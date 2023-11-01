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Западные аналитики отмечают, что санкции оказали минимальное влияние на российский рынок потребительских товаров. За счёт параллельного импорта удалось наладить беспрепятственные поставки электроники, тогда как на место многих европейских и американских брендов пришли китайцы и турки. Дефицита товаров на полках магазинов нет, а вот с доступом к технологиям возникли некоторые сложности. В результате принято решение создать собственную полупроводниковую программу, включающую получение редких материалов с уникальными характеристиками и создание литографического оборудования для выпуска чипов. Минобороны рапортует об увеличении высокоточного оружия и танков, тогда как к гражданской авиации возникли вопросы. Всё дело в том, что ключевые игроки на мировом рынке заблокировали поставки новых лайнеров, а также отказались обслуживать ранее закупленные самолёты несмотря на действующие и уже оплаченные контракты. В итоге частично проблема была решена по иранской схеме, но этого явно недостаточно.
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В какой-то момент было принято решение создать собственный самолёт, ну а сегодня широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М совершил свой первый полёт. Информацией поделился вице-премьер и главы Минпромторга, а заявление опубликовано пресс-службой ведомства. Денис Мантуров подчеркнул важность этого события, отметив, что это является ярким примером выдающихся навыков отечественных конструкторских бюро и авиационных заводов. Фактически, подобное событие состоялось только благодаря санкциям, ведь есть все основания полагать, что отечественные инженеры не получили бы достаточно денег и стимулов для совершения прорыва. Ил-96-400М представляет собой улучшенную версию модели Ил-96-300, отличающуюся удлинённым фюзеляжем до 9.35 метра и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вместимость этого воздушного судна составляет до 370 пассажиров, а максимальная дальность полёта достигает 8100 километров. Мантуров отметил, что новый самолёт не только сохранил высокие характеристики своего предшественника, но и обладает новыми возможностями в области транспортировки и эксплуатации.
Всё это было достигнуто благодаря современному пилотажно-навигационному и радиооборудованию, разработанному на отечественных компонентах, что повышает уровень безопасности и надёжности. Кроме того, благодаря инновационным решениям в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта, обеспечивается высокая операционная эффективность. Тестовый полёт проходил на высотах до 2000 метров, со скоростью до 390 км/час и длился 26 минут. В ходе полёта проводились проверки устойчивости и управляемости воздушного судна, а также испытывались различные системы, включая силовую установку и радиотехнические средства для посадки. Программа испытаний прошла в штатном режиме, подтверждая надёжную работу российских систем и оборудования, произведённых на предприятиях госкорпорации «Ростех».
Экипаж включал командира и главного пилота ПАО «Ил», заслуженного лётчика-испытателя Сергея Сухаря, а также заслуженных лётчиков-испытателей Игоря Зинова и Сергея Горемыкина, бортинженера-испытателя первого класса Павла Литвякова и бортового электрика-испытателя Дмитрия Семенова. Гендиректор ОАК, Юрий Слюсарь, отметил, что корпорация уже представила ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а новый дальнемагистральный Ил-96-400М позволит развить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что первый полет Ил-96-400М подтверждает наличие в российской промышленности необходимых технологий для производства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Он также отметил, что этот самолёт способствует грузовым авиаперевозкам и обеспечению доступности различных регионов. Ключевой момент состоит в том, что речь идёт о лайнере, который на 100% собран из российских комплектующих и не включает иностранных технологий.
Российские эксперты восторженно пишут о первом полёте российского лайнера Ил-96-400М, в котором каждая деталь произведена на отечественных предприятиях. Прежде всего стоит понимать, что речь идёт о широкофюзеляжном авиалайнере, салон которого имеет ширину более 5 метров. В настоящее время всего лишь три компании на планете способны строить такие лайнеры: Boeing, Airbus и ОАК России. Никто больше не владеет этой уникальной технологией. Через 5-10 лет, возможно, Китай присоединится к этой элитной тройке, но даже у Поднебесной нет своего собственного современного авиадвигателя, способного поддерживать такие гигантские самолёты в воздухе. Следует помнить, что двигатель – это сердце любого самолёта и высокотехнологичный компонент, создание которого доступно всего лишь нескольким странам. Для гражданской авиации, например, реактивные двигатели могут быть разработаны и произведены только США, Великобританией и Россией. Даже Франция, с компанией SNECMA, для разработки двигателей гражданских лайнеров вынуждена сотрудничать с США (ранее с Россией). Как уже было сказано, даже Китай, стремительно развивающийся в индустриальном плане, пока полностью зависит от импорта двигателей, а это не изменится в ближайшем будущем. Таким образом, если США введут санкции аналогичные тем, которые сегодня затрагивают Россию, Китай будет не в состоянии выпускать ни один авиалайнер. Эксперты делают вывод, что сегодня Россия остаётся ключевым игроком в поддержании баланса в этой сфере и не допускает монополии со стороны Запада. Это одна из причин, по которой западные страны так настойчиво пытались прекратить сотрудничество между Россией и Украиной (речь о заводе «Заря» в Украине, который ранее поставлял турбины и другую продукцию в РФ). В итоге Россия не только сохранила технологическую базу, но и смогла совершить самый настоящий рывок.