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Bublik1
Инсайдеры назвали предварительные характеристики и цены видеокарт GeForce RTX 4070/4080 SUPER
Обе видеокарты должны поступить в продажу в 2024 году

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Споры о том, планирует ли NVIDIA в конце 2024 года выпустить новое поколение графических чипов, идут уже достаточно давно. Некоторые инсайдеры уверяют, что GeForce RTX 5090 окажется настоящим монстром и поступит в продажу осенью 2024, но многое говорит о том, что раньше 2025 года ничего подобного выпущено не будет. Якобы, действующий флагман и без того мощный, а конкуренции со стороны AMD нет и не предвидится. Указывается на дороговизну 3-нм технологического процесса, а также другие причины. Стоит учитывать, что информация носит предварительный характер и основана на слухах и домыслах, но есть довольно интересные сведения, позволяющие сделать более точные выводы. Как оказалось, NVIDIA готовит к выходу улучшенную серию GeForce RTX 40 SUPER, а в продажу поступит целый ряд мощных игровых решений. Сложно сказать, останется ли GeForce RTX 4090 флагманом, поэтому давайте изучим уже доступные сведения.

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Прежде всего потребителям может быть интересна GeForce RTX 4070 SUPER, которая призвана заменить текущую RTX 4070 и принесёт любителям компьютерных игр больше памяти и порадует приростом fps в самых требовательных новинках. По неофициальным данным, GeForce RTX 4070 SUPER будет оснащена графическим процессором AD103, но есть все основания полагать, что в качестве ядра выберут более производительный чип AD102 (что крайне сомнительно). Судя по всему, видеокарта получит 256-битный интерфейс, а значит сможет рассчитывать на 16 Гб видеопамяти. Напомним, GeForce RTX 4070 имеет 12 Гб памяти и 192-битный интерфейс с ядром AD104. Выходит, что новинка окажется даже быстрее GeForce RTX 4070 Ti, предлагающей 12 Гб памяти и 192-битную шину. 

Инсайдеры полагают, что NVIDIA попросит за GeForce RTX 4070 SUPER от 649 до 699 долларов, что сделает такое решение доступным для ограниченного количества геймеров. Что любопытно, в продажу может поступить ещё одна видеокарта семейства GeForce RTX 4070. Речь об упрощённом решении, которое вместо скоростной памяти GDDR6X получит менее быструю GDDR6. Есть мнение, что за счёт этого удастся снизить цену до 499 долларов, а это уже хорошая заявка, способная привлечь массового покупателя. Судя по всему, новинки появятся на рынке только в 2024 году, а многое будет зависеть от планов NVIDIA относительно графической архитектуры следующего поколения, о чём мы писали выше. Но если GeForce RTX 4070 SUPER ещё может стать относительно массовой, то более мощная GeForce RTX 4080 SUPER вызывает вопросы. 

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Предполагается, что видеокарта получил 20 Гб видеопамяти, 320-битную шину и ядро AD102. Таким образом новинка окажется быстрее Radeon RX 7900 XTХ, что сделает её второй по скорости на рынке. Назвать точную цену GeForce RTX 4080 SUPER крайне сложно. Дело в том, что GeForce RTX 4080 на старте стоила 1200 долларов, но с тех пор NVIDIA без лишнего шума неоднократно пересматривала стоимость видеокарты. Вполне возможно, что все новинки просто придут на замену уже существующим решениям, сохранив текущие цены, тогда как находящиеся сегодня в продаже видеокарты просто плавно выведут с рынка. В настоящее время нет точных данных о спецификациях и тем более быстродействии новинок. Можно со всей уверенностью сказать, что GeForce RTX 4070 SUPER окажется медленнее GeForce RTX 4080, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER сохранит звание флагмана за GeForce RTX 4090. Ходили слухи о том, что NVIDIA может выпустить GeForce RTX 4090 Ti, но пока такая информация ничем не подтверждена. 

#видеокарты #geforce rtx 4070 super #geforce rtx 4080 super
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