Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA подняла цены на GeForce RTX 4090 и распродаёт запасы до релиза GeForce RTX 4090 SUPER
Новая GeForce RTX 4090 SUPER станет ещё быстрее, но и намного дороже

реклама

Довольно долго покупатели видеокарт жили в условиях, близких к идеальным. Тогда нам так не казалось, но анализируя произошедшее можно прийти к именно таким выводам. Так, быстродействие стабильно увеличивалось на 50% каждые два года. Мало того, прирост наблюдался не только у флагманов, но и у середняков., а цены долгое время оставались стабильно низкими. В последнее время ничего подобного нет. Давайте к примерам. GeForce RTX 2060 SUPER вышла летом 2019 года, а с тех пор в продажу поступило два поколения графических чипов. GeForce RTX 3060 в некоторых сценариях была даже медленнее за счёт использования 256-битной шины, тогда как более новая GeForce RTX 4060 принесла увеличение быстродействия до 10%. Фактически, если у вас процессор 5-летней давности, то обнаружить разницу между указанными видеокартами без синтетических тестов не выйдет, а всё это свидетельствует о том, что наблюдается технологический застой. Возможно, расшевелить рынок могла бы AMD, но Лиза Су не может или не хочет вступать на путь конкуренции, что позволило NVIDIA получить 85% игрового рынка. 

реклама

В итоге именно Дженсен Хуанг единолично управляет ценами, а очередная новость вызвала удивление у экспертов. Как вы могли слышать, уже совсем скоро на рынке появится новая серия GeForce RTX 40 SUPER. Речь о более мощных видеокартах, которые позволят NVIDIA упрочить своё положение на рынке. Например, GeForce RTX 4070 SUPER получит 16 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER может рассчитывать на 20 Гб и 320-битную шину. По ценам есть вопросы, а инсайдеры полагали, что Дженсен Хуанг предпочтёт вывести с рынка старые видеокарты, а новинки просто придут им на замену. Похоже, ничего подобного не случится, о чём сообщили представители канала Moore's Law is Dead. Оказывается, NVIDIA готовит энтузиастам большой сюрприз в виде прокачанной GeForce RTX 4090 SUPER, но без неприятных последствий не обойдётся. 

Оказывается, дабы ценник новинки не казался неадекватным, принято решение увеличить конечную стоимость GeForce RTX 4090. Приводятся следующая информация. Так, ещё месяц назад в американской рознице можно было встретить флагман NVIDIA за 1500 долларов. Разогнанные модели от именитых брендов продавались до 1800 долларов, ну а сегодня наблюдается значительное подорожание. В итоге купить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 долларов проблематично, а речь идёт именно о базовых моделях, тогда как кастомные версии с разгонным потенциалом реализуются за 2100 долларов и дороже. При этом инсайдеры уверяют, что перед нами последняя поставка GeForce RTX 4090. Производитель более не намерен отгружать сборщикам новые графические чипы, а значит флагман будет медленно выводиться с рынка. Похоже, NVIDIA просто не хочет создавать внутреннюю конкуренцию, поэтому будет следить за опустошением складских запасов. Как только видеокарт станет мало, на рынке появится GeForce RTX 4090 SUPER.

Информации о новинке нет, поэтому пока сложно сказать, насколько такое решение окажется быстрее действующего флагмана. Скорее всего, видеокарты будут построены на более зрелых графических чипах, что позволит увеличить тактовые частоты с завода. Такое решение вполне ожидаемо, а вот с ценой всё сложнее. Похоже, за GeForce RTX 4090 SUPER будут просить не меньше 2000 долларов в магазинах США, но не исключено, что стоимость поднимется выше 2500 долларов, что позволит заработать на армии энтузиастов, готовых платить любые деньги за несколько дополнительных процентов к скорости. Предполагается, что анонс серии GeForce RTX 40 SUPER состоится не раньше весны 2024 года, поскольку пока нет оснований ждать появления в продаже новой графической архитектуры и линейки GeForce RTX 50 в 2024 году. 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#видеокарты #geforce rtx 4090 super
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
Инсайдер назвал основные характеристики будущих RTX 4070 Super и RTX 4080 Super
RTX 4080 SUPER может получить на 4Gb больше памяти, чем RTX 4080, а стоить столько же
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
38
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
9
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Госкорпорация Ростех вводит в строй Коалицию-СВ, задающую новые стандарты в артиллерии
1
The Sun: Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток
1
Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров
+
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
2
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
22
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
+
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
6
Крупнейшие армии мира по состоянию на 2023 год
5
700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
3
Российская армия получит новые высокоскоростные имитаторы крылатых ракет
1
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
2
На смену летающим мопедам пришли летающие газонокосилки – Россия использовала новые дроны-камикадзе
1
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2
Россия ведет строительство на 100% российского телекоммуникационного спутника
3

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
116
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
137
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
37
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
29
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
36
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
10
О причинах нападения на Израиль
16
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
1
Россия и Китай строят подводный крейсер стратегического назначения для противодействия альянсу AUKUS
+

Сейчас обсуждают

Alexey B
16:35
На работе поставили резервный сервер БД (на АстраЛинукс) - на него переходим при отвале всех каналов связи. Сильно прореженная постоянными сокращениями ИТ служба просто привезли два компа, включили их...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Никита Батюхно
16:35
Да ну прикольно, пока пьёшь кофе. До этого новости читал, а тут коменты от синеглазиков. Забавные они ребятки
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Eppius
16:34
Как Израль может ждать поражение если Бидон лично заявил что они впишутся своей армией напрямую если этой стране будет угрожать реальная опасность. Это вам не Украина. Да и почему бы не повоевать амер...
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Никита Никитенко
16:32
С юмором беда, да?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Urtgard
16:31
Суперы никак стоить столько же не будут, такие же мечты были когда 2000 супер выходили, в итоге 2060 так и стоила 24к, 2060 супер 30к+
RTX 4080 SUPER может получить на 4Gb больше памяти, чем RTX 4080, а стоить столько же
FelsheR-BAN100913
16:30
Там вся земля 100 раз вывезена и дезактивирована - это же японцы. В чернобыле каклы почему-то не живут?)) Не смогли за 40 лет вообще ни чего.
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Eppius
16:28
Надо бы закупиться на всю котлету
Ведущие аналитики рассказали о начале бычьего ралли Биткоинов и скором подорожании ВТС до $150 000
Eppius
16:27
Никакой 4090 супер не будет.
NVIDIA подняла цены на GeForce RTX 4090 и распродаёт запасы до релиза GeForce RTX 4090 SUPER
Eppius
16:26
Отличная новость. 500 метров это вглубь или вширь?
Рогов: Российские ВС контратаковали на Времевском направлении и продвинулись на 500 метров
E. S.
16:25
А что все про игры??? У компьютера масса других применений. Масса работ требует окрытых тут и там окошек с документами или видами. Например, программирование. Бухгалтера просят 2 монитора - надо тоже...
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем