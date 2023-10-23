Похоже, речь идёт о совершенно другом типе барражирующего боеприпаса

Сегодня появилась информация о том, что Россия впервые применила новые дроны-камикадзе. Что примечательно, речь идёт о массированной атаке, а украинские паблики фиксируют другую форму беспилотников, меньшие размеры и отличия по звучанию двигателей. К примеру, если привычные Герань-2 больше напоминали по звуку приближающийся мопед, то теперь слышится что-то похожее на газонокосилку. Информации всё ещё слишком мало, чтобы делать окончательные выводы, поэтому обратимся к экспертам, которые попытались разобраться в проблеме.

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Начнём с того, что барражирующие боеприпасы Герань-2 до сих пор используются для атак на военные объекты ВСУ. Предполагается, что снижение их количества связано с тем, что требуется собрать больше таких устройств для нанесения ударов по энергетическим объектам или скрытым целям на территории Украины. Не исключено, что беспилотники экономят для других задач, но в данном случае это не так важно. Всё дело в том, что в ходе недавнего ночного удара применялись другие БПЛА, а в Киевской области на месте разрушенного объекта были обнаружены фрагменты маленького газового двигателя DLE 60. Именно он издаёт звук, напоминающий газонокосилку, что в значительной степени отличается от двигателя MD550, похожего на большой мопед.

Среди экспертов бытует две гипотезы относительно того, какие дроны могли использоваться. Согласно первой версии, это могли быть «Италмас» (Изделие 54) от компании «Аэроскан» (Zala Aero). Эта компания также производит ударные дроны «Ланцет», а значит беспилотники могут иметь значительную дальность полёта, превышающую 200 километров. По второй версии, обломки двигателя, найденные при атаке, могли принадлежать новой версии барражирующего боеприпаса «Герань-3». Эти беспилотники, по конструкции, напоминают иранские Shahed-131, представляющую младшую версию Shahed-136, которая представлена в России под именем «Герань-2». Согласно предварительным данным, «Герань-3» примерно в 2 раза легче более крупной версии и способна нести боевую часть весом до 25 килограмм (до 50 килограмм у «Герани-2»).

При этом дальность полёта дрона-камикадзе сопоставима со старшей моделью, а тепловая сигнатура и общий уровень заметности существенно ниже, что позволяет атаковать военные объекты ВСУ без сложного планирования и подготовки. Стоит такой дрон дешевле, а специалисты уверяют, что далеко не всегда нужна боевая часть весом 50 килограмм. Что до логики использования, то эксперты рассказали об эффективной практике смешанных авиаударов на объекты ВСУ и инфраструктуру при помощи комбинации не только крылатых ракет и дронов, но и более сложных схем. Например, можно вначале запускать крылатые ракеты, а после дроны, либо и вовсе проводить две волны при помощи беспилотников, а только после этого наносить более мощные удары. В итоге появление новых дронов может разнообразить тактику ведения боевых действий. Эксперты уверены, что сочетание беспилотников «Италмас», «Герань-2» и «Герань-3» позволит более эффективно наносить удары, открывая возможность применять крылатые ракеты, такие как «Калибр-НК», «Оникс», «Искандер» и Х-101.

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Как уже было сказано выше, «Герань-3» менее заметна, поэтому способна проходить через позиции ПВО в центральной части Украины. Мало того, во время полёта такие дроны и вовсе могут передавать данные о дислокации средств противоракетной обороны ВСУ в российский штаб. Неудивительно, если потом по подобным объектам прилетают крылатые ракеты, ведь небольшие беспилотники способны эффективно раскрывать месторасположение ПВО, выполняя одновременно другие задачи.