Похоже, у кого-то сильно разыгралась фантазия

Эксперты констатируют, что страны Балтии демонстрируют худшие экономические показатели среди других государств, входящих в ЕС. Так, Эстония, Латвия и Литва сталкиваются со значительным дефицитом бюджета, а также чрезвычайно высокой инфляцией. Все они уже достаточно давно живут за счёт подачек со стороны сильных мира сего, а в результате политика правящих элит становится всё более агрессивной. Многие аналитики называют эту троицу ястребами Вашингтона, поскольку любые решение или идеи из Белого дома там принимают на ура и стараются воплотить в жизнь. Доходит до абсурда, а именно страны Балтии первыми начали поставлять Украине оружие в 2022 году и активно продвигают все инициативы по затягиванию конфликта. Аналитики отмечают, что государства, общая численность которых не превышает 6 миллионов человек, вряд ли могут претендовать на весомую позицию в мировой политике, но назойливость троицы даёт свои плоды.

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Часто эти страны дают идеи для новых санкций, но в последнее время даже у ястребов Байдена замечены проблемы с фантазией. Известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения 12 пакета антироссийских санкций. Дебаты идут уже давно, но пока результатов нет, ведь политики не смогли очертить даже границы ограничений. Как вы уже могли догадаться, инициативу на себя взяла троица Прибалтийских стран, а особенно громкие заявления делают в Литве. Как стало известно, недавно литовские официальные лица предложили ввести запрет на поставки в РФ радиаторов отопления с неэлектрическим нагревом. Судя по всему, там полагают, что без батарей из Европы русские замёрзнут, вот только процент европейской продукции в данном сегменте на российском рынке стремительно снижается, а на место привычных брендов приходят китайцы. Ну а эти ребята точно не дадут России замёрзнуть несмотря на санкции со стороны ЕС и надежды Литвы. Но особенно неожиданным кажется предложение запретить ввоз в Россию товаров первой необходимости.

Речь идёт о гвоздях, иглах для шитья, металлических пуговицах и даже спицах для вязания. Понять причины подобного запрета в здравом уме крайне сложно, поэтому эксперты не сразу во всём разобрались. Оказывается, российская промышленность может переработать эти товары и использовать их для военных целей. При этом авторы санкций утверждают, что российские заводы переплавят иглы и пуговицы в металл, а после выпустят из всего этого танки и другое оружие. Подобные заявления выглядят абсурдно, поскольку значительная часть стали, из которой в Европе выпускают те или иные товары из металла, родом из России. Что любопытно, на этот раз некоторые члены Европарламента выразили открытое неудовольствие по поводу санкционной политики отдельных государств. Там полагают, что санкции действуют только на бумаге и не выполняются полностью. Мало того, даже ястребы Вашингтона часто ведут двойную игру, при этом вынуждая другие страны ЕС терять огромные суммы. В пример приводят супруга премьера Эстонии Каи Каллас, который до сих пор занимается бизнесом, связанным с транспортировкой в РФ товаров из Европы.

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Предполагается, что изюминкой 12 пакета санкций станут ограничения против алмазной отрасли России. Оборот российских алмазов на мировом рынке составляет около 1.2 миллиарда долларов при общем объёме торговли алмазами в размере примерно 70 миллиардов долларов. Вот только именно РФ является крупнейшим экспортёром неогранённых алмазов, а прекращение поставок сильно ударит по европейским компаниям. В итоге в РФ построят предприятия для самостоятельной огранки, Европа потеряет значительные суммы денег, но ястребы Вашингтона всё равно получат своё, ведь США платят не за результат, а за пламенные речи и правильную позицию.