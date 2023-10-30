В Германии нашли очередной повод не поставлять Киеву ракеты Taurus

Неясно, сколько точно ракет Storm Shadow Украина получила от своих союзников по НАТО, но даже спустя многие месяцы продолжают осуществляться запуски подобного оружия. При этом единственным носителем крылатых ракет выступает советский бомбардировщик Су-24. В последние месяцы российские ВКС устроили настоящую охоту на подобные самолёты, но ВСУ удаётся прятать некоторые из них на дальних аэродромах в западных областях страны. Если использовать официальную статистику, то бомбардировщики у Украины должны были давно закончится, но самолёты всё ещё летают, а в Киеве продолжают настаивать на получении немецких Taurus KEPD 350. Зеленский не раз требовал от Берлина передачи крылатых ракет, но идея встретила ожесточённое сопротивление в правительстве Германии. По информации журналистов Die Welt, этому есть вполне резонные объяснения. Так, Шольц ещё в начале октября заявил, что не готов решиться на такой шаг, опасаясь возможных обострений или расширения конфликта. В качестве главной причины тогда высказывались опасения относительно бесконтрольного применения ракеты для ударов по российским городам. Украинское командование уверяет, что ничего подобного делать не будет, но в Германии следят за тем, куда летят Storm Shadow, поэтому не спешат расставаться со своими ракетами.

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Несмотря на это давление на Шольца не ослабевает, а значит приходится придумывать новые отговорки. Похоже, в Германии нашли очередное оправдание тому, что ракеты до сих пор не поставлены в Киев. В Die Welt пишут, что немецкие власти уверяют, что даже если и согласятся на отправку ракет сегодня, то потребуется много месяцев, прежде чем ВСУ смогут Taurus использовать. Так, для начала нужно обучить военнослужащих навигации и интегрировать ракеты в используемые боевые системы, о чём завил глава производственной компании Taurus Systems, Йоахим Кнопф. Например, вооружение может быть использовано на бомбардировщиках Су-24, вот только чаще всего процесс интеграции в боевую платформу занимает от одного года до полутора лет. Кнопф в целом не против поставок, но ничего не может сделать, ведь никакого смысла в передаче немецких ракет нет.

Проще говоря, даже если крылатые ракеты сегодня уедут в Киев, то применить их ВСУ сможет ещё очень нескоро. Напомним, Taurus имеют дальность поражения более 500 километров, а значит по этому показателю они не только не уступают, но и превосходят французские и британские аналоги Scalp и Storm Shadow. С помощью Taurus Киев сможет атаковать цели в Крыму, а также наносить удары по расположенным в глубине России лагерям обеспечения. Ракеты обладают повышенной пробивной способностью и заточены под бетонные сооружения, расположенные на глубине нескольких метров. Одновременно с этим немецкие журналисты утверждают, что если в итоге соответствующее политическое решение и будет принято, то дальность полёта ракет будет сильно ограничена. Речь идёт о технологии под названием «геозонирование», позволяющей установить ограничения на использование оружия в определённых территориях. По неполной информации, на данный момент из 600 ракет Taurus, которые были выпущены, в рабочем состоянии находятся только 150 единиц. Это значит, что ракет мало даже для немецкой армии, не говоря уже о помощи Украине.

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Именно поэтому многие аналитики уверены, что для начала власти Германии должны решиться на восстановление производства, разместив новый заказ. Вот только даже в этом случае потребуется как минимум год. Всё тот же Йоахим Кнопф уверяет, что дело это сложное, поэтому ожидать быстрой поставки Taurus в Украину не приходится. Добавим, что пока канцлер не решился на возобновление производства ракет, поэтому перспективы отправки подобного оружия Киеву выглядят крайне туманно.