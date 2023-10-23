Союзная флотилия может оказаться неприятным сюрпризом для авианосцев США

Многие аналитики отмечают, что сегодня мы становимся свидетелями резкого снижения влияния США на мировой арене. Пожалуй, пока только военная мощь дядюшки Сэма останавливает многие страны от того, чтобы потребовать у Америки убраться восвояси вместе с многочисленными базами и биологическими лабораториями. Риторика становится всё более смелой, тогда как Россия, Китай и Индия и вовсе не стесняются в высказываниях. При этом пока говорить о полной потере влияния США на мировой арене не приходится, ведь у Белого дома есть не только ядерная дубинка, но и несколько боеспособных авианосцев. К примеру, два из них сегодня стоят в Средиземном море, а Байден открыто пригрозил всем государствам на Ближнем Востоке ударами при помощи тактической авиации и крылатых ракет в случае, если кто-либо решит помешать действиям израильской армии.

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Ну а ЦАХАЛ под бурные аплодисменты со стороны Европы уже две недели наносит непрекращающиеся удары по Сектору Газа. Эксперты уверены, что инфраструктура ХАМАС почти не пострадала, а всё больше известных людей призывают Израиль остановиться. Похоже, выбора у действующих властей нет, поскольку данные ранее обещания толкают на проведение наземной операции. Чем всё это окончится, не знает никто, поскольку арабские страны делают всё более громкие заявления, а США не могут и не хотят останавливаться. Эскадра кораблей способна ударить по любой стране в регионе, что позволяет Израилю совершенно безнаказанно совершать налёты на Сирию, Ирак и Ливан. Обычно представители ЦАХАЛ ничего не комментируют, поскольку чувствуют за спиной реальную силу в виде флота США. Похоже, американская эскадра будет не так свободна в своих действиях, ведь китайские власти объявили о переброске шести боевых кораблей ВМС НОАК в район Ближнего Востока. Очевидно, что для Израиля всё это не представляет непосредственной угрозы, но ставит американский флот перед сложным выбором.

Китайская пресса пишет, что в регион направлена 44-я оперативная группа ВМС, включающая эсминцы «Цзыбо» и «Урумчи», фрегаты «Цзинчжоу» и «Линьи», а также корабли комплексного снабжения «Цяньдаоху» и «Дунтинху». Корабли двигаются к Средиземному морю из оманского порта Маската, а эксперты указывают, что Китай не просто перебрасывает корабли на Ближний Восток. На самом деле 44-я оперативная группа уже находилась в регионе и последние 6 месяцев патрулировала воды Аденского залива рядом с Сомали. После этого она отправилась в Оман для проведения совместных учений и затем двинулись в Средиземное море. Основной задачей китайских ВМС в этом регионе является защита морских коммуникаций, особенно в случае начала большого конфликта. Некоторые эксперты полагают, что происходящее можно объяснить желанием китайских властей повысить свой престиж на мировом уровне. Закрепившись недалеко от авианосцев США, Китай не ставит перед собой цель противостояния с американцами. На самом деле для этого у эскадры нет такой возможности, но демонстрация китайского флага несомненно окажет влияние на решимость команды Байдена наносить удары крылатыми ракетами по Ирану и другим странам региона.

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Напомним, ранее Китай официально выразил поддержку деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и призвал к созданию независимого палестинского государства. Следует также помнить, что в Средиземном море находятся российские корабли, поэтому можно предположить, что китайский флот усилит потенциал российской группы, поскольку обе страны сегодня выступают в роли союзников. Подобная перспектива считается тревожным шагом для США в случае, если янки вдруг решат использовать свои ракеты по соседям Израиля.