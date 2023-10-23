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Если обратить внимание на график стоимости Биткоина за последний год, то можно заметить, что первая криптовалюта торговалась в широком диапазоне. При этом начало года было крайне тревожным, поскольку за 1 ВТС давали меньше 16 тысяч долларов. Положение казалось крайне опасным, а многие аналитики уверяли, что криптозима продлится долго и опустошит карманы не только у инвесторов, но и у майнеров. Оказывается, чем дешевле Биткоин, тем менее выгодной становится добыча, поскольку значительная часть в каждомй добытой монеты – это цена электричества. В какой-то момент курс первой криптовалюты пошёл вверх, но после неоднократно встречался с сопротивлением рынка. Было множество причин, стоящих на пути успеха, включая непоследовательную законодательную политику американских властей и непрекращающееся давление со стороны регулятора США на многие цифровые активы. Дошло до желания контролировать все торговые операции на биржах, а всё это негативным образом сказалось на стоимости Биткоина.
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В последнее время хороших новостей не было, а аналитики ещё в начале года заявили, что до ноября первая криптовалюта будет находиться в неопределённом положении. Похоже, прогнозы начинают сбываться, ведь за последние несколько дней курс ВТС значительно вырос, тогда как фундаментальных предпосылок к такому положению нет. Сегодня ночью (23 октября) за 1 монету давали 31 тысячу долларов. К обеду курс опустился до 30 500 долларов, а эксперты единодушно рассказывают об очередном бычьем цикле. Давайте изучим основные рекомендации. Так, известный крипто-стратег с армией подписчиков в 347 тысяч человек (Credible Crypto) полагает, что уже на этой неделе первая криптовалюта протестирует потолок в 33 тысячи долларов, а к концу года перевалит за 40 тысяч. Оптимальным значением кажется потолок в 100 000 долларов, но такая цена сформируется к концу 2024 года. Аналитик уверен, что в будущем цифровые активы продолжат дорожать, а в какой-то момент за 1 ВТС будут просить больше 1 миллиона долларов.
Ещё более оптимистичен основатель и управляющий партнёр SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. В настоящее время его капитал в цифровых активах оценивается в 90 миллионов долларов, но сам он уверен, что в ближайшее время сможет стать миллиардером. Аналитик придерживается градации на основе циклов, когда цена достигает максимума за счёт халвинга. Это момент, когда происходит 2-кратное снижение количества выпадающих монет в каждом блоке. Каждый раз, когда в прошлом происходило сокращение прибыли у майнеров, наблюдалось значительное удорожание Биткоина. Именно такой период предлагается считать циклом в сообществе аналитиков. Ну а поскольку халвинг случится в середине 2024, то именно вторая половина следующего года считается оптимальным периодом для роста цифровых активов. Скарамуччи утверждает, что к концу следующего цикла за 1 Биткоин будут давать от 150 до 250 тысяч долларов, тогда как к концу текущего десятилетия первая криптовалюта способна подорожать до 750 тысяч долларов.
Стабильно оптимистичную позицию занимает автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Известный аналитик уверяет, что к концу текущего цикла за 1 ВТС будут просить 135 тысяч долларов, что согласовывается с мнением многих финансовых экспертов. Он напомнил, что немалая часть его активов состоит их Биткоинов и других криптовалют, а сам он верит в светлое будущее цифрового золота. При этом Кийосаки советует обычным людям не пытаться повторить успех Уоррена Баффета, выбирая для себя наиболее стабильные активы. По его мнению, довольно интересно с инвестиционной точки зрения выглядит золото и серебро. Судя по всему, драгоценные металлы продолжат дорожать, о чём свидетельствует напряжённая геополитическая ситуация. Сам Кийосаки говорит о необходимости диверсификации портфеля, поэтому для многих обычных людей такой совет не годится. Эксперты подметили, что значительная часть обывателей выбирает один цифровой актив, а после ждёт его подорожания. Ну а иногда случаются потрясения на рынке, что вынуждает обывателей сливать активы по бросовым ценам.