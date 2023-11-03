Компания Marathon заключила крупный договор на использование метана для добычи Биткоина

Если как следует разобраться в проблеме, то можно выяснить, что майнеров недолюбливают очень многие. В первую очередь эти ребята напрягают обычных потребителей электричества, ведь именно фермеры провоцируют дефицит мощностей во многих странах, что вынуждает власти экономить, либо принимать суровые меры, включая повышение тарификации. Недовольны и представители национальных банков, многие из которых полагают, что Биткоин представляет опасность для валюты той или иной страны. Крайне обеспокоены экологи, ведь мощность оборудования, подключённого к сети Биткоина, настолько огромна, что превосходит по потреблению большую часть европейских стран. При этом такой объём сжигается впустую, поскольку майнинг ничего не производит, если не считать вредные выбросы от работы электростанций. Некоторые фермерские компании переходят на чистую энергетику, но таких немного, а в большинстве майнеры использует энергию, добытую посредством сжигания углеводоров.

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Существуют претензии и у обычных пользователей, которые возмущены тем, что полупроводники дорожают или входят в фазу дефицита, а в целом вопросы к майнерам есть у многих. Ясно, что решить все проблемы одновременно не выйдет, но некоторые компании инвестируют средства в крайне любопытные проекты, потенциал которых может быть интересен человечеству. Например, крупный майнер из США Marathon, запустил пилотный проект по добыче криптовалюты с использованием возобновляемой энергии из метана, полученного с мусорных свалок. По словам представителей Marathon, данный проект входит в рамки более обширной инициативы, нацеленной на изучение потенциала использования метана с мусорных свалок в качестве источника электроэнергии для добычи криптовалют. Сообщается, что Marathon уже заключила партнёрское соглашение с компанией Nodal Power, специализирующейся на использовании возобновляемых источников энергии. Если пилотный проект оправдает ожидания, Marathon намерена расширить свою деятельность в этом направлении.

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Генеральный директор Marathon отметил, что метан просто остаётся на свалках, где постоянно образуется из органических отходов. Там он не востребован и попадает в воздух, ну а майнеры Биткоина имеют уникальную возможность превратить этот вредный газ в продуктивный источник чистой и возобновляемой энергии. Напомним, Marathon Digital является одной из крупнейших публичных компаний в США, специализирующихся на майнинге криптовалюты. У неё есть десятки тысяч устройств для добычи Биткоинов в Северной Дакоте, Огайо и Техасе. По данным BitcoinTreasuries, компания занимает второе место после MicroStrategy по количеству цифрового золота в своём портфеле. Напомним, метан представляет собой парниковый газ, который образуется в результате разложения органических веществ. Его теплосберегающий эффект превышает таковой у углекислого газа в 25 раз. По данным Программы ООН по окружающей среде (UNEP), выбросы метана в атмосферу в 80 раз более вредны, чем выбросы углекислого газа. В недавнем отчёте аудиторская компания KPMG выразила мнение, что объем сжигаемого метана в США и Канаде потенциально способен обеспечить всю энергию для сети Биткоина. Неясно, какой процент мощностей Marathon будет подключён к сети, энергия которой будет получена из метана. Компания не указывает, является ли способ более дорогим, чем солнечная или ветровая энергия, поэтому пока выяснить такие детали не представляется возможным.