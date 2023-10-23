Многие аналитики верят, что конец 2023 года будет ознаменован ростом стоимости основных цифровых активов.

Если обратить внимание на график стоимости Биткоина за последний год, то можно заметить, что первая криптовалюта торговалась в широком диапазоне. При этом начало года было крайне тревожным, поскольку за 1 ВТС давали меньше 16 тысяч долларов. Положение казалось крайне опасным, а многие аналитики уверяли, что криптозима продлится долго и опустошит карманы не только у инвесторов, но и у майнеров. Оказывается, чем дешевле Биткоин, тем менее выгодной становится добыча, поскольку значительная часть в каждомй добытой монеты – это цена электричества. В какой-то момент курс первой криптовалюты пошёл вверх, но после неоднократно встречался с сопротивлением рынка. Было множество причин, стоящих на пути успеха, включая непоследовательную законодательную политику американских властей и непрекращающееся давление со стороны регулятора США на многие цифровые активы. Дошло до желания контролировать все торговые операции на биржах, а всё это негативным образом сказалось на стоимости Биткоина.

реклама

В последнее время хороших новостей не было, а аналитики ещё в начале года заявили, что до ноября первая криптовалюта будет находиться в неопределённом положении. Похоже, прогнозы начинают сбываться, ведь за последние несколько дней курс ВТС значительно вырос, тогда как фундаментальных предпосылок к такому положению нет. Сегодня ночью (23 октября) за 1 монету давали 31 тысячу долларов. К обеду курс опустился до 30 500 долларов, а эксперты единодушно рассказывают об очередном бычьем цикле. Давайте изучим основные рекомендации. Так, известный крипто-стратег с армией подписчиков в 347 тысяч человек (Credible Crypto) полагает, что уже на этой неделе первая криптовалюта протестирует потолок в 33 тысячи долларов, а к концу года перевалит за 40 тысяч. Оптимальным значением кажется потолок в 100 000 долларов, но такая цена сформируется к концу 2024 года. Аналитик уверен, что в будущем цифровые активы продолжат дорожать, а в какой-то момент за 1 ВТС будут просить больше 1 миллиона долларов.

Ещё более оптимистичен основатель и управляющий партнёр SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. В настоящее время его капитал в цифровых активах оценивается в 90 миллионов долларов, но сам он уверен, что в ближайшее время сможет стать миллиардером. Аналитик придерживается градации на основе циклов, когда цена достигает максимума за счёт халвинга. Это момент, когда происходит 2-кратное снижение количества выпадающих монет в каждом блоке. Каждый раз, когда в прошлом происходило сокращение прибыли у майнеров, наблюдалось значительное удорожание Биткоина. Именно такой период предлагается считать циклом в сообществе аналитиков. Ну а поскольку халвинг случится в середине 2024, то именно вторая половина следующего года считается оптимальным периодом для роста цифровых активов. Скарамуччи утверждает, что к концу следующего цикла за 1 Биткоин будут давать от 150 до 250 тысяч долларов, тогда как к концу текущего десятилетия первая криптовалюта способна подорожать до 750 тысяч долларов.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стабильно оптимистичную позицию занимает автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Известный аналитик уверяет, что к концу текущего цикла за 1 ВТС будут просить 135 тысяч долларов, что согласовывается с мнением многих финансовых экспертов. Он напомнил, что немалая часть его активов состоит их Биткоинов и других криптовалют, а сам он верит в светлое будущее цифрового золота. При этом Кийосаки советует обычным людям не пытаться повторить успех Уоррена Баффета, выбирая для себя наиболее стабильные активы. По его мнению, довольно интересно с инвестиционной точки зрения выглядит золото и серебро. Судя по всему, драгоценные металлы продолжат дорожать, о чём свидетельствует напряжённая геополитическая ситуация. Сам Кийосаки говорит о необходимости диверсификации портфеля, поэтому для многих обычных людей такой совет не годится. Эксперты подметили, что значительная часть обывателей выбирает один цифровой актив, а после ждёт его подорожания. Ну а иногда случаются потрясения на рынке, что вынуждает обывателей сливать активы по бросовым ценам.