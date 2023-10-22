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Bublik1
Такер Карлсон: Флойд был обычным наркоманом, а движение BLM зарабатывает на его смерти
Несмотря на то, что медицинская экспертиза доказала тот факт, что в крови Флойда бала смертельная доза наркотиков, полицейский Дерек Шовин продолжает отбывать наказание за его убийство

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Немногие знают, что общественное движение Black Lives Matter (BLM) появилось ещё в 2013 году, оставаясь в тени долгое время. Скорее всего, если бы команде Байдена не были выгодны протесты по всей стране, активисты так бы и продолжили прозябать в безызвестности, влача существование на пожертвования от приходских школ и небезразличных прохожих.

Как известно, стремительная популярность BLM связана с убийством чернокожего, после чего протесты покатились по всему миру, включая Европу и Азию. К делу подключились крупные корпорации, рассказывающие о важности расового равенства, а известные актёры, политики и общественные деятели просто не могли пройти мимо. Сам старина Байден так проникся жизнями чернокожих, что даже решил встать на колени перед местными афроамериканцами и принести извинения за ужасные поступки белых людей. Поговаривают, что он даже поцеловал ботинок одного из присутствующих, благодаря чему популярность кандидата в президенты резко выросла, проложив ему путь в Белый дом. 

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Разобраться в этом вопросе решил Такер Карлсон, аудитория которого продолжает расти, несмотря на тот факт, что известный ведущий так и не смог найти себе работу на крупном телеканале. Давайте послушаем мнение Такера на этот счёт. По его словам, теперь, когда уже всем ясно, что вакцины не спасали от коронавируса, а Украина проигрывает России, пришло время рассмотреть проблему убийства Джорджа Флойда, ставшую триггером для значительных изменений в общественной жизни США. К примеру, все слышали, что чернокожий, который был выдающимся членом движения BLM, убит белым полицейским. Эта история долгое время широко распространялась в прессе, а произошедшее привело к декриминализации воровства, сокращению бюджета полиции и появлении нового федерального праздника 19 июня. Кроме того, этот случай привёл к осуждению полицейского по имени Дерек Шовин, который был признан расистом и получил значительный срок. 

По словам Такера, верить во всё это глупо, ведь есть крайне любопытные данные. Так, стоит обратить внимание на новое судебное разбирательство, которое в настоящее время проводится в округе Хеннепин, Миннесота. Дело было инициировано прокурором округа по имени Эми Суизи, которая подала в суд на своего коллегу. Это дело связано непосредственно с Джорджем Флойдом и Дереком Шовином и уже позволило опровергнуть многие неоспоримые доводы в пользу правомерности осуждения полицейского. Эми Суизи описывает беседу, которая состоялась сразу после смерти Джорджа Флойда с судебным медиком округа доктором Эндрю Бейкером. Он сказал, что не было никаких медицинских признаков удушения или асфиксии, как нет и свидетельств повреждения жизненно важных органов в области шеи. Мало того, официальная медицинская экспертиза говорит о том, что смерть Флойда вызвана его многолетним употреблением наркотиков и наличием убийственного количества фентанила в его организме в момент смерти.

Всё это доказывает, что произошедшее не было убийством, а самой обычной передозировкой наркотиками, что становится причиной смерти более чем 100 тысяч человек ежегодно в США. Медицинский эксперт однозначно подтвердил этот факт, а значит многие годы власти намеренно лгали, скрывая истинную природу произошедшего. Такер пытается понять, что будет после того, как правда раскрыта. Пожалуй, власти и все заинтересованные лица продолжат делать вид, что ничего не знают. Простой пример - администрация Байдена выпустила заявление, посвящённое дню рождения Джорджа Флойда. Так вот, несмотря на факты и неоспоримые доказательства, он все ещё рассматривается как мученик. Даже с учётом того, что мы знаем правду о его смерти, полицейский продолжает отбывать срок, а власти и не думают об его освобождении.

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Если ничего не изменится в самом американском обществе, а люди не начнут требовать от властей правды, то Дерек Шовин останется за решёткой до конца жизни, тогда как преступника и наркомана продолжат восхвалять и дальше. Особенно невыгодно тиражировать правду активистам BLM. Верхушка организации обогатилась и продолжает получать огромные деньги в виде пожертвований. Если общество узнает правду, поток средств иссякнет, а это плохо для бизнеса. 

#политика #интересное #общество
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