Звук действительно отличается от привычного, который сопровождает приближение "Гераней"

В конце 2022 года Россия наносила мощные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к масштабным отключениям электричества по всей стране. При этом ходили слухи, что даже в этот момент поставки энергии в соседнюю Молдавию на были остановлены, о чём свидетельствовало синхронное отключение света в ряде молдавских и украинских городов. Эксперты отмечают, что благодаря такому шагу удалось вынудить украинскую сторону перенести наступательную операцию на лето, что позволило создать полноценную линию обороны на Запорожском направлении.

По некоторым данным, российская сторона уже какое-то время накапливает беспилотники и крылатые ракеты, что позволит усилить давление на энергетический сектор Украины.

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При этом несмотря на то, что российская армия часто применяет крылатые ракеты (типа «Калибр»), наиболее опасными считаются беспилотники. Низкая стоимость дронов-камикадзе позволяет запускать их десятками, а низкая скорость и небольшие размеры снижают шансы обнаружения при помощи систем ПВО. Самым массовым БПЛА считается "Герань", несколько модификаций которого продолжают доставлять проблемы ВСУ. За год применения украинская армия уже научилась сбивать значительную часть летящих беспилотников, а во многом помогают обычные жители, фиксирующие прилёты за десятки километров. Оказывается, в момент снижения дрон-камикадзе издаёт характерный звук, благодаря которому "Герань" даже называют летающим мопедом. Как оказалось, вчера Россия впервые использовала новые беспилотники, имеющие немного иное звучание.

Так, в сети появились записи, на которых теперь можно различить не мопед, а работающую газонокосилку. Украинская сторона заявила, что эффективность подобных устройств крайне мала, а руководство Одесской области (именно там были замечены новые БПЛА) уверяет, что умудрилось поразить 9 из 9 прилетевших газонокосилок. Информацию опровергают местные паблики, многие из которых пишут о мощных взрывах в припортовом городе Ильичёвске (сегодня называется Черноморск). Представители украинских властей полагают, что речь идёт о новой модификации популярного дрона-камикадзе. Судя по всему, это менее мощная версия, поскольку звук двигателя не такой громкий, как было ранее. Пока представители российского командования информацию никак не комментируют, поэтому остаётся только делать предположения. Мы же напомним, что ранее ходили слухи о переносе производства "Гераней" в Россию. Якобы, Минобороны создало все условия для массового выпуска подобных дронов на своей территории, а именно они должны потушить энергетическую инфраструктуру Украины.

Эксперты пока помалкивают, поскольку украинская сторона не предоставила никаких фактов использования новых дронов. Газонокосилка пока никак себя не проявила, а в итоге в прессе нет даже уникальных осколков и запчастей. Возможно, когда один такой беспилотник бойцам ВСУ удастся сбить из стрелкового оружия, то появится больше информации о том, чем летающие газонокосилки отличаются от летающих мопедов.

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