Новая система обладает как более внушительными огневыми характеристиками, так и дальностью поражения объектов

Известно, что у России есть целый ряд уникальных типов вооружения, каждое из которых позволяет получить преимущество даже в самой сложной обстановке. Пожалуй, одним из самых опасных считается термобарическое оружие. Принцип действия заключается в распылении горючей смеси в виде аэрозоли, а после подрыв газового облака. В результате возникает область повышенного давления с невероятно высокими температурами, что приводит к 100% уничтожению живой силы на площади, а также выходу из строя техники. Российские силы в начале СВО использовали установки ТОС-1, ну а недавно получили в своё распоряжение более продвинутые ТОС-2, которые принято называть «Тосочка». Эксперты полагают, что с появлением на передовой новых огнемётных систем обстановка может существенно измениться в пользу российских сил. Отмечается, что новые установки представляют собой усовершенствованную версию тяжёлых огнемётных систем прошлого поколения и имеют более внушительные характеристики, что позволит внести значительный вклад в ход боевых действий. Давайте разберём основные отличия ТОС-2 от системы прошлого поколения «Солнцепёк» и сделаем выводы.

Прежде всего нудно понимать, что в отличие от предыдущих моделей, ТОС-2 «Тосочка» установлена на колёсном шасси «Торнадо-У» с защищённой кабиной. Это придаёт ей высокую мобильность и не требует танкового шасси (например, Т-72 или Т-90С) для передвижения.

Кроме того, за счёт улучшенной конструкции удалось снизить вес самой системы с 47 тонн у «Солнцепёка» до 24 тонн у ТОС-2. Это позволяет развивать высокую скорость по дорогам, маневрировать и быстро менять место дислокации и направление движения.

Эксперты указывают, что «Тосочка» была разработана для решения одной из критических проблем тяжёлых огнемётов, а именно ограниченной дальности стрельбы. Напомним, у ТОС-1А дальность стрельбы ограничивалась 6 километрами. В условиях современных конфликтов, где разведка насыщена беспилотниками и дронами-камикадзе, создание системы с большей дальностью стрельбы было вопросом времени. Ну и благодаря новым типам боеприпасов, «Тосочка» способна проводить стрельбу термобарическими ракетами более быстро и безопасно, при этом сохраняя важное преимущество – большую площадь поражения целей. На данный момент официальные данные свидетельствуют, что дальность стрельбы этой системы превышает 20 километров, что сравнимо с дальностью некоторых самоходных и буксируемых артиллерийских систем.

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Кроме того, «Тосочка» оснащена современной полностью автоматизированной системой управления огнём (АСУНО), а также системой противодействия высокоточному оружию. Эта система способна оперативно развернуться на неподготовленной позиции, получить данные для стрельбы, связаться с командным пунктом, провести огонь по целям и быстро покинуть позицию до того, как артиллерия противника сможет ответить. ТОС-2 и ТОС-1А используют боеприпасы одинакового калибра – 220-мм, что позволяет использовать ранее произведённые снаряды. Ну а поскольку в современных условиях поле боя насыщено различными укреплёнными районами и полевыми укреплениями, то противостояние может развернуться как в урбанизированных районах, таких как фермы, заводы или заброшенные населённые пункты, так и в лесистых, холмистых или пересечённой местности. Военнослужащие указывают, что использование тяжёлых огнемётных систем позволяет оперативно очищать опорные пункты и укрепления, что способствует продвижению союзных сил и ослабляет возможность противника закрепиться на долговременных линиях обороны. Таком образом при помощи ТОС-2 «Тосочка» можно не только продвигаться вперёд, но и противостоять активному наступлению, решая проблему нехватки живой силы и преимущества в высотах и других тактико-технических средствах.