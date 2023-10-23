Новая GeForce RTX 4090 SUPER станет ещё быстрее, но и намного дороже

Довольно долго покупатели видеокарт жили в условиях, близких к идеальным. Тогда нам так не казалось, но анализируя произошедшее можно прийти к именно таким выводам. Так, быстродействие стабильно увеличивалось на 50% каждые два года. Мало того, прирост наблюдался не только у флагманов, но и у середняков., а цены долгое время оставались стабильно низкими. В последнее время ничего подобного нет. Давайте к примерам. GeForce RTX 2060 SUPER вышла летом 2019 года, а с тех пор в продажу поступило два поколения графических чипов. GeForce RTX 3060 в некоторых сценариях была даже медленнее за счёт использования 256-битной шины, тогда как более новая GeForce RTX 4060 принесла увеличение быстродействия до 10%. Фактически, если у вас процессор 5-летней давности, то обнаружить разницу между указанными видеокартами без синтетических тестов не выйдет, а всё это свидетельствует о том, что наблюдается технологический застой. Возможно, расшевелить рынок могла бы AMD, но Лиза Су не может или не хочет вступать на путь конкуренции, что позволило NVIDIA получить 85% игрового рынка.

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В итоге именно Дженсен Хуанг единолично управляет ценами, а очередная новость вызвала удивление у экспертов. Как вы могли слышать, уже совсем скоро на рынке появится новая серия GeForce RTX 40 SUPER. Речь о более мощных видеокартах, которые позволят NVIDIA упрочить своё положение на рынке. Например, GeForce RTX 4070 SUPER получит 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER может рассчитывать на 20 Гб и 320-битную шину. По ценам есть вопросы, а инсайдеры полагали, что Дженсен Хуанг предпочтёт вывести с рынка старые видеокарты, а новинки просто придут им на замену. Похоже, ничего подобного не случится, о чём сообщили представители канала Moore's Law is Dead. Оказывается, NVIDIA готовит энтузиастам большой сюрприз в виде прокачанной GeForce RTX 4090 SUPER, но без неприятных последствий не обойдётся.

Оказывается, дабы ценник новинки не казался неадекватным, принято решение увеличить конечную стоимость GeForce RTX 4090. Приводятся следующая информация. Так, ещё месяц назад в американской рознице можно было встретить флагман NVIDIA за 1500 долларов. Разогнанные модели от именитых брендов продавались до 1800 долларов, ну а сегодня наблюдается значительное подорожание. В итоге купить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 долларов проблематично, а речь идёт именно о базовых моделях, тогда как кастомные версии с разгонным потенциалом реализуются за 2100 долларов и дороже. При этом инсайдеры уверяют, что перед нами последняя поставка GeForce RTX 4090. Производитель более не намерен отгружать сборщикам новые графические чипы, а значит флагман будет медленно выводиться с рынка. Похоже, NVIDIA просто не хочет создавать внутреннюю конкуренцию, поэтому будет следить за опустошением складских запасов. Как только видеокарт станет мало, на рынке появится GeForce RTX 4090 SUPER.

Информации о новинке нет, поэтому пока сложно сказать, насколько такое решение окажется быстрее действующего флагмана. Скорее всего, видеокарты будут построены на более зрелых графических чипах, что позволит увеличить тактовые частоты с завода. Такое решение вполне ожидаемо, а вот с ценой всё сложнее. Похоже, за GeForce RTX 4090 SUPER будут просить не меньше 2000 долларов в магазинах США, но не исключено, что стоимость поднимется выше 2500 долларов, что позволит заработать на армии энтузиастов, готовых платить любые деньги за несколько дополнительных процентов к скорости. Предполагается, что анонс серии GeForce RTX 40 SUPER состоится не раньше весны 2024 года, поскольку пока нет оснований ждать появления в продаже новой графической архитектуры и линейки GeForce RTX 50 в 2024 году.

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