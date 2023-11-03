Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Британскую активистку Black Lives Matter приговорили к 2.5 годам заключения за мошенничество
Со временем становится ясно, что речь идёт об обычных мошенниках, а не героях, сражающихся за права чернокожих

реклама

Многие даже не знают, но общественное движение Black Lives Matter (BLM) появилось ещё в 2013 году, а довольно долго активисты и рядовые члены организации кормились подножным кормом. Проще говоря, пожертвования давали только сами чернокожие, а бороться за права афроамериканцев приходилось с весьма ограниченными средствами. После смерти Джорджа Флойда к проблеме было приковано огромное внимание прессы, а в итоге движение стало настолько глобальным, что позволило верхушке организации стать довольно состоятельными лицами. О подобной проблеме предпочитают не говорить, а лучшие времена BLM сходят на нет. Похоже, пришло время расплаты, ведь недавно британский суд вынес приговор активистке движения Захре Салим, признав её виновной в мошенничестве и злоупотреблении средствами, собранными в рамках благотворительной кампании. Произошедшее уже вызвало большей резонанс в обществе, поскольку очень многие верили в непогрешимость лидеров BLM. 

реклама

Захра Салим была обычной 23-летней няней из Ромфорда. Она принимала активное участие в марше движения BLM в Бристоле 7 июня 2020 года. Этот марш привлёк внимание мировых СМИ после того, как участники акции сбросили с пьедестала статую исторической фигуры Эдварда Колстона, которого обвинили в работорговле. Кампания по сбору пожертвований, которую Захра создала на платформе GoFundMe, сначала планировалась для сбора денег на средства индивидуальной защиты от COVID-19. Неясно, планировала ли девушка изначально присвоить себе большую часть суммы, но благодаря скандалу со статуей и широкой огласке марша BLM, пожертвования оказались намного больше, чем ожидалось. В общей сложности было собрано более 32 000 фунтов или 3.6 миллиона рублей, которые должны были пойти на благотворительные цели. Средства предполагалось передать городской молодёжной организации Changing Your Mindset, которую возглавляла Захра. Организация предоставляла поддержку молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет через проведение еженедельных занятий, включая кулинарные уроки, советы по карьерному росту и работу с наставниками.

В какой-то момент стало ясно, что с деньгами происходит что-то непонятное, а в ходе следствия удалось установить, что Захра перевела собранные средства на свой личный счёт. После этого она целых 15 месяцев использовала их для оплаты личных расходов. За это время активистка совершила 2512 платежей, включая покупки техники (новенький iPhone и iMac), одежды, косметические процедуры, услуги такси и многое другое. Члены Changing Your Mindset неоднократно обращались к Захре с просьбами перевести средства для финансирования их деятельности, но она отказывалась под разными предлогами. В сентябре 2021 года, после того как другие члены BLM отправили Захре ультиматум, девушка неожиданно призналась, что потратила деньги, а виной всему её мозг, который допустил такое. Активистка согласилась с обвинениями суда, но заверяет, что и сама не понимает, как всё это произошло. В итоге денег нет, а 2.5-годичный срок за решёткой кажется ей слишком серьёзным наказанием. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судья Майкл Лонгман отметил, что Захра не планировала сразу совершать мошенничество, но воспользовалась возможностью использовать средства компании для своих личных нужд. Этот инцидент привёл к отмене запланированной образовательной поездки организации в Гану, а организация Changing Your Mindset оказалась на грани закрытия. Репутация организации пострадала, а проведение групповых занятий для местной молодёжи пришлось прекратить. Адвокат Захры заверил суд, что девушка не планировала заранее мошенничать, а её действия были результатом неосмотрительности и недальновидности. Суд признал, что часть расходов была связана с её работой в организации. Ну и как уже было сказано выше, постепенно мы видим развенчивание мифа о героической борьбе представителей BLM со злыми белыми мужчинами у власти. Например, уже доказано, что тот самый Джордж Флойд, с которого всё и началось, был обычным наркоманом. По результатам вскрытия стало ясно, что в его крови находилась смертельная доза наркотиков, тогда как никаких следов удушения на шее чернокожего обнаружить не удалось. При этом дело идёт медленно, ведь полицейский, которого обвинили в убийстве Джорджа Флойда, всё ещё за решёткой, а власти США продолжат отмечать сомнительный праздник. 

#интересное #black lives matter
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Call of Duty: Modern Warfare 3 потребует 213 Гб на SSD и видеокарту GeForce RTX 4070
Внутри Земли нашли исчезнувшую 4.5 млрд лет планету Тейя – где именно находится загадочная планета
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
27
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
58
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
20
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
41
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
7
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
109
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
18
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
5

Сейчас обсуждают

Igor Chulkov
03:58
Скоро галоши полетят выполнять ответственные щадания😁
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Igor Chulkov
03:58
Тока на ваши Челленджеры
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
unhurtable
03:43
Обычная глупость: не корпус стоит основных денег а мозги и прочая электроника, а они то с какого перепуга подешевеют?
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
VRoman
03:25
Приличный монитор для меня 4К+, 40+ дюймов и 120+ Гц. За $800 LG C2 на 42-дюйма был самым лучшим выбором за свои деньги.
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
Yilec
03:25
На RX 5600 XT нормально идет Alan Wake 2. Не шикарно, конечно, но вполне играбельно ~30-50FPS на средних настройках 1080p. Прогрузку текстур видел только раз - после того, как игра часа 2 побыла в све...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
DIP48
03:23
Несмотря на много крику и шуму, это был "погром", в результате которого по итогам похоже реально ни один еврей не пострадал ни физически, ни материально. Зато сколько было ора, какой пиар. Гевалт, з...
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
32Влад32
03:18
Такая победа еще аукнется евреям.
ЦАХАЛ полностью взял под контроль окраины палестинской автономии и окружил сектор Газа
Dimon1996
03:13
Классно под'еб@л.
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Кирилл Судаков
03:12
Лишь бы хохлов дохлых было больше.
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
syberroma
03:02
Только в его влажных эротических мечтах.
Глава СНБО Украины Данилов верит в то, что Россия «не способна» победить Украину военным путём
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем