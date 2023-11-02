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Bublik1
Залужный признал ошибочными расчёты НАТО и предлагает расширить круг лиц, которых можно мобилизовать
Пока неясно, кого именно собирается отловить и отправить на передовую главком ВСУ

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Не секрет, что наступательная операция ВСУ зашла в тупик, а перспективы туманны. При этом инициатива постепенно переходит к российской стороне, а проблемы отсутствия авиации и дефицит снарядов окажут негативное влияние на успехи украинской армии уже совсем скоро. Вот только если недавно главные проблемы киевских властей заключались в противостоянии с российской армией, то уже сегодня становится очевидно, что США не могут поставлять оружие Украине и Израилю одновременно. Конфликт на Ближнем востоке грозит перерасти из локального в региональный, а в этом случае интересы Зеленского будут принесены в жертву. В целом, есть и другие сложности, о которых рассказал главком ВСУ Залужный журналистам The Economist. 

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Генерал проводит исторические параллели с Первой мировой, рассказывая об окопном противостоянии и неразрешимыми вызовами, стоящими перед украинской армией. В своём анализе ситуации, главнокомандующий украинской армии пришёл к выводу, что планирование контрнаступления имело фундаментальные ошибки. Подход, основанный на стандартах и методах, принятых в армиях стран НАТО и математических расчётах, казался эффективным. Согласно этим планам, украинская армия должна была достичь Крыма в течение четырёх месяцев. Но реальное положение дел было другим, а значит теория оказалась далека от практики. Так же, как и во времена Первой мировой, высокий уровень технологий стал преградой на пути к успеху. Генерал начал сомневаться в компетенции некоторых командиров и проводил их замены, затем начал сомневаться в самих солдатах, перемещая их между различными бригадами. Но источник проблемы был не только в командовании, что сегодня признал сам Залужный.

Сущность проблемы заключалась в том, что обе стороны видели действия друг друга в реальном времени. Чтобы выбраться из этого тупика, необходимо было внести что-то совершенно новое, аналогичное открытию пороха, приписываемого китайцам. Главнокомандующий подчеркнул, что необходимы радикальные изменения в подходе. Далее он выразил серьёзную озабоченность относительно последствий длительного позиционного конфликта для Украины в целом. По мнению генерала, происходящее истощает ресурсы и потенциал украинского государства. Залужный полагает, что в какой-то момент вдруг станет ясно, что в стране просто нет людей, способных продолжать борьбу. Важно отметить, что главнокомандующий ВСУ не упомянул в статье о возможных последствиях прекращения финансовой и военной поддержки со стороны Запада, что может быстро привести к быстрому поражению украинской армии и потере значительных территорий.  

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Похоже, подобные объяснения не сильно интересуют ребят в Белом доме, а давление на украинские власти продолжается. Ожидается очередной виток активного противостояния в 2024 году, ну а пока сам Залужный несмело говорит о необходимости изменений в законодательство. Главком ВСУ уверен в том, что в стране назрела необходимость расширения круга граждан, подлежащих мобилизации. Он отметил, что рассматривается возможность призыва граждан определённых профессий для участия в мобилизации в украинской армии. На данный момент неясно, кого именно Залужный собирается включить в списки призыва, но учитывая, что в украинскую армию мобилизуются даже инвалиды, предполагается, что мобилизация может затронуть широкий круг граждан, пойманных на улицах городов. В Киеве уже не раз озвучивали инициативу начать призыв женщин, но пока воздерживаются от подобной идеи. Наиболее радикальные политики указывают на гендерное равенство, а недавно был введён запрет на выезд из страны женщин, имеющих медицинское образование. 

#сво #всу #залужный
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