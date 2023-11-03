Со временем становится ясно, что речь идёт об обычных мошенниках, а не героях, сражающихся за права чернокожих

Многие даже не знают, но общественное движение Black Lives Matter (BLM) появилось ещё в 2013 году, а довольно долго активисты и рядовые члены организации кормились подножным кормом. Проще говоря, пожертвования давали только сами чернокожие, а бороться за права афроамериканцев приходилось с весьма ограниченными средствами. После смерти Джорджа Флойда к проблеме было приковано огромное внимание прессы, а в итоге движение стало настолько глобальным, что позволило верхушке организации стать довольно состоятельными лицами. О подобной проблеме предпочитают не говорить, а лучшие времена BLM сходят на нет. Похоже, пришло время расплаты, ведь недавно британский суд вынес приговор активистке движения Захре Салим, признав её виновной в мошенничестве и злоупотреблении средствами, собранными в рамках благотворительной кампании. Произошедшее уже вызвало большей резонанс в обществе, поскольку очень многие верили в непогрешимость лидеров BLM.

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Захра Салим была обычной 23-летней няней из Ромфорда. Она принимала активное участие в марше движения BLM в Бристоле 7 июня 2020 года. Этот марш привлёк внимание мировых СМИ после того, как участники акции сбросили с пьедестала статую исторической фигуры Эдварда Колстона, которого обвинили в работорговле. Кампания по сбору пожертвований, которую Захра создала на платформе GoFundMe, сначала планировалась для сбора денег на средства индивидуальной защиты от COVID-19. Неясно, планировала ли девушка изначально присвоить себе большую часть суммы, но благодаря скандалу со статуей и широкой огласке марша BLM, пожертвования оказались намного больше, чем ожидалось. В общей сложности было собрано более 32 000 фунтов или 3.6 миллиона рублей, которые должны были пойти на благотворительные цели. Средства предполагалось передать городской молодёжной организации Changing Your Mindset, которую возглавляла Захра. Организация предоставляла поддержку молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет через проведение еженедельных занятий, включая кулинарные уроки, советы по карьерному росту и работу с наставниками.

В какой-то момент стало ясно, что с деньгами происходит что-то непонятное, а в ходе следствия удалось установить, что Захра перевела собранные средства на свой личный счёт. После этого она целых 15 месяцев использовала их для оплаты личных расходов. За это время активистка совершила 2512 платежей, включая покупки техники (новенький iPhone и iMac), одежды, косметические процедуры, услуги такси и многое другое. Члены Changing Your Mindset неоднократно обращались к Захре с просьбами перевести средства для финансирования их деятельности, но она отказывалась под разными предлогами. В сентябре 2021 года, после того как другие члены BLM отправили Захре ультиматум, девушка неожиданно призналась, что потратила деньги, а виной всему её мозг, который допустил такое. Активистка согласилась с обвинениями суда, но заверяет, что и сама не понимает, как всё это произошло. В итоге денег нет, а 2.5-годичный срок за решёткой кажется ей слишком серьёзным наказанием.

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Судья Майкл Лонгман отметил, что Захра не планировала сразу совершать мошенничество, но воспользовалась возможностью использовать средства компании для своих личных нужд. Этот инцидент привёл к отмене запланированной образовательной поездки организации в Гану, а организация Changing Your Mindset оказалась на грани закрытия. Репутация организации пострадала, а проведение групповых занятий для местной молодёжи пришлось прекратить. Адвокат Захры заверил суд, что девушка не планировала заранее мошенничать, а её действия были результатом неосмотрительности и недальновидности. Суд признал, что часть расходов была связана с её работой в организации. Ну и как уже было сказано выше, постепенно мы видим развенчивание мифа о героической борьбе представителей BLM со злыми белыми мужчинами у власти. Например, уже доказано, что тот самый Джордж Флойд, с которого всё и началось, был обычным наркоманом. По результатам вскрытия стало ясно, что в его крови находилась смертельная доза наркотиков, тогда как никаких следов удушения на шее чернокожего обнаружить не удалось. При этом дело идёт медленно, ведь полицейский, которого обвинили в убийстве Джорджа Флойда, всё ещё за решёткой, а власти США продолжат отмечать сомнительный праздник.