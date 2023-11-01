Лайнер на 100% состоит из российских комплектующих

Западные аналитики отмечают, что санкции оказали минимальное влияние на российский рынок потребительских товаров. За счёт параллельного импорта удалось наладить беспрепятственные поставки электроники, тогда как на место многих европейских и американских брендов пришли китайцы и турки. Дефицита товаров на полках магазинов нет, а вот с доступом к технологиям возникли некоторые сложности. В результате принято решение создать собственную полупроводниковую программу, включающую получение редких материалов с уникальными характеристиками и создание литографического оборудования для выпуска чипов. Минобороны рапортует об увеличении высокоточного оружия и танков, тогда как к гражданской авиации возникли вопросы. Всё дело в том, что ключевые игроки на мировом рынке заблокировали поставки новых лайнеров, а также отказались обслуживать ранее закупленные самолёты несмотря на действующие и уже оплаченные контракты. В итоге частично проблема была решена по иранской схеме, но этого явно недостаточно.

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В какой-то момент было принято решение создать собственный самолёт, ну а сегодня широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М совершил свой первый полёт. Информацией поделился вице-премьер и главы Минпромторга, а заявление опубликовано пресс-службой ведомства. Денис Мантуров подчеркнул важность этого события, отметив, что это является ярким примером выдающихся навыков отечественных конструкторских бюро и авиационных заводов. Фактически, подобное событие состоялось только благодаря санкциям, ведь есть все основания полагать, что отечественные инженеры не получили бы достаточно денег и стимулов для совершения прорыва. Ил-96-400М представляет собой улучшенную версию модели Ил-96-300, отличающуюся удлинённым фюзеляжем до 9.35 метра и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вместимость этого воздушного судна составляет до 370 пассажиров, а максимальная дальность полёта достигает 8100 километров. Мантуров отметил, что новый самолёт не только сохранил высокие характеристики своего предшественника, но и обладает новыми возможностями в области транспортировки и эксплуатации.

Всё это было достигнуто благодаря современному пилотажно-навигационному и радиооборудованию, разработанному на отечественных компонентах, что повышает уровень безопасности и надёжности. Кроме того, благодаря инновационным решениям в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта, обеспечивается высокая операционная эффективность. Тестовый полёт проходил на высотах до 2000 метров, со скоростью до 390 км/час и длился 26 минут. В ходе полёта проводились проверки устойчивости и управляемости воздушного судна, а также испытывались различные системы, включая силовую установку и радиотехнические средства для посадки. Программа испытаний прошла в штатном режиме, подтверждая надёжную работу российских систем и оборудования, произведённых на предприятиях госкорпорации «Ростех».

Экипаж включал командира и главного пилота ПАО «Ил», заслуженного лётчика-испытателя Сергея Сухаря, а также заслуженных лётчиков-испытателей Игоря Зинова и Сергея Горемыкина, бортинженера-испытателя первого класса Павла Литвякова и бортового электрика-испытателя Дмитрия Семенова. Гендиректор ОАК, Юрий Слюсарь, отметил, что корпорация уже представила ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21, а новый дальнемагистральный Ил-96-400М позволит развить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что первый полет Ил-96-400М подтверждает наличие в российской промышленности необходимых технологий для производства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Он также отметил, что этот самолёт способствует грузовым авиаперевозкам и обеспечению доступности различных регионов. Ключевой момент состоит в том, что речь идёт о лайнере, который на 100% собран из российских комплектующих и не включает иностранных технологий.

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Российские эксперты восторженно пишут о первом полёте российского лайнера Ил-96-400М, в котором каждая деталь произведена на отечественных предприятиях. Прежде всего стоит понимать, что речь идёт о широкофюзеляжном авиалайнере, салон которого имеет ширину более 5 метров. В настоящее время всего лишь три компании на планете способны строить такие лайнеры: Boeing, Airbus и ОАК России. Никто больше не владеет этой уникальной технологией. Через 5-10 лет, возможно, Китай присоединится к этой элитной тройке, но даже у Поднебесной нет своего собственного современного авиадвигателя, способного поддерживать такие гигантские самолёты в воздухе. Следует помнить, что двигатель – это сердце любого самолёта и высокотехнологичный компонент, создание которого доступно всего лишь нескольким странам. Для гражданской авиации, например, реактивные двигатели могут быть разработаны и произведены только США, Великобританией и Россией. Даже Франция, с компанией SNECMA, для разработки двигателей гражданских лайнеров вынуждена сотрудничать с США (ранее с Россией). Как уже было сказано, даже Китай, стремительно развивающийся в индустриальном плане, пока полностью зависит от импорта двигателей, а это не изменится в ближайшем будущем. Таким образом, если США введут санкции аналогичные тем, которые сегодня затрагивают Россию, Китай будет не в состоянии выпускать ни один авиалайнер. Эксперты делают вывод, что сегодня Россия остаётся ключевым игроком в поддержании баланса в этой сфере и не допускает монополии со стороны Запада. Это одна из причин, по которой западные страны так настойчиво пытались прекратить сотрудничество между Россией и Украиной (речь о заводе «Заря» в Украине, который ранее поставлял турбины и другую продукцию в РФ). В итоге Россия не только сохранила технологическую базу, но и смогла совершить самый настоящий рывок.