни и перераспределяют свои ресурсы на Словакию и Румынию, но и там ситуация осложняется из-за перегрузки пограничных переходов. Der Spiegel отмечает, что положение может стать критически, поскольку недавно польские грузовики объявили о намерении блокировать пограничные переходы. Польским водителям грузовиков мешает конкуренция со стороны украинских дальнобойщиков, а в Германии сильно обеспокоены происходящим и требуют вмешательства надзорных органов ЕС. Проблема стала настолько горячей, что в рамках следующего заседания содружества будет основной и должна решаться в ту или иную сторону.

#украина #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В СМИ всё чаще говорят о заморозке конфликта в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
3
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
2
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
1
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
8
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
3
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
4
Как немецкие супермаркеты вводят покупателей в заблуждение, и почему продукты питания будут дорожать
2
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
Четвёртый патч для Baldur’s Gate 3 добавил поддержку AMD FSR 2.2 и возможность искупать своего персонажа
1
Показан Samsung Galaxy S24 Ultra
1
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
3
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
2
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
15
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
75
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
1
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
17
Тест и обзор кулера Alseye Thor N600-DT FDB
7
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2
F-14 Bombcat: как истребитель-перехватчик превратился в бомбардировщик
2

Сейчас обсуждают

nonses84
16:47
Да что ты этому сектанту объясняешь? Он только логотип огрызка видит сразу ссытся себе в трусы, своей же головы на плечах нет.
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
crazycat21
16:46
Честно, вот этого момента даже не знал. И в каком месте "швед" и "израилец" имеют общие корни?
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
Андрей Петров
16:37
Да понятно ж, что чипы требуются для военной техники. Страна под санкциями, не могут ж об этом открыто заявить. А то чипов спиленных с бытовой техники не хватает. Очень вероятно, что потом освоят милл...
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Eppius
16:36
Причем отвечает он конечно же всякую ахинею как и любой ИИ
Новый ИИ Илона Маска с юмором отвечает на любые вопросы по любым темам без ограничений
Апшеронский скакел
16:33
Asus ROG - это переодетый сисоник
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
HREN
16:29
Достаточно читать на английском тесты, особенно по ТТ, чтобы понять, какой треш эти БП. В списках нет нормальных БП кроме Квита (и то забыты его топы), нет ни Асуса, ни Сисоника, ни MSI, ни HOF - этих...
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
FelsheR-BAN100712
16:28
"Рано ему еще в пионеры!"
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Spike Rus
16:27
У моего племянника примерно аналогичный паровоз. Только там в тендере батарейки стоят, а сам он соединяется с паровозом помимо сцепки еще и разъемом. 4 пальчика (последовательно-парралельно) по итогу ...
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
REY_B_
16:24
Ну так, идеологическое размежевание между штатами уже достигло уровня разрыва. "Демократические помойки" живут исключительно за счёт наращивания госдолга. А с этим уже не проблемы, а катастрофа!
19FortyFive: США находятся на пороге возможной Гражданской войны
REY_B_
16:21
Ну так экономика посыпалась. А финансисты радостно пилят свеженапечатанные триллионы. Это очень сильно напоминает Германию 1920-х.
Компания Foxconn сообщила о снижении выручки в октябре на 4.6%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем